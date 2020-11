Kad vam se ne jave poslije razgovora za posao, preostaje vam još nekoliko opcija...

Završili ste razgovor za posao i čekate poziv, no potencijalni poslodavac vam se na javlja. Nema maila, poruke ni drugog oblika komunikacije, pa se pitate što učiniti

<p>Poslali ste motivacijsko pismo i životopis te su vas odmah pozvali na razgovor. Nosili ste profesionalnu odjeću i pripremali se za intervju, a čak ste imali dojam da je razgovor prošao prilično dobro. Potencijalni poslodavac na kraju vam je rekao da će vam se javiti, piše <a href="https://www.theladders.com/career-advice/if-an-employer-ghosts-you-after-the-interview-theres-1-thing-you-should-do?ltm=c9BSk9syHt9FPMR6yPvBW3sVg%2B4EvSUx8OOEMUrFdUN/Ip0il530Sl1W9spCckM3&subscriber_type=member&utm_term=dnl-11-25-20&utm_medium=email&utm_content=dnl-11-25-20&utm_source=member&utm_campaign=daily-newsletter">TheLadders</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovih šest tipova ljudi susrećemo na poslu</p><p>No prošao je tjedan, dva pa i tri, no nitko se ne javlja. Nema e-maila, nema telefonskih poziva, nema komunikacije. Sigurno se pitate zašto.</p><p>Postoji mnogo različitih razloga koji nemaju nikakve veze sa vama ili vašim kvalifikacijama. Naime, nedostatak komunikacije često je posljedica promjene smjera tvrtke.</p><h2>1. Radno mjesto možda više nije otvoreno</h2><p>Ponekad početni smjer organizacije tvrtke može biti popunjavanje određenog radnog mjesta, ali tijekom postupka uviđaju da si više ne mogu priuštiti zapošljavanje ili shvaćaju da im ta pozicija trenutačno nije potrebna. Iako bi bilo lijepo da vas o tome obavijeste, to nije uvijek slučaj.</p><h2>2. Voditelj zapošljavanja više ne radi u tvrtki</h2><p>Ako voditelj zapošljavanja iznenada napusti tvrtku, razboli se ili je na duljem odmoru, to je također razlog zašto vam se ne javljaju. Ljudi zaduženi za zapošljavanje nemaju uvijek plan tko će ih naslijediti u slučaju odsustva.</p><h2>3. Razgovor je loše prošao</h2><p>Iako vam se čini da je sve dobro prošlo, možda na razgovoru niste ostavili tako dobar dojam.</p><h2>Što učiniti ako vam se ne javljaju</h2><p>Postoji nekoliko načina na koje možete pristupiti iznenadnom prekidu komunikacije, a te tehnike mogu vam pomoći u prilici za uspostavljanje kontakta i zapošljavanje.</p><h2>1. Pokažite inicijativu</h2><p>Budući da ne znate zašto nema komunikacije, najbolje im se javiti nekoliko puta kako biste pokazali da ste zahvalni na njihovom vremenu i radujete se što ćete se čuti s njima. Ova strategija je umjerena i pokazuje poslodavcu da ste još zainteresirani za poziciju, a pritom niste nametljivi. Obično je dovoljno poslati jedan e-mail na tjedan tijekom prva tri tjedna. Tako pokazujete da ste optimistični i energični oko mogućnosti rada u toj tvrtki.</p><h2>2. Za povezivanje koristite različite medije</h2><p>Ako ste jedan tjedan poslali e-mail, sljedećeg tjedna možete nazvati ured ili im se obratiti na društvenim mrežama poput LinkedIna. Korištenje različitih medija za povezivanje s poslodavcem sjajan je način da im pokažete kako mislite ozbiljno.</p><h2>3. Razgovarajte s nekim koga poznajete u toj tvrtki</h2><p>Ako imate bilo kakve druge kontakte unutar tvrtke, obratite im se kako biste doznali jesu li nešto čuli. Iskoristite poznanstva da biste dobili informacije ili da ih oni doznaju od poslodavca.</p><h2>Ostanite pozitivni i nastavite</h2><p>Možda nikada nećete saznati zašto vam se nitko nije javio. Međutim, ako se situacija ne promijeni nakon nekoliko tjedana, vrijeme je da krenete dalje i usredotočite se na sljedeći korak. Usredotočite se na svoje ciljeve u karijeri i budite spremni za sljedeću priliku.</p>