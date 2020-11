Bill Gates na intervjuu za posao - odgovorio na škakljiva pitanja

Suosnivač Microsofta Bill Gates u intervjuu je odgovorio na pitanja koja kandidatima vrlo često postavljaju potencijalni poslodavci na intervjuima za posao

<p><strong>Bill Gates</strong> (65) otkrio je kako bi odgovarao na prilično standardna pitanja koja poslodavci postavljaju kandidatima na razgovoru za posao, a riječ je o temama vezanima uz visinu plaće ili isticanje vlastitih prednosti, piše <a href="https://www.theladders.com/career-advice/this-is-how-bill-gates-answers-job-interview-questions">TheLadders</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Bill Gates ulaže u cjepivo protiv korone</p><p>Zvijezda Golden State Warriorsa <strong>Stephen Curry</strong> vodio je intervju te od Gatesa zatražio da se pretvara kao da je kandidat za mjesto mlađeg softverskog inženjera u Microsoftu.</p><p>Intervju su vodili na platformi za video-chat, a riječ je o novoj Curryjevoj seriji na YouTubeu pod nazivom "State of inspiration". Tijekom intervjua Curry i Gates razgovarali su o "sekundarnim problemima" zbog utjecaja pandemije COVID-19.</p><p>Ako dolazite na razgovor za posao, bilo osobno ili na Zoomu, Gatesovi odgovori mogu vam pomoći u tome što istaknuti da nije vezano isključivo uz životopis. </p><h2>Zašto bismo vas zaposlili?</h2><p>Ovo se pitanje često postavlja, ali ne uvijek. Iako ne postoji definirani odgovor na to pitanje, poslodavci vole slušati kandidate kako govore o vlastitom osobnom razvoju kao i o razvoju tvrtke. Tu kandidat može pokazati entuzijazam oko vlastitih postignuća, ali važno je pripaziti da to ne djeluje razmetljivo i pretjerano samopouzdano.</p><p>U prošlosti su poslodavci tvrdili da su odgovori poput "Ovo je moj posao iz snova" za njih bili dobri pokazatelji kako se kandidat snašao s pitanjem.</p><p>Evo Gatesova odgovora:</p><p>- Trebali biste pogledati kodove koje sam napisao. Softverske programe pišem daleko bolje od onoga što nudi bilo koji tečaj. Mislim da sam s vremenom postajao sve bolji, pa pogledajte koliko sam bio ambiciozan. Mislim da mogu dobro surađivati ​​s ljudima. Možda bih malo oštrije kritizirao njihove kodove, ali sve u svemu, volim biti u timu. Volim ambiciozne ciljeve. Volim razmišljati kako možemo predvidjeti budućnost. Softver je super i želim biti uključen - kazao je Gates.</p><p>Gates iskazuje povjerenje u svoje sposobnosti kodiranja i pokazuje kako je napredovao tijekom vremena. Ističe sposobnost rada s drugima, a istovremeno ostaje konkurentan. On misli naprijed i želi biti dio projekta.</p><h2>Vaše prednosti i mane</h2><p>Ovo pitanje omogućuje kandidatu da govori o sebi na dobar, ali i loš način. Potrebno je malo hrabrosti da svoje pogreške iznesete javno, ali stručnjaci kažu da postoji nekoliko pristupa koje se može iskoristiti kada se pita o osobinama, i dobrim i lošim.

POGLEDAJTE KAKO GATES ODGOVARA NA PITANJA ZA POSAO:

Kao najveću slabost, kandidati mogu pokazati poštenje, relevantnost i osobnu priču koja će odgovor završiti u pozitivnom tonu. Važno je biti iskren jer to može pokazati samosvijest, a to je ono što poslodavci žele vidjeti. No za poziciju na kojoj stvarate proizvode razmišljajući o njihovim značajkama, time sam fasciniran. Pratio sam povijest industrije i čitao o pogreškama. Dakle, definicija proizvoda i njegovo stvaranje su vrlo snažni. Ako imate tim koji razumije kupce, prodaju, marketing, u to se neću miješati, ali volio bih raditi s njima - zaključuje Gates.</p><p>Gates je sve rekao. Ovdje je da bi razvio proizvode, a ne da bi bio prodavač. Jasno je gdje mu je strast i objašnjava da je sposoban surađivati ​​s drugima, ali ondje neće napredovati.</p><h2>Visina plaće</h2><p>Pregovaranje o plaći može biti stresno. Važno je izbjegavati raspravu o brojevima dok se ponuda ne proširi. Poslodavci će vam pokušati nametnuti iznos koji možete odbiti, ali vaša upornost će možda doći na svoje, pa svakako imajte na umu iznos koji želite ako vas za njega pitaju. No Bill Gates cijeni nešto drugo: opcije dionica.</p><p>- Nadam se da je paket opcija dobar. U stanju sam riskirati i mislim da tvrtka ima sjajnu budućnost, pa bih se radije odlučio za dionice, čak više od novčane naknade. Čujem da neke druge tvrtke puno plaćaju, ali ponašajte se korektno prema meni i kažite mi koje su opcije - govori Gates.</p><p>Gates iskazuje povjerenje u tvrtku i njezin kapital. To možda nije za svakoga jer se financijske situacije među ljudima razlikuju, ali sve ovisi o tome je li vam novac važniji sada ili je potencijalno veća dobit u budućnosti.</p><p>Udjeli se obično nude kad je riječ o novoosnovanim tvrtkama. Evo kako je stručnjak opisao odluku između dionica i plaće:</p><p>- Mnogi bi ljudi odbili dionice, ali ako ste mladi profesionalac spreman na puno rizika i nemate velik financijski pritisak, možda biste bili spremni odreći se stalne plaće ili povišice zato što ne stvaraju financijski pritisak. Možda vjerujete u tvrtku. Nitko nema kristalnu kuglu, ali mislim da većina ljudi radije ima gotovinu u ruci, a ne dionice s nadom da će tvrtka jednog dana puno vrijediti.</p>