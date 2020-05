Razbudite organizam: Povrće i voće koje djeluje protiv umora

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Detoksikacijom očistite tijelo od nakupljenih otrova i toksina

Jednolična i teška zimska hrana te nedostatak kretanja na svježem zraku obično učine da u proljeće osjetimo pojačani umor i teško se ‘budimo’ iz zimskog sna, što bi stres zbog duljeg boravka u kući uslijed pandemije korona virusa ove godine mogao i dodatno naglasiti. Stoga može biti korisno da razmislite o kratkom detoks planu organizma i započnete s promjenom načina prehrane – pravo je vrijeme da se okrenete svježim sezonskim namirnicama, posebno mladom povrću, koje sadrži energiju prirode i Sunca i dat će organizmu potrebnu energiju, kažu stručnjaci.

- Detoksikacija podrazumijeva proces u kojem ćemo izborom namirnica koje potiču čišćenje organizma tijelu dati priliku za uklanjanje i neutraliziranje toksina, kroz debelo crijevo, jetra, bubrege, pluća, limfne žlijezde i kožu. Program treba biti prilagođen navikama i zdravstvenom stanju čovjeka, a podrazumijeva nekoliko dana niskokalorične prehrane, uz pojačan unos voća, povrća i vode - kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat.

POGLEDAJTE VIDEO: O novim trendovima u prehrani

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ako niste skloni držanju dijete, odnosno pridržavanju nekih posebnih programa, dovoljno će biti da uvedete u praksu običaj da uz svaki ručak i večeru pojedete zdjelu svježe salate, odnosno da barem nekoliko dana svaki obrok upotpunite laganom povrtnom juhom, sa što više povrća. Dok ima mladog povrća na tržnicama, korisno je iskoristiti to barem kroz tjedan dana, tako što ćete svaki dan popiti i sok od svježeg povrća.

- Voće je najbolje jesti sirovo, cjelovito, a povrće iskoristiti u salatama, za svježe cijeđene sokove ili juhe. Ako ga kuhate kao prilog, kuhajte na pari, jer se tako gubi manje hranjivih tvari. Uz to, nastojte smanjiti unos pržene hrane, te barem na nekoliko dana izbaciti iz prehrane rafinirane žitarice – bijeli kruh, peciva, kekse i kolače te grickalice. Bijelu rižu i tjesteninu zamijenite smeđom rižom, heljdom, ili zobi – savjetuje nutricionistica.

Foto: Dreamstime

Dodaje kako je salate najbolje začiniti s maslinovim ili lanenim uljem. To je najbolji začin i za salate, s tim da ulju možete dodati nekoliko kapi limunova ili narančina soka, umjesto da kupujete preljeve za salate.

Koristite što više mladog povrća, jer je ono prebogato vitaminima i mineralima. U rano proljeće rastu šparoge, bob, mladi luk, rotkvica, grašak, rikula, zelena salata, špinat, matovilac, mladi krumpir, peršin, češnjak, mrkva i dobro ih je obilato koristiti u prehrani.

Foto: Dreamstime

No, ne zaboravite ni samoniklo bilje koje raste u rano proljeće poput koprive, maslačka, divljih šparoga, tušta, cikorije i slično. Sve nabrojane namirnice odlična su osnova za raznovrsne salate ili lagana proljetna variva, koja bi trebala biti osnova proljetne prehrane.

- Jedite redovito, odnosno ne preskačite obroke. Ovo je dobro vrijeme i za uvođenje međuobroka, ako ste ih tijekom zime izbacili. No, izbjegavajte kupovna peciva, kekse ili desert bogat šećerom. Umjesto toga, pojedite neku voćku i nekoliko oraha, badema ili indijskih oraščića, koji će vam dati energiju i opskrbiti tijelo nizom korisnih vitamina i mineral - savjetuje Sandra Marić Bulat.

Također, vodite računa o tome da neke od navika – primjerice zdjelicu salate, ili međuobrok sa orašastim plodovima – usvojite na dulje vrijeme.

Evo još nekoliko savjeta o tome kako pobijediti proljetni umor:

Foto: Thinkstock

Ne zaboravite piti vodu!

Voda je najbolji ‘čistač’ organizma, jer potiče izmjenu tvari, pa nastojte svaki dan konzumirati dovoljnu količinu vode. Pijte najmanje dvije litre vode na dan, kako bi se štetne tvari pojačano izlučivale mokrenjem i znojenjem. Proces čišćenja potaknut će i kretanje, pa nastojte uvesti u praksu i svakodnevnu šetnju od 20-ak minuta do pola sata.

Ne pretjerujte s dijetom

Ako se odlučite za detoksikacijsku dijetu sokovima od voća i povrća, uz reduciranu prehranu, ona ne bi trebala trajati dulje od tjedan dana, pogotovo kod starijih osoba,dok se ljudi koji imaju neku kroničnu bolest prije takve dijete moraju posavjetovati s liječnikom, upozorava nutricionistica. Imajte na umu da dugotrajan post može izazvati ozbiljnije zdravstvene problem, od manjka energije, pada šećera u krvi, pa do umora, vrtoglavice, nesvjestica i mučnine. Poanta nije u držanju restriktivne dijete, nego u tome da uvedete neke zdrave navike i usvojite ih za naredno razdoblje.

Iskoristite blago iz prirode

Kopriva

Foto: Dreamstime

Listovi su ukusni i vrlo hranjivi. Neizostavni su u čajevima za čišćenje krvi, poticanje boljeg rada jetre, snižavanje masnoća u krvi, za pojačavanje cirkulacije, a korijen je lijek protiv povećane prostate. Kopriva olakšava probavu masne hrane, a za jelo možete pripremati vrškove koprive kao što biste pripremili špinat.

Najčešće ju koristimo u čajevima, no može se koristiti i kao zamjena za blitvu i špinat. Sadrži obilje željeza te 20 puta više vitamina C od zelene salate, pa su izvrsno prirodno sredstvo za liječenje anemije. Pomažu čišćenju organizma, smiruju upale i potiču probavu.

Maslačak

Foto: 123RF

Sadrži vitamine A, B2, C, D i G, te minerale kalij, natrij, kalcij, fosfor i željezo. Zbog brojnih hranjivih tvari, lišće maslačka preporučuje se kao dodatak prehrani za trudnice i žene u postmenopauzi. Najjednostavnije ga je pripremiti na salatu, s malo maslinova ulja i soka od limuna. Možete ga koristiti i za pripremu čaja za čišćenje.

Pripremite: listove koprive, listove biljke yerba maté (možete je nabaviti u specijaliziranim trgovinama), glog, te maslačkov korijen. U hladnu vodu stavite pola žličice korijena maslačka, zakuhajte i lagano kuhajte 2-3 minute. U međuvremenu pomiješajte ostale biljke (svježe ili sušene). Čaj s maslačkovim korijenom prelijte u šalicu ili čajnik, dodajte mješavinu ostalih biljaka, zakuhajte i ostavite da odstoji 10 minuta. Čaj ubrzava metabolizam i potiče mršavljenje.

Šparoge

Foto: Ivana Bogdanović/_mommy_in_the_kitchen

Izuzetno su bogate mineralnim tvarima i vitaminima, posebno kalijem, fosforom, sumporom, kalcijem i magnezijem. Sadrži dosta mikroelemenata kao što su željezo, bakar, cink, fluor i jod. Odličan su izvor folata i vitamina C, tiamina i vitamina B6.

Želite li laganu proljetnu juhu, šparoge su odličan izbor. Pripremite vezicu šparoga, 1 krumpir, 1 žlica brašna, 1 žlica maslinovog ulja, malo ribanog parmezana, sol i papar. Na ulju napravite zapršku od brašna. Dodajte vodu, posolite i zakuhajte. Dodajte očišćene šparoge i krumpir. Kuhati oko 15-20 minuta. Začiniti po želji. Gotova juha se smiksa u kremu i posluži posuta parmezanom.

Artičoka

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Riječ je riznici vitamina, minerala i fitokemikalija – posebno vitamina C i kalija. Sadrži vrlo visoki udio vlakana, te visoki udio silimarina, tvari za koju se vjeruje da ima zaštitan učinak na jetru. Sadrži i inulin, koji ima blago laksativno djelovanje, te pomaže kod konstipacije, što je vrlo važno za zdravlje jetre. Za učinkovitu detoksikaciju najbolje ju je skuhati i servirati kao predjelu, ili salatu, s maslinovim uljem i malo limunovog soka.

Mladi špinat

Foto: Dreamstime

Dostupan je cijele godine, no ako možete pronaći mladi, bit će bogatiji klorofilom, koji se smatra snažnim ‘čistačem’ jetre i krvi. Obiluje vitaminom K koji, među ostalim, pridonosi održanju normalnih kostiju, a vrijedan je izvor vitamina C i kalija te sadrži visoki udio folne kiseline i željeza. Kako je bogat i oksalatima, tvarima koje otežavaju apsorpciju željeza, nastojte ga konzumirati s namirnicama koje sadrže vitamin C. Na primjer, mladi špinat odlična je baza za proljetne salate, koje možete začiniti s maslinovim uljem i sokom od limuna.

Uživajte u obilju voća

Foto: Unsplash

Teške kolače, kekse i grickalice na povrće zamijenite šarenim voćem, koje će vam opskrbiti neophodnim vitaminima i mineralima. Jedite cjelovito voće, jer je takvo bogato vlaknima. Ako ga jedete u voćnim salatama ili kolačima, nastojte izbjegavati ili što više smanjiti udio dodanog šećera. Preporučuje se, naravno, sve voće, no kupujte ga u skladu s razdobljem sazrijevanja, kako biste bili sigurni da ste kupili svježe plodove. Evo još nekoliko prijedloga za ovo razdoblje:

Jagode

Slasne, mirišljave i sočne, jagode su izvrstan izvor vlakana i vitamina C. Sadrže i folate, biljne fenole i antioksidanse za borbu protiv slobodnih radikala. Bogate su prehrambenim vlaknima, koja snaže probavni sustav, snižavaju kolesterol u krvi, smanjuju rizik od srčanih oboljenja i štite od karcinoma debelog crijeva.

Marelice

Narančasto voće predivnog mirisa odličan je izvor vitamina A, C, B kompleksa, kalija i beta karotena. Pomažu organizmu u obrani od infekcija, obnovi oštećena tkiva, u razvoju jačih zuba i kostiju, a korisne su i za vid. Visok udio beta-karotena i likopena štiti LDL kolesterol od oksidacije. Također, vrlo su bogate vlaknima, pa su odlične za prevenciju zatvora.

Borovnice

Sadrže antioksidans antocijanin, koji jača signale između moždanih stanica i popravlja njihove reakcije, pa su vrlo korisne za bolje učenje i pamćenje. Sadrže dosta dijetalnih vlakana i odličan su izvor izvor vitamina C, kalija, kalcija i fosfora.

Foto: Marko Mrkonjić/Pixsell

Kruške

Vrlo su bogate vlaknima, pa se također preporučuju za bolju probavu. Sadrže visoki udio vitamina C i antioksidansa, pa su korisne za prevenciju bolesti. Kao i jabuke, bogate su pektinom, koji potiče rad crijeva i čišćenje organizma. Dokazano je da pectin djeluje i na snižavanje razine lošeg kolesterola. Dobar je izvor glukoze i fruktoze, pa daje energiju.

Nektarine

Prepune su vitamina A, C, E, K, B1, B2, B3, B6, B9 (folna kiselina) te odličan izvor minerala kalcija, kalija, magnezija i fosfora. Imaju visok udio prehrambenih vlakana, kao i brojnih antioksidansa, osobito fenolnih spojeva. Ti su nutrijenti saveznik u borbi protiv mnogim zdravstvenih problema: korisne su za imunitet, probavu, zdravlje očiju i kože, a dobar su saveznik u dijetama za mršavljenje, jer su niskokalorične.

Prijedlog za nekoliko detoks sokova i čajeva za svaki dan

Zelena vitaminska bomba

Sastojci: nekoliko listova špinata, 3-4 mrkve, šaka peršinovih listova, 2-3 grančice celera, komadić naribanog đumbira, pola šalice prirodnoga voćnog soka, 1/4 šalice vode

Priprema: Grubo usitnite sve sastojke i izmiksajte ih u sokovniku. Ovaj napitak koristan je za čišćenje krvi te poticanje rada bubrega i probavnog sustava, a preporučljivo ga je redovito piti od dva do tri puta na dan.

Sok od mrkve i jabuke

Sastojci: Pripremite jednu do dvije mrkve, komadić celera, srednje veliku jabuku, sok od pola limuna i – po želji – mali komadić đumbira. Priprema: Sve sastojke osim đumbira ubacite u blender i promiješajte, pa naribajte đumbira po želji.

Foto: Fotolia

Bazga pomaže pri mršavljenju

Cvjetovi bazge često su sastavni dio mješavina za detoksikaciju i mršavljenje, jer ih obogaćuju ugodnim okusom i mirisom. Povoljno djeluje na probavu i mokraćne putove, poboljšava funkciju bubrega i oslobađanje od suvišne tekućine te jača imunitet.

Koromač za bolju probavu

Koromač poboljšava probavu i apsorpciju hrane, a zahvaljujući sastavu eteričnih ulja, potiče lučenje probavnih enzima. Potiče lučenje viška tekućine iz organizma.

Đumbir ubrzava metabolizam

Đumbir pomaže protiv mučnine, ali i ubrzava metabolizam te pospješuje izlučivanje toksina. Svježi đumbir mnogo je učinkovitiji od sušenog. Dodajte ga pikantnim jelima ili upotrijebite u čajnim mješavinama.

Zeleni čaj svaki dan

Zeleni čaj vrlo je koristan kao pomoć pri detoksikaciji i mršavljenju, pa se preporučuje za svaki dan. Otklanja umor i razbuđuje, pa može zamijeniti i jutarnju kavu, a bogat je i antioksidansima koji štite od mnogih bolesti.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Proljetni detoks kose uz med, sirutku, limunov sok i banane

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa našim Ćirom: