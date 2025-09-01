Jeste li znali da Jaffa keks uopće nije keks. Kako ga vi jedete?

Jaffa keksi jedni su od omiljenih slatkiša u Hrvatskoj, ali čini se da već desetljećima pogrešno uživamo u njima. Mekani biskvit, narančasti žele i čokoladni preljev osvojili su svijet još 1927. godine, kada su prvi put proizvedeni u Velikoj Britaniji. No, unatoč njihovoj jednostavnosti, oko Jaffe se već dugo vode rasprave - je li riječ o keksu ili kolaču?

Godine 1991. britanski je sud odlučio da je Jaffa zapravo kolač, čime je izbjegnuto plaćanje poreza na kekse. Ali, jedemo li svi mi Jaffu naopako?

Naime, prema službenom objašnjenju proizvođača McVitie’sa, čokoladni sloj nije gornja, nego donja strana Jaffe. Razlog je proizvodni proces - keksi prolaze kroz 'rezervoar čokolade', pa je ona zamišljena kao podloga. Drugim riječima, ispravan način jedenja je s biskvitom okrenutim prema gore.

- Navikli smo pretpostaviti da čokolada ide na vrh, ali zapravo cijelo vrijeme držimo Jaffu naopako. Prava je strana ona s biskvitom gore, a čokolada je podloga - objašnjava gastronomski stručnjak Richard Price.

Naravno, ljubitelji Jaffe i dalje će imati svoje metode – neki prvo grickaju rubove, drugi ciljano pojedu žele - ali čini se da je misterij službeno razriješen: Jaffa se jede drukčije nego što smo mislili cijeli život.

Recite nam svoju metodu - kako vi jedete jaffa keks, odnosno kolač?