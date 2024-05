Jeste li ikada odbili kumstvo? Evo kako pristojno odbiti poziv

Pogrešna je pretpostavka da je čovjek sebičan kaže li nekome 'Ne'. Ne želite li biti nečiji kum, to je sasvim u redu. Ako su vam ljudi, koji su vam predložili da im budete kum (ili njihovom djetetu) pravi prijatelji razumjet će zašto to ne želite i neće se naljutiti. Ukoliko vam nisu pravi prijatelji i naljute se, tad na to gledajte ovako - nisu ni zaslužiti da preuzmete tako važnu ulogu u njihovim životima.

Budite iskreni

Ono što je bitno kod odbijanja kumstva je iskrenost. Recite bez zadrške zašto ne želite preuzeti tu ulogu, bilo da se radi o financijama ili tome da je to prevelika obveza za vas. Svakako spomenite kako vam je velika čast što su vas pozvali i zahvalni ste od srca, ali nažalost ne možete biti kum.

Ako iz bilo kojeg razloga ne možete prihvatiti kumstvo odbijte ga što prije, pogotovo u situacijama kada to od vas traže ljudi s kojima godinama niste u kontaktu ili osjećate da se njihova želja za kumstvom svodi samo na novac.

Odmah pitajte što se traži od vas

Najveći problemi kod prihvaćanja kumstva su oni financijske prirode. Iako vaši prijatelji možda uopće od vas ne očekuju novac, darove ili financijsku pomoć, vi ćete svejedno osjećati obavezu i to će vam stvarati pritisak.

Međutim, kada iskreno kažete prijateljima da niste u financijskoj mogućnosti prihvatiti ponudu, a oni vam daju do znanja da novac uopće bitan, razmislite o tome da ih ipak ne odbijete.

Najgora opcija je pristati na kumstvo, a da to ne želite. Tad se nećete osjećati dobro pa ćete i isijavati takvom energijom, a ljudi to osjete. Biti nekome kum je zapravo velika odgovornost i obveza, iako u današnje vrijeme mnogi to shvaćaju olako. Na primjer, kumovanje nečijem djetetu je obećanje da ćete uz to dijete biti u dobru i zlu, uvijek spremni pomoći, žrtvovati se i misliti na njegovu dobrobit. Bit te uloge nije u tome da se samo nazivate kumom i kupite skupi poklon.

Zanima nas što vi mislite o odbijanju uloge kuma - je li to po vama u redu ili nije.