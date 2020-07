Otkrijte svoj seksualni kontekst i iskusite najbolji seks u životu

Kada otkrijete u kakvom okruženju i u kojem stanju uma doživljavate najveći užitak u seksu, tada ćete moći reći zbogom prosječnom vođenju ljubavi i svaki put uživati u 'iskustvu iz snova'

<p>Seks, kad je dobar, može biti jako zadovoljavajući. To je radosno, životno potvrđujuće iskustvo koje dodiruje svaki aspekt naše ljudskosti: fizički, emocionalni, duhovni i mentalni. Nažalost, mnogi dobar seks ne doživljavaju onoliko često koliko bi htjeli. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba):</p><h2>Što nedostaje seksualnom životu većine ljudi?</h2><p>Dio onoga što seks čini izazovnim jest to što smo od ranog djetinjstva bili obeshrabreni da ga istražujemo ili razumijemo. Rijetko koje dijete otvoreno razgovara sa svojim roditeljima o seksu i tjelesnim promjenama koje doživljavamo tijekom odrastanja. </p><p>Do trenutka kada odrastemo svako pozitivno seksualno iskustvo djeluje magično jer je naš um kondicioniran predvidivim prosudbama o seksu i tijelu. Često ne razumijemo faktore koji utječu na naša pozitivna ili negativna seksualna iskustva zato jer nismo nikada bili ohrabreni da istražimo i shvatimo te faktore.</p><p>Stoga, ako ne znamo što nama čini seks dobrim (ili ne baš tako dobrim), ne možemo njegovati vanjske i unutarnje okolnosti koje su nam potrebne za seksualne živote koje želimo.</p><h2>Moć seksualnog konteksta</h2><p>Postoji naziv za sve složene, isprepletene čimbenike koji doprinose našem iskustvu seksa u bilo kojem trenutku - seksualni kontekst.</p><p>Naš seksualni kontekst obuhvaća sve elemente - unutarnje i vanjske - koji u bilo kojem trenutku utječu na našu seksualnost. Na makro nivou obuhvaća naše stalno promjenjivo okruženje, osjetilne podražaje koji nas okružuju i naš svjesni i nesvjesni unutarnji svijet. Na mikro razini, našu neposrednu okolinu i stanje uma: zvukove na ulici koji nas odvraćaju od poljupca našeg ljubavnika, stres i napetost zbog kojih se teško opustiti i osjetiti dodir ili pak glazbu, svjetlost svijeća i produljeni kontakt očima sa supružnikom koji nam omogućuju da se opustimo i prepustimo trenutku.</p><p>Kontekst obuhvaća gdje smo i kako se zbog toga osjećamo, kao i tko smo i kako doživljavamo sebe. To utječe na našu percepciju seksualnih znakova, naše osjećaje, uzbuđenost i još mnogo toga.</p><h2>Pronađite svoj seksualni kontekst</h2><p>Da biste započeli istraživati ​​što doprinosi vašem idealnom seksualnom kontekstu, pokušajte ovo:</p><p>1. Prisjetite se vašeg posljednjeg ugodnog seksualnog iskustva, u partnerstvu ili sami.</p><p>2. Razmislite je li postojalo nešto prije tog iskustva što vas je možda 'pripremilo' da više uživate u njemu, primjerice: upravo ste završili opuštajuću kupku, bili ste ushićeni od vježbanja, gledali ste romantični film ili vam je partner/ica bio odsutan cijeli tjedan i nedostajao vam je.</p><p>3. Na papiru napravite dva stupca: unutarnji i vanjski.</p><p>4. U stupcu "unutarnji" zapišite pridjeve koji najbolje opisuju vaše stanje uma, vaše emocionalno stanje i kako ste se fizički osjećali u vrijeme ovog iskustva.</p><p>5. U stupcu "vanjski" napišite pridjeve koji najbolje opisuju vaše fizičko okruženje: zvukove, osjetila, mirise, vizualne elemente.</p><p>6. Razmislite o tome kako su ti unutarnji i vanjski čimbenici pridonijeli vašoj osjetljivosti na zadovoljstvo i senzualno/seksualno uživanje.</p><p>7. Ponovite stavke od 1 do 6 na ovom popisu s još nekoliko pozitivnih seksualnih iskustava i potražite uzorke u čimbenicima koji su doprinijeli vašem užitku.</p><p>8. Zapišite nekoliko konkretnih načina na koje biste svjesno mogli stvoriti nove varijacije faktora koji su se najčešće pojavljivali na vašim popisima u svakodnevnom životu, primjerice: tri puta dnevno inicirajte zagrljaj cijelim tijelom sa svojim partnerom/icom, razbijte dnevnu rutinu polaganim plesom sa partnerom/icom, odite trčati ili čitajte erotsku poeziju.</p><p>Svjesno razumijevanje različitih kontekstualnih čimbenika - unutarnjih i vanjskih - koji podržavaju i doprinose našem osobnom iskustvu ugodnog seksa jedan je od najpristupačnijih i najrealnijih putova do seksualnog osnaživanja sebe. Svatko bi to trebao pokušati, 'najgore' što se može dogoditi je da više uživate u seksu, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-sexual-context-can-make-sex-better" target="_blank">Mindbodygreen</a>.</p>