Jeste li spremne? 7 ključnih stvari koje morate znati prije nego kažete sudbonosno 'Da'

Poznavanje ovih stvari može povećati šanse za uspješan brak. Stručnjak za razvode i veze, stalno iznova sluša od svojih klijentica kako su uskočile u brak samo da bi kasnije u tim istim brakovima shvatile da postoji toliko stvari koje su željele da znaju prije nego što su rekle 'da'.

- To vrijedi čak i za klijentice koje su se udale nakon što su sa svojim partnerom živjele dosta vremena - kaže Aaron Kaplan, stručnjak za odnose. Može se razumno zaključiti da nije dovoljno poznavati budućeg muža, jer je većina živjela s istim prije vjenčanja.

U svom radu, primjećuje otprilike sedam stvari koje stalno čuje od žena tijekom sesija, a koje bi željele da su znale prije nego što u otišle do oltara.

Evo 7 ključnih stvari koje morate znati prije nego što se vjenčate, prema Kaplan:

1. Stvarnosti pravog braka

Previše žena vjeruje u 'mit' da je brak bajka sa sretnim završetkom. To se može dogoditi čak i inteligentnim i vrlo uspješnim damama. Onda shvate, obično nakon što bude prekasno, da su ušle u nešto mnogo ozbiljnije od bajke.

2. Zašto je važno poznavati sebe

Previše se žena uda prije nego što stvarno shvate tko su. To ne pomaže kada odjednom moraju preuzeti dodatni zadatak razumijevanja druge osobe koja je veliki dio njihovih života.

3. Važnost čekanja

Ovdje se radi ženama koje su osjećale pritisak da se udaju prije nego što su bile potpuno spremne. Kasnije shvaćaju da zapravo nisu bile istinski zaljubljene u osobu s kojom su se vjenčale

4. Uloga koju će obitelj imati u braku

Neke su žene zaslijepljene koliko su njihovi muževi pod utjecajem pogleda vlastitih roditelja na brak i na to kakav on mora biti. To nije uvijek dobra situacija za brak.

5. Kako se loše ponašanje može pogoršati

To je uobičajeno među ženama koje su uvijek opravdavale loše ponašanje svojih budućih muževa prije nego što su se udale za njih. Začudo, nisu mogle vjerovati da ne mogu promijeniti takvo ponašanje kod partnera, nakon što se vjenčaju.

6. Kako novac funkcionira u braku

- Mnoge moje klijentice su zapanjene koliko su sposobne baratati novcem kada su na to prisiljene nakon što su se službeno rastale od svojih muževa i razvele. Nakon što su ponovno bile same, shvaćaju da su postale ovisne o muževima jer nisu aktivno sudjelovale u zajedničkom upravljanju financijama dok su bile u braku - ističe Kaplan.

Žene bi uvijek trebale znati što se događa s financijama u njihovom braku.

7. Što je potrebno da bi brak uspio

Za ovo stvarno nema prave čarobne formule. Zapravo, ono što odgovara jednoj obitelji ne mora odgovarati drugoj. To je nešto što svi parovi s vremenom moraju sami shvatiti. To je zapravo stvar pokušaja i pogreške, a ako pitate najmanje 20 različitih parova, velike su šanse da ćete dobiti 20 različitih odgovora. U biti, ako otkrijete da jedna stvar ne funkcionira, onda pokušajte nešto drugo, donosi YourTango.

Doduše, poznavanje odgovora na sva gore navedena pitanja neće jamčiti uspješan i sretan brak. Međutim, vrlo je moguće da će njihovo bolje poznavanje dati prednost koju drugi nemaju. Najveće pravilo kada se radi o dobrom braku je da nikada ne zanemarite sumnje koje možda imate. Ako ne osjećate 100% da ste spremni za brak, onda, nemojte, i ne dopustite da vas itko drugi nagovori na brak prije nego što ste uistinu spremni, prema Kaplan.