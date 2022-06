Jeste li znali? Ove stvari su promijenile svijet, a izumile su ih ni više ni manje nego - žene

Kroz povijest, većina svjetskih vođa i izumitelja bili su muškarci. Kada su u pitanju izumi koji su promijenili i obilježili povijest, prvo nam na pamet padnu muška imena kao što su Nikola Tesla ili Thomas Edison. Ipak, mnoge stvari koje danas poznajemo i bez kojih ne možemo izumile su žene koje su nesumnjivo prekršile standarde vremena u kojem su živjele.

1. Stakleni akvarij

Staklene akvarije izumila je Jeanne Villepreux-Power 1832. godine. Prirodoslovka i biologinja, Villepreux-Power, izumila je prvi stakleni akvarij kako bi joj pomogao u proučavanju vodenih organizama. Izum joj je omogućio da utvrdi da jedna vrsta hobotnice, proizvodi vlastite školjke umjesto da ih dobiva od drugih životinja kao što to rade rakovi samci.

2. Aparat za sladoled na ručni pogon

Godine 1843. Nancy Johnson stvorila je prvi aparat za sladoled na ručni pogon. Njezin umjetni zamrzivač sastojao se od vanjskog drvenog vedra, unutarnjeg cilindra od kositra i vesla spojenog na ručicu. Da bi se napravio sladoled, vanjsko vedro trebalo je napuniti usitnjenim ledom, unutarnji cilindar s mješavinom za sladoled te zatim ručno okretati ručicu koja je miješala smjesu.

Njezin izum patentiran je 9. rujna 1843., gotovo 100 godina prije nego što su izumljeni zamrzivači, kakve danas poznajemo.

3. Daska za glačanje

Modernu dasku za glačanje izumila je Sarah Boone, afroamerička krojačica iz 19. stoljeća. Prije njenog izuma, ženski su se odjevni predmeti tradicionalno glačali preko drvene daske postavljene na dvije stolice.

Izumom daske za glačanje, Boone je postala jedna od prvih afroamerička žena kojoj je dodijeljen patent.

4. Požarne stepenice

S porastom zgrada na više katova koje su u mnogim slučajevima znale rezultirati smrću u požarima, Anna Connelly je predala ideju vanjskih požarnih stepenica Uredu za patente. Njezin izum 1887. omogućio je ljudima koji su bježali od požara da pređu iz jedne zgrade u drugu, kao i mogućnost da se spuštaju niz zgrade čeličnim stubištem.

Izum je također bio vrijedan vatrogascima za gašenje požara bez ulaska.

5. Čamac za spašavanje

Nakon uspjeha prvog izuma, stroja za proizvodnju buradi, Maria Beasley odlučila je napraviti čamac za spašavanje koji će biti kompaktniji, sigurniji, otporan na vatru i lagan za korištenje. Novi dizajn osmislila je 1880 godine. Neki su tvrdili da su njezini čamci za spašavanje korišteni za evakuaciju putnika na Titanicu, ali autor David H. Cropley je to negirao u svojoj knjizi 'Žena koja rješava probleme: Povijest kreativnosti žena'.

6. Prva komercijalna reklama za perilicu posuđa

Josephine Cochrane izumila je prvu komercijalno uspješnu perilicu posuđa 1880-ih. Cochrane je bila bogata žena koja je željela stroj koji bi mogao prati suđe brže nego što su to mogle njezine sluge. Nakon što je dobila patent za svoju perilicu posuđa, prodala je stroj restoranima i hotelima. Kasnije je Cochrane osnovala tvrtku za svoje perilice posuđa.

7. Brisači na automobilu

Mary Anderson davne se 1903. godine sjetila kako bi brisači na automobilu bili izuzetno korisni. Šipku s gumenim dodatkom koji prianja na staklo patentirala je godinu poslije. Iako je njezina ideja uvrštena u serijsku proizvodnju tek nekoliko desetljeća poslije, danas vožnju u limenom ljubimcu ne možemo niti zamisliti bez njezina jednostavnog, ali vrlo važnog izuma.

8. Pancirka

Vjerovali ili ne, zaštitni balistički prsluk, poznatiji kao pancirka, izumila je žena. Njezino je ime Stephanie Kwolek, a istraživanje koje je provodila rezultiralo je izumom pancirke, točnije materijala koji se koristi u njihovoj izradi. Izum je patentirala 1966. godine. No to nije bio njezin jedini izum. U bogatoj, 40 godina dugoj karijeri ova je izumiteljica patentirala više od 40 različitih izuma te je uvrštena u 'Inventors Hall of Fame'.

9. Monopoly

Elizabeth Magie glavna je i odgovorna za jednu od najpopularnijih društvenih igara svih vremena. Ova se igra originalno zvala 'The Landlord's Game' i izumljena je, odnosno patentirana 1903. godine. Iako je današnja namjena dobra zabava i druženje s obitelji i prijateljima, ova dizajnerica igru je osmislila kako bi demonstrirala tragičan efekt koji donosi pohlepa i gramzivost.

10. Identitet pozivatelja i poziv na čekanju

Postignuća u telekomunikacijskim istraživanjima dr. Shirley Anne Jackson dovela su do izuma identiteta pozivatelja i poziva na čekanju. S doktoratom iz fizike elementarnih čestica, dr. Jackson bila je prva Afroamerikanka s doktoratom Instituta tehnologije u Massachusettsu.

Od 1976. do 1991. Jackson je provodila istraživanja u laboratorijima američke telekomunikacijske kompanije koja je najveći pružatelj telefonskih usluga unutar SAD-a, AT&T, gdje je pridonijela razvoju usluge identiteta pozivatelja i poziva na čekanju.

Prije dvije godine, 2016. tadašnji američki predsjednik Barack Obama dodijelio je Shirley Anna Jackson najviše priznanje za znanstvena postignuća u SAD-u, Nacionalnu medalju znanosti.

11. Lijekovi za teške bolesti poput leukemije

Gertrude Elion sa svojim je kolegom Georgeom Hitchingsom izumila neke od prvih lijekova za teške i ozbiljne bolesti kao što su leukemija, SIDA i herpes. Elion i Hitchings razvili su metodu koja je pomogla u revoluciji izrade lijekova.

U svojim istraživanjima utjecali su na rast stanica, što je dovelo do izuma prvih učinkovitih lijekova protiv leukemije te drugih teških bolesti. Elion je također izumila azatioprin, imunosupresiv zahvaljujući kojem su ljudi sa slabim imunološkim sustavom mogli primiti transplantirani organ.

12. Papirnata vrećica

Radnica u tvornici pamuka Margaret Knight 1868. godine izumila je papirnatu vrećicu, ali muškarac pod imenom Charles Annan pokušao je ukrasti njezinu ideju i prvi je patentirati.

Dok je radila u tvrtki papirnatih vrećica Columbia 1867. godine, Knight je počela konstruirati stroj koji je proizvodio papirnate vrećice s ravnim dnom. Kada joj je kolega Charles Anan pokušao ukrasti ideju, Knight ga je tužila te nakon duge pravne bitke pobijedila i dobila patent za svoj stroj.

13. Kante za smeće s papučicom

Kanta za smeće dobila je genijalno unaprjeđenje, u obliku pedalice koja podiže poklopac, bez da se moraš saginjati te ga sama podizati rukom. To možemo zahvaliti Lillian Gilbreth u ranim 1900-ima. Dotičnoj možemo zahvaliti i police unutar hladnjaka, koje su naš život učinile barem malo lakšim.

14. Računalni softver

Dr. Grace Murray Hopper također je bila računalna znanstvenica, a izumila je COBOL, prvi user-friendly poslovni računalni softver. Također, prva je osoba koja je upotrijebila izraz bug kako bi opisala iregularnost računalnog sustava, nakon što je pronašla stvarnog moljca koji je uzrokovao probleme u njezinom računalu.

15. Pelene za jednokratnu upotrebu

Marion Donovan je osmislila prve pelene za jednokratnu upotrebu. Ideja joj se javila nedugo poslije Drugog svjetskog rata, kada se potpuno posvetila obitelji i domaćinstvu. Sa strojem za šivanje i tuš zavjesom, uspjela je kreirati svoj prvi prototip. Donovan je izmislila i plastične kopče, kako bi zamijenile metalne pribadače za pelene. Ovaj i još nekoliko izuma su joj osigurali mjesto u Dvorani slavnih izumitelja.

16. Injekcija

Povijest medicinskih izuma bila je prepuna pokušaja i pogrešaka, što je značilo apsolutni užas ili spasenje u životu ili smrti pacijenta kojem je bila potrebna liječnička pomoć. Tijekom stoljeća, mnogi su pokušavali napraviti špricu koju danas poznajemo, ali nitko zapravo nije uspio u tom naumu. Sve do 12. veljače 1896. godine, kada je Letitia Mumford Geer podnijela prvi zahtjev za patent šprice koja se koristi jednom rukom! Tehnički, mnoge druge šprice došle su prije toga, ali nijedna nije bila korisna kao ‘jednoručni’ model. Medicinsko osoblje, ali i pacijenti, uključujući i dijabetičare koji su trebali samostalno primati inzulin, mogli su lako rukovati špricom. Iako je od tada dodatno izmijenjena, šprica koju je izumila Geer bila je prvi najučinkovitiji model i najsličniji današnjoj šprici.

17. Keksi sa komadićima čokolade

Svaka osoba koja uživa u kolačićima od čokolade može zahvaliti jednoj osobi, Ruth Graves Wakefield, koja ih je ispekla jednog dana i to sasvim slučajno! Jednog dana 1930. godine, Ruth je željela ispeći hrpu kolačića s čokoladnim maslacem. Krenula je staviti čokoladu za kuhanje u smjesu, kada je shvatila da joj nedostaje ovaj ključni sastojak. Zatim je uzela običnu čokoladicu, izrezala ju na komadiće, stavila u kolačiće i nadala se da će se čokolada jednako rastopiti u kolačićima tijekom pečenja. Bila je apsolutno u krivu, ali kolačići su postali, i još uvijek su, veliki hit!

18. Pivo

Pivo je imalo dugu, čudnu i zanimljivu povijest. No, koju god vrstu piva volite, dug proces koji je usavršio pivo koje pijete, izvorno potječe od ženskih ruku. Povjesničari su istaknuli kako su proizvodnju piva najvjerojatnije obavljale žene. Zapravo, tek su u Srednjem vijeku i Modernom kršćanstvu pivo počeli proizvoditi muškarci, obično redovnici, koji su odlučili mjesecima živjeti samo od piva. Ipak, tijekom stoljeća, recepte su izrađivale i usavršavale anonimne žene koje su mukotrpno stvarale najbolje moguće pivo za svoje zajednice. To ima smisla, s obzirom da je rad u mnogim kulturama bio stoljećima raspodijeljen prema spolu.

19. Produžna pseća uzica

Svi koji ju posjeduju doma, izum mogu zahvaliti Mary A. Delaney, koja je bila ponosna vlasnica psa u New Yorku, 1908. godine. Time je Mary ostalim vlasnicima omogućila kontrolu nad njihovim ljubimcem, ali i nešto više slobode slatkim četveronošcima.

20. Filter za kavu

Domaćica Melitta Bentz otkrila je da je čišćenje filtera za kavu, koji su se tad izrađivali od tkanine, izuzetno dosadno i naporno. Odlučila je pokušati naći novi način filtriranja kave. Nakon što je provela nekoliko testova, odlučila je uzeti metalnu šalicu i probušiti nekoliko rupa na dnu. Zatim je uzela komad papira iz bilježnice svog sina, filtrirala kavu i rezultat je bio zapanjujuć. Melitta je registrirala patent 1908. godine i nedugo zatim osnovala je svoju kompaniju. Godinama kasnije, tijekom Prvog svjetskog rata, kompanija se susrela s mnogim poteškoćama, ali uspjela se razviti usprkos nedaćama. Melitta je bila zabrinuta za stanje svojih radnika, pa je odlučila produžiti im odmor za vrijeme praznika, smanjiti radno vrijeme, dala im je božićni bonus i otvorila je socijalni fond za njih. Kompanija je i danas jaka, a njome upravljaju članovi obitelji, piše Insider.

