Zdravi recept za fini doručak s 35 grama proteina koji će vas dugo držati sitima

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: < 1 min
Jutro je savršena prilika da svom tijelu pružite energiju i nutrijente koji vas drže sitima i puni snage. Ako ste ljubitelj doručka koji je istovremeno ukusan, zasitan i bogat proteinima, ovaj recept je upravo za vas

Proteini ne samo da pomažu u izgradnji i očuvanju mišića, nego i reguliraju apetit, pa ćete se osjećati zadovoljno i energično do sljedećeg obroka.

Ovaj fini doručak kombinira proteine iz jaja i pilećih prsa s hranjivom kvinojom i svježim povrćem, a priprema je brza i jednostavna, idealna za jutra kada želite pojesti nešto zdravo, a da pritom ne gubite previše vremena u kuhinji. 

Sastojci za jednu porciju:

  • 2 jaja

  • 100 g kuhane kvinoje

  • 100 g pilećih prsa (kuhanih ili pečenih)

  • 50 g špinata

  • 1 mala paprika

  • 1 žličica maslinovog ulja

  • sol i papar po ukusu

Priprema:

  • Zagrijte maslinovo ulje u tavi i pirjajte narezanu papriku i špinat 2–3 minute dok povrće ne omekša.

  • Dodajte narezana pileća prsa i kratko ih prepržite s povrćem.

  • U zasebnoj tavi ispecite jaja po želji, kajganu ili na oko.

  • Na tanjur stavite kuhanu kvinoju, preko nje povrće s pilećim prsima, a na vrh jaja.

  • Posolite, popaprite i uživajte u doručku bogatom proteinima.

Za dodatnih 5–10 g proteina poslužite uz malo feta sira ili grčkog jogurta sa strane. Ovaj doručak ne samo da vas drži sitima i energičnima, nego i osvaja kombinacijom okusa i boja.

