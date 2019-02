Joža: Budi doma, odmaraj se, Toni: Tko ostane kući, riknut će

Na pitanje kako je, Joža Manolić odgovorio je: “Starački” pa smo odmah znali da se šali. “Nemoguće”, uzvratili smo kao iz topa, na što se Joža nasmijao.

Upitali smo ga što preporučuje građanima koje idućih dana čeka strahovita promjena vremena, od zime prema južini.

- Imao sam sreće jer meni južina ništa ne može. Nemam s njom problema. Nikad nije utjecala na mene – kaže nam čovjek koji 98 godina odolijeva šokovima prirode.

I Manolić je čuo za didu Tonija (iskusni obavještajac uvijek sve zna) i njegovu sad već slavnu rečenicu: “Vježbaj, p... ti materina”.

Na pitanje što bi preporučio vršnjacima i “mlađariji” od 60 plus, nasmijano kaže: “Ništa. Nezahvalno je dijeliti takve savjete jer su i oni promjenjivi kao vrijeme. Ja ne vježbam jer sam prelijen, pa bih prije poručio ljudima da se odmaraju, ali umjereno”. Ako nije na vježbi, ni na jugu, na čemu je Joža:

“Na ulju!”, kaže.

Začudili smo se kako nije u trendu “na masti” pa nam je pojasnio: “Ja sam tu školu prošao davno u djetinjstvu. Tad sam se najeo masti za cijeli život. Zato je sad ulje hit.

Taljat Selmani (82), poznatiji kao Toni, kaže da postoje tri rješenja: aktivizam, aktivizam i aktivizam.

- Ma možeš misliti, promjena vremena!? Priroda nosi svoje, a vama ne smije smetati ništa.Nema ‘vruće mi je - hladno mi je’. Sve ima svoju ljepotu, pa i snijeg, izađi i šetaj se, kao da je važno je li kiša ili sunce - odlučan je Selmani.

Vremenska prognoza ne smije smetati nikome, dodaje, a nikako ne razumije one koji dan prije promjene vremena počnu kukati kako ih boli ruka.

- Pa vježbaj ruku da te ne boli! Treba ti biti dobro, živi svoj život i gledaj stvari pozitivno. Od kuknjave ništa nećeš imati - kaže on. Ljudi osjećaju bol, kaže, kad nešto štopa. Lijek? Masaža.

- Nema onoga: ‘Idem ja kod doktora jer me boli ruka da me masira i da mi da tablete’. Pa to sve košta! A problem možete riješiti i sami. Cirkulacija? Umivajte se hladnom vodom, to će prokrviti žile. Gripu nikad nije imao. Bez obzira na temperaturu i vanjske uvjete on redovito vježba, i to uvijek iste vježbe.

- Oni koji se zatvore u centralno grijanje i ne rade ništa jednostavno crknu. Tako se dobiju bolesti, kad se zatvoriš u kuću i ništa ne radiš. Da izađu, boljki ne bi bilo - zaključuje.

Na Tonijeve savjete Joža nehajno odmahuje rukom pa kaže: ‘Pustite Tonija, mlad je, ima vremena, naučit će. Odmarajte se, kakva vježba po ovoj ciči zimi...’

Dr. Toni Jožine savjete smatra staromodnim, misli da ih je pregazilo vrijeme jer se protiv južine treba boriti sportom: ‘Klin se klinom izbija’, kaže.

A ugledna hrvatska neurologinja, akademkinja Vida Demarin kaže:

Za vrijeme naglih promjena vremena treba biti puno vode, otprilike sedam do osam čaša vode, naći vremena za odmor i opuštanje, a dobra je ideja da uzimate magnezij, barem 300 mg ili više, te da se lagano hranite, smatra prof. Demarin. Naglašava da što češće treba provoditi vrijeme vani, jer se tada lakše podnose promjene. Pomoći će i autosugestija, te tuširanje toplom i hladnom vodom.

Tegobe se osjete već dva dana prije promjene

Tegobe se obično javljaju 24 do 48 sati prije promjene vremena - glavooblja, ali i umor, loše rapsoloženje. Ljudi ne postaju toliko depresivni, koliko postaju “kilavi”, kaže akadamkinja Vida Demarin. Kod onih koji imaju problema sa zglobovima simptomi su najizraženiji, pa uobičajeni bolovi postaju jači.

Meteoropati puno vremena provode u zatvorenom

Meteoropati su ljudi izuzetno osjetljivi na vremenske okolnosti. Utjecaj tlaka u atmosferi, visoke vlage, vjetra i ostalog na organizam čovjeka je uostalom i znanstveno dokazan. Neki su ljudi prirodno osjetljiviji. Oni obično imaju niži tlak, pa kad tlak vani pada, njihov se krvni tlak još više snizuje i lošije se osjećaju, govori neurologinja Vida Demarin, te naglašava da su studije pokazale da od meteoropatije najčešće pate ljudi koji puno vremena provode u zatvorenim prostorijama, bilo da su vezani poslom ili imaju takav način života.