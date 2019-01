Kad se nađete u ‘slijepoj ulici’, zajedno potražite nove poze

Graditi vlastitu seksualnost znači biti izložen kulturalnim porukama koje su u konfliktu s osobnom seksualnom snagom, kaže Amie Harwick u svojoj knjizi “The New Sex Bible for Women: The Complete Guide to Sexual Self-Awareness and Intimacy”.

Foto: Promo

- Puno puta ste čule da seksualno zadovoljstvo dolazi zadovoljavanjem vašeg partnera, što dokazuje rasprava kako održati erekciju, dok s druge strane nema govora o lubrikaciji koju trebaju žene što su starije. Ipak, mudrost ženskog seksualnog života leži u razumijevanju svojega tijela, potreba i želja - objašnjava seksualna terapeutkinja. Kad naučite što vam paše, osjećat ćete se seksualno snažnije s bilo kojim partnerom.

- U trenucima kad ste ‘zapeli’, potražite pomoć prijatelja, pa i terapeuta. Recimo, jedan od tih perioda može biti trudnoća. Vaše se tijelo mijenja, a seks je nezadovoljavajući. Vaše stanje i muškarca može učiniti nesigurnim, pa rješenje nađite u alternativnim seks pozicijama koje će vratiti strast - kaže autorica. Učenje počnite svojim grudima. Iako one nisu seksualni organ, dio su seksualne aktivnosti jer pokreću čak i lubrikaciju.

- Lagan dodir dojki, vas ili partnera, probudit će senzaciju u vama, kao i igranje te grickanje bradavica, stimuliranje ledom ili stimuliranje penisa njima. Sve su to načini da začinite predigru i seks - kaže autorica.