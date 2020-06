Nacionalno jamajkansko vo\u0107e podrijetlom je zapravo iz zapadne Afrike. Ljudi su ga prenijeli i u SAD, no ondje ga ne sade \u010desto. Raste na drvetu, a ima \u017euto meko meso koje se koristi za pripremu kiselih jela. Ako nije sazrio, ackee mo\u017ee biti otrovan, pa ga treba dobro poznavati prije pripreme i ukloniti ko\u017eu i ko\u0161tice prije konzumacije.

<p><br/> U Hrvatskoj je posljednjeg desetljeća u trgovinama dostupno više vrsta egzotičnog voća i svakako ljudi mogu kušati nešto što nije banana, jabuka ili bobičasto voće. No diljem svijeta je mnogo ukusnog voća koje vrijedi kušati, piše<a href="https://www.insider.com/fruits-around-the-world-2018-7#jackfruit-is-said-to-have-originated-in-india-and-it-has-spread-to-many-asia-countries-12"> Insider.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako ukloniti pesticide s voća</p><h2>1. Pomelo</h2><p>Riječ je o citrusu iz južne i jugoistočne Azije i mnogi ga smatraju većom verzijom grejpa. Kora je prilično debela, no kad se oguli, skriva ukusne i sočne jestive kriške.</p><h2>2. Jaboticaba</h2><p>Bobice slične grožđu dolaze iz Brazila, a riječ je o malom voću tamne boje koje raste na drvetu. Budući da nalikuje grožđu, često ga zovu brazilskim grožđem. Ima ih i u Južnoj Americi, a koristi se za liječenje grlobolje, astme i upala.</p><h2>3. Ackee</h2><p>Nacionalno jamajkansko voće podrijetlom je zapravo iz zapadne Afrike. Ljudi su ga prenijeli i u SAD, no ondje ga ne sade često. Raste na drvetu, a ima žuto meko meso koje se koristi za pripremu kiselih jela. Ako nije sazrio, ackee može biti otrovan, pa ga treba dobro poznavati prije pripreme i ukloniti kožu i koštice prije konzumacije.</p><h2>4. Guava</h2><p>Guavu se može pronaći u svim dijelovima svijeta, no najčešće raste u središnjoj i južnoj Americi. Riječ je o ukusnom voću koje se može jesti svježe, koristiti u sokovima ili dodavati umacima jer ima blag slatkast okus. Ima i zdravstvenih benefita poput ublažavanja menstrualnih tegoba te problema s probavom. Ljudi ga uzgajaju i na području između Meksika i južne Amerike.</p><h2>5. Ružina vodena jabuka</h2><p>Podrijetlom s područja jugoistočne Azije, ove jabuke više nalikuju kombinaciji jabuke i kruške i dolaze u kombinacijama crvene, žute i zelene boje. Smatraju ih zdravim dodatkom jelovniku, a koriste i kod tegoba s probavom te dijabetesa.</p><h2>6. Rambutan</h2><p>Ovo voće raste u Maleziji, a dolazi od malezijske riječi za dlake jer iz njega rastu dugačke zelene dlačice. Ispod vanjskog sloja skriva se bijelo meso slatkasto kiselog okusa.</p><h2>7. Karambola</h2><p>Karambola, carambola ili zvjezdasto voće raste u Aziji, a ime je dobilo jer kriške imaju oblik zvijezde kad se prerežu. Okus je kombinacija slatkog i kiselog i jestiva je cijela voćka pa ne treba guliti koru ni odstranjivati koštice.</p><h2>8. Kivano krastavac</h2><p>Ovo voće dolazi s područja središnje Afrike i iznimno je bogato antioksidansima. Često ga zovu napuhačom jer nalikuje toj ribljoj vrsti, no okus nema nikakve veze s izgledom i kombinacija je okusa tikvice i krastavca. Iza šiljaste kore nalazi se zeleno meso sa sjemenkama.</p><h2>9. Mangostin</h2><p>Uglavnom raste na Filipinima i u Indoneziji, no unatoč imenu nema nikakve veze s mangom. Nalazi se u tvrdoj ovojnici, sladak je i okusom sličan breskvi. Nazivaju ga kraljevskim voćem jer je navodno kraljica Viktorija jamčila viteštvo onome tko bi joj donio to voće.</p><h2>10. Langsat</h2><p>Ovo voće raste na stablima u grozdovima na području Malezije, a ispod kore se nalazi bijelo i ukusno meso. Slatkog je okusa uz malu dozu kiselosti, gotovo poput grejpa.</p><h2>11. Buriti</h2><p>Buriti rastu na palmama diljem Amazonije i okus im je kombinacija slatkog i kiselog. Voće je prekriveno tamnim crvenkastim ljuskama, a meso je žute boje. Dobar je izvor vitamina C i E.</p><h2>12. Nangka</h2><p>Najveće voće koje raste na drvetu zove se nangka ili jackfruit, a raste u više azijskih zemalja. Nacionalno je voće Bangladeša, a puno je vlakana i škrobaste je teksture. Sastavnica je mnogih veganskih i vegetarijanskih dijeta jer je odlična zamjena za meso i može se skuhati.</p>