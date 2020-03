Ježić Lionel nije samo sladak, godišnje i zaradi oko 60.000 kn

Kad je Anna Mathias u travnju 2015. dobila svog prvog ježa Lionela, nije ga imala namjeru pretvoriti u 'Instagram fenomen'. Ipak, četiri godine kasnije Lionel i Lilo (njen drugi jež) postali su pravi 'životinjski influenceri', svaki sa po stotinjak tisuća pratitelja i s odrađenim poslovima za nekoliko 'zvučnih' brendova koje su njihove njuškice predstavljale online i na jumbo plakatima.

Da je ježu Lionelu kojim slučajem umjesto brige i ljubavi vlasnice potreban novac, on bi bio i potpuno samostalan: sa plaćom od oko dvije tisuće dolara (13.603 kn) po snimljenoj reklami. No, kako njemu ne znači ništa, njegov je novac vlasnica Ana iskoristila da opremi svoj dom u Charlestonu.

Svog je prvog ježa Lionela dobila kad ga se u travnju 2015. tadašnji vlasnik poželio riješiti. Premda je u tom razdoblju, kaže, sanjala o psu, Ana je odlučila da je jež 'sasvim pristojna alternativa', pogotovo jer je još studirala pa bi pas bio prevelika obveza.

Lionel je prvi jež kojeg je ikad vidjela, a nedugo nakon njega udomila je i drugog, ženku Lilo.

Ježevi su, ispričala je za portal The Cut, prilično zahvalni za 'održavanje' jer te životinjice spavaju više i od ljenjivaca - oko 22 sata dnevno. No ona dva budna sata 'sve nadoknade', kaže Ana, 'jer znaju biti čangrizavi': ne sviđa im se ako ih probudite u pogrešno vrijeme, ne vole pse (a ni mačke zapravo) i ne žele se maziti. Ne pružaju zapravo puno više naklonosti od zamorca. No Anu vesele i rijetki trenutci kad se ježić prevali na leđa i dopusti da mu se češka trbuščić.

- Puno me ljudi pita 'Zašto me tvoj jež mrzi?', a kažem im da samo moraju biti strpljivi i on će im prići kad sam odluči - priča djevojka ponosna na činjenicu da su neki, baš zbog 'online utjecaja' njenog Lionela, i sami odlučili nabaviti ježa.

Lionelove je fotke, kaže, počela objavljivati prvenstveno jer je njoj bio presladak, pa je htjela to podijeliti sa drugima. Malo po malo, skupilo ih se toliko da je ježić dobio i svoj profil na Instagramu, a broj fanova rastao je iz dana u dan.

No ključni trenutak u Lionelovoj karijeri bio je kad ga je vidio američki glazbenik Joe Jonas koji se zaljubio u njegov lik i podijelio prijateljima fotku Lionela koji sjedi u kornetu sladoleda - i ubrzo je njegova njuškica postala viralna.

- Nakon toga na Instagramu je objavljena fotografija Lionela u malom stolcu, a 24 sata kasnije imali smo oko 24.000 pratitelja - priča Ana.

- Prvu smo plaćenu reklamu napravili za brend s namještajem 'West Elm' - kaže Ana i dodaje da se skoro onesvijestila kad je pogledala ugovor. 'Je l' to stvarno moj novac?', pitala je kad je shvatila da je ježić sebi i njoj upravo zaradio 1200 dolara (oko 8150 kn). Tek je, kaže, bila diplomirala pa joj se to činilo mnogo novca, ali sad se već, priznaje, 'navikla'.

Nakon što je Lionel nominiran za nagradu Shorty u kategoriji 'životinja koje preko društvenih mreža utječu na ljude', Ana je, kaže, shvatila da bi mogli naplaćivati ​​više - i odmah nakon toga kontaktirale su je tri agencije koje su htjele raditi s Lionelom.

Od tada ovaj cool jež zarađuje oko 2000 dolara (8150 kn) za jedan Instagram post.

Oh, ok. Sad vidim kako to sada radi, pomislila je tad vlasnica, koja je sa svojim slatkim minijaturnim ljubimcem za samo par poslova u prošloj godini zaradila oko 9000 dolara (oko 61.000 kn).

