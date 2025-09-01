Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ISPUNITE ANKETU

Jeste li znali da Jaffa keks uopće nije keks. Kako ga vi jedete?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Jeste li znali da Jaffa keks uopće nije keks. Kako ga vi jedete?
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Britanski sud je 1991. odlučio da je Jaffa zapravo kolač, čime je izbjegnuto plaćanje poreza na kekse. Zanimljivo je da svatko od nas ima drugačiji način jedenja jaffe, a nas zanima kako vi to radite

Jaffa keksi jedni su od omiljenih slatkiša u Hrvatskoj, ali čini se da već desetljećima pogrešno uživamo u njima. Mekani biskvit, narančasti žele i čokoladni preljev osvojili su svijet još 1927. godine, kada su prvi put proizvedeni u Velikoj Britaniji. No, unatoč njihovoj jednostavnosti, oko Jaffe se već dugo vode rasprave - je li riječ o keksu ili kolaču?

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Američki keksi u Zagrebu: Keks na eks! Može, al' ne ispod 3 € 01:21
Američki keksi u Zagrebu: Keks na eks! Može, al' ne ispod 3 € | Video: 24sata/Instagram

Godine 1991. britanski je sud odlučio da je Jaffa zapravo kolač, čime je izbjegnuto plaćanje poreza na kekse. Ali, jedemo li svi mi Jaffu naopako?

Naime, prema službenom objašnjenju proizvođača McVitie’sa, čokoladni sloj nije gornja, nego donja strana Jaffe. Razlog je proizvodni proces - keksi prolaze kroz 'rezervoar čokolade', pa je ona zamišljena kao podloga. Drugim riječima, ispravan način jedenja je s biskvitom okrenutim prema gore.

UŽIVAJTE BEZ GRIŽNJE SAVJESTI Najbolji recepti za deserte s manje od 100 kalorija po porciji
Najbolji recepti za deserte s manje od 100 kalorija po porciji

- Navikli smo pretpostaviti da čokolada ide na vrh, ali zapravo cijelo vrijeme držimo Jaffu naopako. Prava je strana ona s biskvitom gore, a čokolada je podloga - objašnjava gastronomski stručnjak Richard Price.

Naravno, ljubitelji Jaffe i dalje će imati svoje metode – neki prvo grickaju rubove, drugi ciljano pojedu žele - ali čini se da je misterij službeno razriješen: Jaffa se jede drukčije nego što smo mislili cijeli život.

Recite nam svoju metodu - kako vi jedete jaffa keks, odnosno kolač?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stjenice nas opet izluđuju! Evo kako spriječiti da okupiraju dom
NAJEZDA BUBA

Stjenice nas opet izluđuju! Evo kako spriječiti da okupiraju dom

Sitne bube koje su opet preplavile gradove nisu opasne za zdravlje, ali su dosadne. Na žalost, nema načina da ih se sustavnije riješimo, jer su otporne na dopuštene insekticide
Mjesečni horoskop za rujan: Bikovi će se više zabavljati, Vodenjak flertati, a Vage zrače
ŠTO DONOSI JESEN?

Mjesečni horoskop za rujan: Bikovi će se više zabavljati, Vodenjak flertati, a Vage zrače

Vagi prva polovina mjeseca može donijeti zanimljive susrete i dogodovštine na ljubavnom planu, dok Blizance očekuju izlasci, ali i podrška partnera
Dnevni horoskop za ponedjeljak 1. rujna: Ovnovi će razmišljati o braku, Lav je pun energije...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 1. rujna: Ovnovi će razmišljati o braku, Lav je pun energije...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 1. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025