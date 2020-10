Kakav biznis: Uči tuđe muževe kako obavljati kućne poslove

Velvet Garvey smatra kako je online tečaj nazvan 'treniraj mog supruga' rješenje za bračno blagostanje - a cilj joj je muškarcima koji nemaju pojma o kućanskim poslovima dati osnovno znanje kako ih obavljati

<p>U mnogim obiteljima većinu kućanskih poslova obično obavlja žena iz kuće, a brojni muškarci nemaju pojma što se sve zapravo radi i kako. Zbog toga je Velvet Garvey, iz Queenslanda u Australiji, odlučila naučiti muškarce o dnevnim poslovima nudeći online tutorijale.</p><p>Ta je Australka osnovala internetsku platformu za 'trening' pod nazivom <a href="https://www.trainmymate.com/">Train My Mate</a>, koja muškarce uči 'osnovama' kada su kućanski poslovi u pitanju, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13053229/teach-clueless-blokes-basic-chores-wives-good-books-online-course/">The Sun</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za dom</strong></p><h2>Krećemo od rublja</h2><p>Na njoj objavljuje 15-minutne video materijale koje vodi njezin suprug Sam Chapman, a prva lekcija uči momke kako prati rublje - uključujući 'sve od skupljanja prljavog pranja, pranja te sušenja'.</p><p>- To je platforma za trening koja muškarce uči raditi kućanske poslove. Zamislila sam da koncept Train My Mate da bude muški prostor, da bude mjesto gdje muškarci mogu ići učiti jedni druge i mozgaju oko rješavanja problema - objasnila je Velvet.</p><p>Sama priznaje kako nikad nije bila tip vrhunske domaćice te se borila s opsegom kućanskih poslova, a tek nakon što je dobila prvo dijete shvatila je koliko tu zapravo posla ima.</p><p>No, prihvatila je izazov i osmislila je režim i sustav njihova obavljanja, a u tome joj se priključio i suprug, znatno olakšavajući situaciju.</p><p>Pritom je otkrila da čak oko 75 posto žena odbija 'nesudjelovanje' njihovih partnera u kućanskim poslovima, što kvari kvalitetu brojnih brakova, a može rezultirati i razvodom. </p><p>- Radeći to sve, unaprijedila sam se, no razmišljala sam kako muškarci uopće nauče sve te vještine ako su odrasli u obiteljima gdje to tradicionalno nisu radili njihovi očevi ni braća, pa tako ni oni te sam odlučila njima i njihovim ženama pomoći - rekla je.</p><p>Na njeno zadovoljstvo, shvatila je kako se žene čiji muškarci preuzmu svoj dio odgovornosti u tim poslovima postaju bolji partneri u koje se žene nerijetko ponovno zaljubljuju.</p><p>Velvet se nada da bi njezin tečaj mogao pomoći nekim brakovima pod stresom nudeći jednostavno rješenje za uobičajeni problem.</p><p> - Ako bilo tko trpi, ako se redovito svađa oko kućanskih poslova, puno je lakše pohađati 15-minutni tečaj i samo se baviti tim kućanskim poslovima, nego raspravljati oko toga - rekla je.</p>