Jennifer Lopez otkrila vježbe kojima tijelo održava savršenim

Ona ništa ne radi polovično - svestrana umjetnica i 53-godišnjakinja ne djeluje kao da je u tim godinama. To je zato što Jennifer Lopez svakodnevno vježba, u opisu njezina posla je da bude fantastično fit. No, to može postići jedino strogim režimom vježbanja i ciljanim aktivnostima koji rade za svaki dio njezina tijela.

- Kad pogledam svoje slike iz dvadesetih godina, mislim da sada čak izgledam bolje. Prihvatila sam se, osjećam se seksi, mladoliko, lijepo - komentirala je Jennifer, ponosna na vlastito tijelo koje je super vitalno te izgleda fantastično.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za to je zahvalna i njezina posebna fitness rutina, koja se temelji na 7 koraka.

1. Treba biti dosljedna

Iako ima krcati dnevni raspored, trening je uvijek dio njezine rutine. Naime, upravo vježbanjem ona postaje snažnija kako bi izdržala sve te napore, no, ujedno mora biti dosljedna, odnosno imati ritam koji prati iz dana u dan.

- Vježbam po sat vremena tri do četiri puta tjedno, svaki put se fokusiram na drugi dio tijela. Za mene su jutra idealno vrijeme za vježbanje - izjavila je Jennifer.

Rutina vježbanja postala je ozbiljna tijekom stalnog angažmana u Las Vegasu, tijekom 2016. godine. Ugovor je trajao do 2018. godine, a nastupi su bili svakodnevni. Tada je shvatila da ne može bez treninga, da treba jačati tijelo kako bi sve izdržala.

Njezin privatni trener David Kirsch zna što joj treba, složio je vježbe po danima, kako bi Jenn vježbala baš kako treba. Jedna od rutina uključuje traku, bučice i loptu, a traje oko pola sata. Vježbe su raznolike, to je ključ rada na svakom djelu tijela.

2. Apsolutna predanost

Iako se ponekad predomišlja, ističe kako zapravo nikad ne preskače trening koji joj je u rasporedu.

- Ponekad radim prekasno te se teško ujutro dižem, no ipak smognem snage i napravim vježbe, ma to je samo sat vremena, izdržat ću - otkriva zvijezda.

Trener Kirsch istaknuo je da je Jenn 'genetski blagoslovljena', odnosno da je fizički nadarena za vježbanje te ono njezinom tijelu paše.

Foto: STRINGER/DPA/PIXSELL

- Ima veliku količinu fizičke energije, ali tu su i mentalna te emocionalna energija koje su povezane s time, ima odličnu disciplinu - komentirao je trener.

Za Jenn je složio raznolik trening - on nerijetko uključuje i kardio, pliometriju, vježbe čitavog tijela, središnjeg dijela, nogu... To su intenzivni treninzi koje ona shvaća ozbiljno.

3. Rad na donjem djelu tijela

Jenn ima jednu od najpoznatijih stražnjica na svijetu, no i zato što itekako radi na njoj. sa. Kirsch je izjavio da njezini treninzi uključuju boksanje i pilates, kao i specifične vježbe poput dizanja s jednom nogom i 'hoda platfusa'. Ta je vježba također poznata kao sumo hodajući čučanj te je odličan za unutarnju stranu bedara i stražnjicu.

Drugi njezin trener, Dodd Romero, otkrio je jednu od njezinih drugih treninga. U režimu su iskoraci s bučicama, trbušnjaci s užetom, čučnjevi s bučicom na jednoj nozi koju mora podići. Nadalje, tu je dizanje utega s listovima. Sve su to vježbe koje ciljano rade na svakom pojedinom mišiću, što se itekako vidi.

4. Trbušnjaci

Osim super stražnjice, Jenn ima fantastično isklesan trbuh. Kad je dan za trbuh, ona će vježbati do iznemoglosti, ističu njezini treneri, piše My Imperfect Life.

Radi ih u tri serije - po 50, pa po 35 i tako puno puta. Osim toga, radi razne druge trbušnjake s otporom i dodacima koji joj otežavaju vježbu, kako bi svi mišići došli na red.

5. Vježbe za gornji dio tijela

U tom području važni su 'Spiderman sklekovi', koji čine čuda za njezine ruke. To je zapravo približavanje koljena laktovima u pozi skleka. Jenn također voli dizati utege, ima niz varijanti bučica za razne vježbe.

Foto: Instagram/Luka Modrić

Ovaj dio tijela došao je u poseban fokus kad se pripremala za ulogu u filmu 'Hustlers', radi plesa oko šipke.

- To su akrobacije, rade razne skupine mišića. Ples na šipki uključuje razne varijante pokreta, od nogu do ruku, za one koji ga rade imam veliko poštovanje - iskrena je Jenn.

6. Plesni kardio

Ples je, naravno, glavni dio njezine rutine, dio je svakog njezinog nastupa.

- Volim ples, to mi se ne čini kao vježbanje. Plešem slobodnim stilom s osobnom trenericom Tracy Anderson pet puta tjedno. Ponekad uključimo i male utege za ruke te pokrete koji ciljaju rad stražnjice, bedara i trbuha - izjavila je Jenn.

Ples je oduvijek bio veliki dio njezina života te ističe da je on ključ njezine sreće. Nikad joj nije bilo teško zaplesati.

- Kad osjetim pad raspoloženja, krenem plesati. Ima nešto u tome da vidim za što je sve moje tijelo sposobno, a pritom osjećam i navalu endorfina, što jača ujedno moje samopouzdanje - otkrila je zvijezda.

7. Vrijeme oporavka

Brine se i o prehrani te vremenu odmora, sve je to jednako važno kako bi se tijelo obnovilo. Jedino tako može u teretani dati sve od sebe.

- Jennifer je pedantna po pitanju jela, spavanja i općenito svega u svom životu, to nije samo fizička stvar - radi se o transformaciji svakog aspekta vašeg života - otkrio je njezin trener.

Ističe i važnost dobrog sna te općenito urednog života.

- Odmor i oporavak jako su važni za cjelokupno zdravlje, uvijek se pobrinem da spavam barem osam sati, iako bih voljela i do deset - zaključuje Jenn.

POGLEDAJTE VIDEO: PITALI SMO GRAĐANE KOJA JE NAJGORA MUŠKA NAVIKA

Najčitaniji članci