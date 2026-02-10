Zdravi recept za fini doručak s 35 grama proteina koji će vas dugo držati sitima

Proteini ne samo da pomažu u izgradnji i očuvanju mišića, nego i reguliraju apetit, pa ćete se osjećati zadovoljno i energično do sljedećeg obroka.

Ovaj fini doručak kombinira proteine iz jaja i pilećih prsa s hranjivom kvinojom i svježim povrćem, a priprema je brza i jednostavna, idealna za jutra kada želite pojesti nešto zdravo, a da pritom ne gubite previše vremena u kuhinji.

Sastojci za jednu porciju:

2 jaja

100 g kuhane kvinoje

100 g pilećih prsa (kuhanih ili pečenih)

50 g špinata

1 mala paprika

1 žličica maslinovog ulja

sol i papar po ukusu

Priprema:

Zagrijte maslinovo ulje u tavi i pirjajte narezanu papriku i špinat 2–3 minute dok povrće ne omekša.

Dodajte narezana pileća prsa i kratko ih prepržite s povrćem.

U zasebnoj tavi ispecite jaja po želji, kajganu ili na oko.

Na tanjur stavite kuhanu kvinoju, preko nje povrće s pilećim prsima, a na vrh jaja.

Posolite, popaprite i uživajte u doručku bogatom proteinima.

Za dodatnih 5–10 g proteina poslužite uz malo feta sira ili grčkog jogurta sa strane. Ovaj doručak ne samo da vas drži sitima i energičnima, nego i osvaja kombinacijom okusa i boja.