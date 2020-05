Uz nekoliko savjeta vaše voće i povrće će ostati duže zrelije

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Napravite sladoled u staklenki: Trebaju vam samo tri sastojka

Kupili ste svježe voće i povrće, no često se pitate kako ono brzo krene truliti?

Donosimo vam nekoliko savjeta kako da vaše povrće i voće ostane što duže svježe te kako ga najpravilnije pohraniti, piše Reader's Digest.

1. Jabuke mogu izdržati 4 do 8 tjedana u hladnjaku. U redu je ako vaša jabuka ima nekoliko smeđih mrlja, one se mogu vrlo lako odsjeći. No ako izgleda naborano ili kašasto, vrijeme je da ju bacite.

Foto: Dreamstime

2. Avokado je najbolje držati na sobnoj temperaturi, a izdržat će 4 do 7 dana. Oljuštite stabljiku. Ako je koža ispod nje zelena, avokado je zreo.

3. Banane držite na sobnoj temperaturi 2 do 5 dana. Banane su najbolje kada su žute i tek su počele razvijati smeđe mrlje. Zrelu bananu lako ćete oguliti.

Foto: Dreamstime

4. Borovnice će izdržati jedan do dva tjedna u hladnjaku. Većina borovnica koje dobijete u trgovini bit će spremne za jesti. One će imati plavo-sivu boju. Ako počnete osjećati vlažnost ili vidite plijesni odmah ih bacite.

5. Brokulu pohranite u hladnjaku. Ona može tamo izdržati 7 do 14 dana. Vaša brokula treba imati bogatu, zelenu boju. Najbolje ju je jesti kada je stabljika čvrsta.

6. Mrkve izdrže 3 do 4 tjedna u hladnjaku. Mrkva je za baciti kada postane opuštena ili ima bijeli, zrnati izgled.

Foto: 123RF

7. Krastavac može izdržati jedan tjedan u hladnjaku. Krastavac bi trebao imati svijetlu i ujednačenu boju. Bacite ga ako ima ulegnuta područja, žute je boje ili ima naboranu kožu.

8. Češnjak će izdržati 3 do 6 mjeseci na sobnoj temperaturi. Češnjak koji je dobar je čvrst i ima bjelkastu boju.

9. Iceberg salata može izdržati 7 do 10 dana u hladnjaku. Ako vam zelenilo izgleda obezbojeno, osjetite vlažnost ili ima truli miris, vrijeme je da ga bacite.

10. Limuni mogu izdržati 3 do 4 tjedna u hladnjaku. Limuni koji su zreli bit će svijetlo žuti i blago čvrsti na dodir. Ako ima tamne mrlje, ili curi sok, bacite ga.

Foto: Dreamstime

11. Luk izdrži 2 do 3 mjeseca na sobnoj temperaturi. Ako vidite da je omekšao i da ima neugodan miris bacite ga.

12. Naranče držite u hladnjaku, one tamo mogu izdržati i biti zrele 3 do 4 tjedna. Kada krenu dobivati mekane udubine i smeđe mrlje možete ih baciti.

13. Breskve izdrže jedan do tri dana na sobnoj temperaturi nakon toga počnu truliti.

14. Krumpire držite u smočnici 3 do 5 tjedana. Svjež krumpir biti će čvrst i mirisat će na zemlju, no čim krene omekšavati više nije dobar.

Foto: Dreamstime

15. Jagode izdrže 3 do 7 dana u hladnjaku. Ako vidite plijesan ili mrlje možete ih baciti.

16. Rajčice mogu izdržati jedan tjedan na sobnoj temperaturi. Zrele rajčice neće biti pre mekane već koliko toliko čvrste, ako se krenu borati i postanu previše mekane istrulile su.

17. Lubenicu čuvajte 7 do 10 dana na sobnoj temperaturi.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

18. Gljive držite 7 do 10 dana u hladnjaku. Ako postanu ljepljive i imaju neugodan miris bacite ih.

19. Tikvicu pohranite u hladnjaku, ona može izdržati 4 do 5 dana.

Bez obzira što ili kada odlučite kuhati, najbolje je da sami sebi povjerujete je li hrana sigurna ili ne. Vjerujte svojim instinktima. Ako nešto ne izgleda ili ne miriše dobro, nemojte se kockati.

