Jeste li se ikada zapitali zašto su ljudi jedina vrsta s bradom?

Je li brada nešto što nam pomaže u žvakanju ili se pak radi o zaostatku anatomije koji je ostao iz vremena dok još nismo uspravno hodali, pitaju se znanstvenici

<p>Brade su nešto jedinstveno ljudima. Ponekad su isklesane, ponekad rascijepljene, a ako je brada slaba, to se smatra nepoželjnom fizičkom karakteristikom. Bez obzira kakvu imali, svi je imamo, a znanstvenici kažu da nas to čini jedinstvenim u životinjskom carstvu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (dlake na bradi nas i čuvaju):</p><p>Naše brade su građene od kosti koja strši iz čeljusti. Ova mala izraslina stoljećima je fascinirala i zbunjivala znanstvenike i biologe, otkad je Charles Darwin shvatio da smo u stvari evoluirali od predaka poput majmuna. Čimpanze su nam najbliži "rođaci" u životinjskom carstvu, ali čak ni one nemaju brade kao ljudi. To je svojstvo razvijeno stoljećima evolucije, ali bez obzira koliko teško i koliko često ga proučavaju, znanstvenici ostaju podijeljeni oko toga zašto je postalo sastavni dio ljudskog profila. Zajednica biologa ima puno teorija o tome kako ili zašto smo je razvili, ali se rijetko mogu složiti oko koje.</p><p>- Brada je jedan od onih rijetkih fenomena u evolucijskoj biologiji koji doista otkrivaju duboke, filozofske razlike između istraživača na tom polju - rekao je James Pampush sa Sveučilišta Duke 2016. godine Nacionalnom javnom radiju (NPR) u Americi.</p><p>Jedna od uobičajenih ideja je da su ljudi razvili brade kako bi nam pomogle dok žvačemo hranu. Pampush, međutim, osporava tu ideju, vjeruje da je brada na pogrešnom mjestu kako bi služila kao "nadogradnja" mehanizmu čeljusti.</p><p>Umjesto toga, on sumnja da je vjerojatnije riječ o nečemu što je preostalo ili je promijenjeno kad se razvio drugi aspekt naših tijela. On također misli da su nam se, kako se čovjek uspravio i razvio dobro držanje, lica smanjila, a brada je u usporedbi postala prodornija. Nadalje, vjeruje da su nam, u jednom trenutku, čeljusti bile duže, piše <a href="https://www.thevintagenews.com/2019/09/08/chins/?fbclid=IwAR1O4uRxZntfArw9E-UR0anTFiKfCILvuD2KP1TwWPCC74Ajc44HkPvyZ0U" target="_blank">The Vintage News</a>.</p><p>Nathan Holton, akademik sa Sveučilišta Iowa, koji istražuje evoluciju lica, slaže se s Pampushem da su se, kako se lice razvijalo i držanje postajalo uspravnije, brada smanjile, kako u fizičkoj tako i u značajnoj važnosti. </p><p>- Čini se da je sama pojava brade vjerojatno povezana sa smanjivanjem lica čovjeka. U tom je smislu razumijevanje zašto su lica postala manja važno kako bi objasnili zašto imamo brade - rekao je Holton. </p>