Kad je Noel gurnuo glavu u ralje nervoznog lava, svi su pretrnuli

Kad je 42-godišnji Meksikanac Paul Noel usred Zagreba gurnuo glavu u ralje lava, svima je zastao dah. Lavovi su samo nekoliko dana prije toga bili bolesni i prilično nervozni, no jedna od točaka American circusa prošla je bez velikih problema, piše Večernji list u dvobroju od 19. i 20. rujna 1970. godine. Naime, Noel je tad bio jedan od najiskusnijih krotitelja lavova na svijetu. Predstave su se odvijale u dva šatora na uglu Savske i Kršnjavoga, nedugo nakon što je u Zagrebu gostovao i moskovski cirkus Barnum.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+