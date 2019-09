Kako besplatno spasiti planet: Tuširanje, vlastiti vrt, ocat...

Oceani su značajni za postojanje ljudskog života. Tri četvrtine Zemljine površine pokriveno je slanom vodom, koja osigurava 70 posto kisika koji dišemo, napominje Natalie Fee, autorica knjige “How to Save the World For Free”.

Oceani osiguravaju 70 posto kisika koji udišemo i reguliraju temperaturu, a 3 milijarde ljudi na njih se oslanja kao na primaran izvor hrane.

- Znanstvenici tvrde kako su oceani i njihova staništa dovedeni do krize. Puni su smeća, ledenjaci se tope od prekomjernog zagrijavanja, ugljični dioksid vodu čini kiselom - napominje autorica.

Foto: Promo

Pored oceana i mora, postoji još šest stvari koje moramo spasiti od propadanja: šume, Zemljinu atmosferu, rijeke i jezera, tlo, biljke i životinje te sami sebe.

- Štedite energiju, ne stvarajte nepotrebno smeće i reciklirajte - savjetuje.

Prebacite se na energetski učinkovite žarulje. Tako ćete štedjeti energiju i novac.

- Zamjenom samo jedne žarulje učinak može biti nevjerojatan. Kad bi to učinila svaka kuća u SAD-u, smanjila bi zagađenje jednako uklanjanju milijun automobila s ceste - napominje Fee.

Iz kućanstava izbacite papirnate ručnike i salvete. Radije posegnite za krpama i spužvicama. Potrudite se da papir za pisanje iskoristite do kraja, a kad to učinite, obavezno ga reciklirajte.

- Američki poslovni svijet godišnje odbaci 21 milijun tona papira. Reciklirajte stare novine jer čak 69 posto primjeraka novina tiskanih u SAD-u svaki dan se baca - kaže te dodaje kako njihovo recikliranje samo jedanput tjedno može spasiti pola milijuna stabala. Kupka troši dvostruko više vode od tuširanja, no oprezno i s vremenom koje provodite pod tušem.

- Samo dvije minute kraćeg tuširanja može uštedjeti gotovo 40 litara vode - kaže.

Ako imate vrt, posadite stablo. Dobro je za Zemlju, a i zrak u okolini bit će kvalitetniji. Maknite se od nezdravih navika kupovanja vode u bocama te boce punite vodom iz slavine.

- Oko 90 posto jednokratnih plastičnih boca s vodom završava na odlagalištima smeća i ne reciklira se - tvrdi.

Spasite Zemlju i svoje zdravlje tako što ćete na posao ići biciklom ili pješice. Ako je radno mjesto predaleko, izaberite javni prijevoz. Uštedjet ćete i novac na gorivu.

- Kupujte domaću hranu od lokalnih proizvođača na tržnicama, a idealno bi bilo posaditi vlastito voće i povrće - savjetuje autorica.

Izbjegavajte uporabu crijeva za zalijevanje. To troši puno više vode. Uzmite kantu za zalijevanje kako biste se lakše koncentrirali na područja kojima je potrebna voda. Zalijevajte ujutro ili navečer, kad nema sunca, kako bi voda što manje isparavala. Vrt održavajte ručno i izbjegavajte električne strojeve. A za uništavanje korova koristite ocat.

POGLEDAJTE VIDEO: