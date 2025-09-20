Kad je Noel gurnuo glavu u ralje nervoznog lava, svi su pretrnuli

Obavijesti

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Arhiva Večernjeg lista

U Zagrebu je 1970. gostovao najveći svjetski cirkus, American circus; u isto vrijeme u Velikoj Britaniji sudili su otmičarima Muriel McKay, čije tijelo nikad nije pronađeno, i dolijao je jedan lažni doktor

Kad je 42-godišnji Meksikanac Paul Noel usred Zagreba gurnuo glavu u ralje lava, svima je zastao dah. Lavovi su samo nekoliko dana prije toga bili bolesni i prilično nervozni, no jedna od točaka American circusa prošla je bez velikih problema, piše Večernji list u dvobroju od 19. i 20. rujna 1970. godine. Naime, Noel je tad bio jedan od najiskusnijih krotitelja lavova na svijetu. Predstave su se odvijale u dva šatora na uglu Savske i Kršnjavoga, nedugo nakon što je u Zagrebu gostovao i moskovski cirkus Barnum.

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

