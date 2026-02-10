Jutro je savršena prilika da svom tijelu pružite energiju i nutrijente koji vas drže sitima i puni snage. Ako ste ljubitelj doručka koji je istovremeno ukusan, zasitan i bogat proteinima, ovaj recept je upravo za vas
Zdravi recept za fini doručak s 35 grama proteina koji će vas dugo držati sitima
Proteini ne samo da pomažu u izgradnji i očuvanju mišića, nego i reguliraju apetit, pa ćete se osjećati zadovoljno i energično do sljedećeg obroka.
Ovaj fini doručak kombinira proteine iz jaja i pilećih prsa s hranjivom kvinojom i svježim povrćem, a priprema je brza i jednostavna, idealna za jutra kada želite pojesti nešto zdravo, a da pritom ne gubite previše vremena u kuhinji.
Sastojci za jednu porciju:
2 jaja
100 g kuhane kvinoje
100 g pilećih prsa (kuhanih ili pečenih)
50 g špinata
1 mala paprika
1 žličica maslinovog ulja
sol i papar po ukusu
Priprema:
Zagrijte maslinovo ulje u tavi i pirjajte narezanu papriku i špinat 2–3 minute dok povrće ne omekša.
Dodajte narezana pileća prsa i kratko ih prepržite s povrćem.
U zasebnoj tavi ispecite jaja po želji, kajganu ili na oko.
Na tanjur stavite kuhanu kvinoju, preko nje povrće s pilećim prsima, a na vrh jaja.
Posolite, popaprite i uživajte u doručku bogatom proteinima.
Za dodatnih 5–10 g proteina poslužite uz malo feta sira ili grčkog jogurta sa strane. Ovaj doručak ne samo da vas drži sitima i energičnima, nego i osvaja kombinacijom okusa i boja.
