Bilo da ste tek raskinuli ili ste se zasitili toga što se već dugo sami, povratak u svijet ​​'dejtanja' ponekad može biti zastrašujuć. Tako možete doći u iskušenje da se pridružite nekoj od aplikacija za upoznavanje jer je u stvarnosti mala vjerojatnost da ćete sresti osobu iz snova ako niste na pravom mjestu.

POGLEDAJTE VIDEO: Što položaj spavanja govori o vašoj vezi?

Stvoriti sami sebi pritisak na to da uđete u vezu s nekim iz straha da vam 'ponestaje vremena' čest je problem koji može dovesti do loših odluka, upozorava Lauren Windle, autorica knjige 'Notes on Love: Being Single and Dating in a Marriage Obsessed Church'

Lauren, 33-godišnja novinarka i govornica na TEDx-u, istaknula je da vrijeme provedeno u samoći može biti dragocjeno za ljubavni život jer vam daje prostor da izrastete u boljeg budućeg partnera.

Ona čak preporučuje da provedete neko vrijeme sami gdje namjerno ne izlazite kako biste 'razmišljali o sebi'. No, kako znate da ste spremni za nova poznanstva? Lauren je podijelila pitanja za koja čvrsto vjeruje da biste si trebali postaviti prije nego što krenete u potragu za partnerom.

Jeste li preboljeli bivšeg?

Jako je važno emotivno pustiti bivšeg, a to često uključuje i fizičko odvajanje od njegovih stvari. Ako još uvijek skrivate njegovu majicu ili njezin mirisni šampon, vrijeme je da to ode u koš za smeće. Ne zaustavljajte se na odjeći; kutija od cipela s uspomenama, čestitke, pokloni, ​​pisma - ako vas to vuče na 'dno', riješite se tih stvari.

Odjavite se s njihovog Netflixa i platite vlastitu pretplatu. Prestanite pratiti bivše na društvenim mrežama. Izbrišite WhatsApp razgovore, e-poštu i sve poruke. Ne možete započeti sljedeće poglavlje u svom životu ako još uvijek listate posljednje.

Ako vas ovo ispunjava strahom, zapitajte se zašto. Možda još niste spremni. I to je u redu. Polako i to će sve doći s vremenom.

Jeste li ljubomorni na druge u vezama?

Kako se osjećate kad vidite neku objavu zaruka na internetu? Je li vaša trenutna reakcija da ste uzbuđeni zbog para ili shvaćate da vi još niste ni blizu toga? Ljubomora ubija radost. S uspoređivanjem tuđih života s vašim samo ćete se osjećati loše, tužno i u panici.

Nemojte biti netko tko je toliko obuzet željom za vezivanjem da ne možete prisustvovati nečijoj godišnjici ili vjenčanju. Puno toga ćete propustiti. Ljubomora je negativan osjećaj i nemojte dopustiti da vas obuzme.

Mislite li da morate promijeniti svoj izgled?

Planirate li krenuti na spojeve kad smršavite ta dva kilograma? Ili se želite udebljati do određene težine? Mislite li da trebate pričekati da vam se koža očisti?

Spojevi i upoznavanje temelje se na privlačnosti, a dio toga je i fizička privlačnost. Stoga je važno dobro izgledati, dobro razmisliti o tome kako se odjenuti te biti čisti i uredni.

Ali ne morate baš iz temelja mijenjati svoj izgled. Budite oprezni pri donošenju odluke o promjeni radi upoznavanja partnera. Ne morate se mijenjati za svog budućeg partnera. Vi ste vi, posebni i najljepši takvi kakvi jeste.

Jeste li odnose stavili na pravo mjesto?

Koliki ste naglasak stavili na upoznavanje s nekim? Vjerujete li da kada biste upoznali nekoga da biste bili sretni te bi tada vaš primarni problem bi bio riješen i život bi vam napokon mogao započeti?

Ako očajnički tražite vezu koja će vam riješiti sve probleme, onda nije pravo vrijeme da budete u vezi. Zapitajte što vam još može ispuniti život i smislite druge, zdrave načine da ga ispunite. Ako nakon toga dođe do veze, to je samo bonus.

Jeste li zabrinuti da imate previše 'emocionalne prtljage'?

Emocionalna prtljaga su teške okolnosti i bol koju ste morali prevladati da biste stigli tamo gdje ste danas. To su poteškoće koje su razvile vašu empatiju kako biste se mogli bolje povezati s drugim ljudima u njihovim borbama. Nosite tu 'prtljagu' uzdignute glave i budite zahvalni što ste stigli tamo gdje ste su danas.

Imate li obrazac koji vam ne pomaže?

Imate li potrebu stalno nekoga 'popravljati' i biti nečiji spasitelj? Ili ako pak sve nije savršeno odmah otpisujete stvari? Odvraćaju li vas površne stvari? Paničarite li na prve znakove da stvari postaju ozbiljne? Ili odabirete ljude koji su emocionalno nedostupni?

Ako je tako, jako važno je prepoznavanje tog uzorka i bit će potrebno neko vrijeme da shvatite zašto to radite i koji je okidač tome.

Koliko cijenite sebe?

Shvaćate li koliko vrijedite? Cijenite li sebe dovoljno da od svog partnera tražite samo najbolji tretman? Postoji li šansa da bi vam nisko samopoštovanje moglo dopustiti da prihvatite nasilnu vezu?

Jeste li spremni primiti ljubav? Vjerujete li da će vas, kad izložite najbolje i najgore od sebe, netko ipak voljeti? Ova su jako važna pitanja koja si morate postavite prije stupanja u vezu.

Ako ne znate svoju pravu vrijednost, možete upasti u razne vrste problema. Najgori mogući scenarij jest da prihvatite loš tretman u vezi, što uključuje i bilo koji oblik zlostavljanja.

Ako je to slučaj, ponovno 'dejtanje' još nije za vas. Radije potražite pomoć; razgovarajte sa savjetnikom, terapeutom ili liječnikom opće prakse. Pronađite nekoga s kim možete biti potpuno iskreni.

Možete li podnijeti prekid?

Ako niste emotivno sposobni na zdrav način nositi se s prekidom, razočaranjem ili odbacivanjem, bilo bi dobro da izlaženje s drugim ljudima zasad ostavite po strani.

U redu je da stvari budu bolne i da osjetite bol. Ali ako mislite da bi vas ta bol mogla izbaciti iz takta, natjerati vas da se okrenete nezdravim postupcima, budite dobri prema sebi i pak si dajte još vremena. Ako ćete biti potpuno prisutni, ranjivi i otvoreni, nema načina da se zaštitite, piše Daily Mail.