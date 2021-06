Sigurno ste puno puta do sada držali hranu u autu. Možda ste išli u trgovinu kupiti namirnice za nadolazeći tjedan, možda se spremate otići na put preko vikenda ili ste možda pokupili hranu iz restorana za doma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Koji god bio razlog zbog kojeg u autu imate neke namirnice, treba paziti na na sigurnost hrane. To je posebno važno ako u vašem kućanstvu žive djeca mlađa od 5 godina, trudnice, stariji od 65 godina ili netko tko boluje od određenih bolesti, poput raka ili dijabetesa. Da bi hrana bila sigurna, moramo izbjegavati 'opasnu zonu'. Bakterije najbrže rastu u rasponu temperatura između 4 ° C i 60 °C.

Temperatura automobila

Tijekom vrućih ljetnih dana temperatura u autu bez klime može doći do 'usijanja'. To znači da će vam hrana postati vrlo brzo jako vruća. Nijedna hrana ne bi trebala biti dugo izložena takvim temperaturama, ali i veći problem od same hrane su omoti ili posudice u kojima stoji hrana jer većinom nisu dizajnirani za visoke temperature.

Kako čuvati hranu u automobilima

Općenito, hrana u automobilu bi trebala biti u hladnjacima. S druge strane, vruća hrana treba ostati vruća. Stavite hladnu hranu u hladnjak sa ledom. Neka hrana bude na otprilike 4 Celzijeva stupnja ili niže jer to sprječava rast bakterija. Piće isto držite u hladnjaku. Ako nosite narezano voće i povrće, humus, guacamole ili jogurt, to isto trebate čuvati u hladnjaku.

U hladnjake bi trebali staviti i hranu koja je manje osjetljiva na visoke temperature poput energetskih pločica i orašastih plodova.

Kvarljiva hrana poput mliječnih proizvoda i salata koje sadrže majonezu posebno su opasne i treba ih izbjegavati. Meso može biti posebno opasno, pa i njega treba izbjegavati.

Sigurnost hrane odnosi se na svu hranu, bez obzira je li svježa ili smrznuta. Ni klima uređaj ne čuva niti održava hranu hladnom. Čak i ako klima uređaj u vozilu radi savršeno, temperatura zraka koji izlazi iz otvora obično je iznad temperature smrzavanja, tako da smrznutu hranu ne treba dugo ostavljati u vozilu s uključenim klima uređajem, piše Reader's Digest.