Postoji 6 tipova veza: Provjerite jeste li rastavljeni ili strastveni

Svaki seksualni i emocionalni stil para ima svoje vrline i mane, pa je tako onaj strastveni obično i nestabilniji, dok je kod udruženog para bliskost bitnija od seksa. Otkrijte koji je vaš te kako vezu učiniti još boljom

<p>Svaki par za sebe voli misliti da je jedinstven, no istina je da su ljudi emocionalno i seksualno više slični nego različiti, tvrdi seksualna terapeutkinja i autorica brojnih bestsellera, Tracey Cox. </p><p>Premda su odnosi parova najčešće mješavina stilova, ona navodi da ipak postoji dominantna kategorija kojoj pripadaju, a zahvaljujući prepoznavanju tog stila mogu unaprijediti svoju vezu.</p><p>Pogledajte video o ljubavi koja ne prolazi:</p><h2>1. Rastavljeni par</h2><p><b>Emocije</b></p><p>Ljubav između ovog para čini se poprilično krhkom, pa premda je ponekad iznimno jaka, čini se da su u svakom trenutku ipak spremni "dići sidro" iz veze. Zaštitnički stav naspram vlastite slobode i mogućih ograničenja nastaje iz straha da će izgubiti sebe u vezi, pa je druga strana ta koja se češće trudi udovoljavati partnerovim potrebama i gurati odnos naprijed.</p><p><b>Seks</b></p><p>Obično je seks u ovakvim vezama dinamičan, a odnos nabijen požudom. Takav efekt nastaje zbog straha od rastanka u stvarnom životu, pa seks postaje način zbližavanja. Ipak, udaljeniji partner nema problema s razgraničavanjem ljubavi i seksa, a često ima problema s pretjeranom bliskošću i postavlja granice poput - bez maženja u javnosti ili nedostataka potrebe za prečestim fizičkim kontaktom.</p><h2>2. Strastveni par</h2><p><b>Emocije</b></p><p>Duboko zaljubljeni par oličenje je onih s filmskih platna, a često je riječ o različitim karakterima koji su se privikli te vole intenzitet koji takva ljubav stvara. Ovaj par se poprilično brzo zaljubio na samom početku, no strast je ponekad zaslijepila i one osnovne poglede na međusobnu kompatibilnost, zbog čega se njihova ljubav može brzo i ugasiti. Od onih sretnika koji uspiju održati vezu, njihova ljubav postoje odnos kojima mnogi teže.</p><p><b>Seks</b></p><p>Puno ga je i često je fantastičan, a što su partneri međusobno različitiji, to je on vatreniji. Kako veza dobiva na stažu, smanjenje seksa obično brine jednu stranu koja ga doživljava kao potvrdu ljubavi, no ako sve ostalo funkcionira, potrebno je da partneri prihvate kako su i oni samo ljudi.</p><h2>3. Isprepleteni par</h2><p><b>Emocije </b></p><p>Ovaj par ne samo da je blisko spojen, oni se čine vezani pupčanom vrpcom. Apsolutno sve rade zajedno, a čini se kako su u tom "Borg" odnosu poprimili i zajednička razmišljanja. Odnos funkcionira ako su oboje predani takvom tipu veze, koji je ponekad i rezultat nesigurnosti.</p><p><b>Seks</b></p><p>Iako iz početka odličan, često se kasnije pretvara u "mlaku" verziju prethodnog zbog predvidljivosti, nedostatka spontanosti i povremenih tenzija u odnosu. Iako na partnerskoj i roditeljskoj bazi funkcioniraju odlično, upravo je seks mjesto gdje ovakvi parovi "zaškripe" te trebaju poraditi na održavanju iskre.</p><h2>4. Udruženi par</h2><p><b>Emocije</b></p><p>Ubrzo nakon susreta oni su shvatili da su jedno drugom srodna duša, no na zdraviji način od isprepletenog para. Jedno su pred drugim od samog početka opušteni, a iako nemaju klasične ljubavne igre izbjegavanja i zavođenja, ipak nisu preopušteni da bi se "uzeli zdravo za gotovo".</p><p><b>Seks</b></p><p>Velik faktor prijateljstva u njihovom odnosu odražava se i na seksualan život, a on iako nije ekstremno strastven, dobar je i na njega nemaju pritužbi. Obično se radi o ljudima koji su nakon loših iskustva u vezama drugačije posložili prioritete te im seks više nije presudan za postajanje odnosa.</p><h2>5. Praktičan par</h2><p><b>Emocije</b></p><p>Bilo da je riječ o novcu, ljubavi, statusu, dostupnosti ili okolnostima, kod stupanja u vezu ovaj je par više promišljao glavom nego srcem. Ipak, njihova veza ima velike šanse da uspije ako se s vremenom rode duboke emocije, jer nisu poput brojnih drugih u nju ušli s pogrešnim očekivanjima, već su realno procjenjivali partnera.</p><p><b>Seks</b></p><p>U tom polju kod ovog se para problemi javljaju na početku, no u istinskoj želji da udovolje jedno drugom ima potencijal pretvoriti se u vrlo dobar.</p><h2>6. Zdravi par</h2><p><b>Emocije</b></p><p>Riječ je o dvije individue koje žele zadržati svoj identitet, no istovremeno biti bliski s nekim. Ako su pritom otvoreni, neopterećeni posesivnošću i ljubomorom te odnos grade na međusobnoj želji, tada njihova ljubav ima potencijal dugog vijeka. </p><p><b>Seks</b></p><p>Oboje su svjesni svojih seksualnih potreba, te su i u tom aspektu sposobni komunicirati i djelovati. Njima ne nedostaje strasti, a obično se pravilno izmjenjuju u tome tko je inicijator strasti, a koga treba poticati.</p>