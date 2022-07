Kako da šminka preživi vrućine?

Mnoge žene muči kako učiniti njihov izgled postojanim tijekom ovih vrućih i ljepljivih ljetnih dana. Šminka koja se topi događa se i najboljima, a mnoge se pitaju kako profesionalni vizažisti čine da glamuroznost cijelog lica traje cijeli dan, čak i u sparnim danima.

Slavna vizažistica iz Amerike Jenny Patinkin podijelila je njezine najbolje savjete koji će pomoći postojanosti šminke, čak i u najtoplijim ljetnim danima.

1. Zapamtite - manje je više

- Moja mantra je oduvijek bila 'što je tanji sloj, to se duže nosi' i to je dvostruko istinito kada se radi o nanošenju šminke po vrućem vremenu - ističe Patinkin. To ne znači da morate koristiti proizvod za super laganu pokrivenost, nego bi količina proizvoda koju koristite trebala biti minimalna.

Patinkin predlaže da prednost date središtu lica i svim područjima koja trebaju dodatnu pokrivenost. Ovdje je ključno pronaći osnovni proizvod koji uistinu odgovara vašoj koži i podtonovima, kako biste izbjegli neujednačene mrlje na mjestima gdje se nalazi više ili manje proizvoda.

Kako biste uklonili višak proizvoda nakon nanošenja, ona predlaže da kožu nježno dodirujete i tapkate spužvicom. To će osigurati da koristite što manje proizvoda i pomoći da se šminka besprijekorno stopi.

2. Nanesite sloj spreja za učvršćivanje

Čak i ako je vaša svakodnevna ljetna šminka minimalna, povremene glamurozne prilike su tu i kada temperatura poraste.

- Ako trebate cijelo lice našminkati, korištenje spreja za učvršćivanje u slojevima može stvarno pomoći u očuvanju vašeg izgleda - kaže Patinkin.

Ona predlaže lagano prskanje između svakog koraka. Nakon što nanesete puder, poprskajte lice sprejom. Zatim, nakon što ste stavili bronzer, rumenilo i highlighter, ponovno poprskajte. Nakon što su oči i usne gotovi, Patinkin kaže da će malo završnog sprej pomoći da se sve zalijepi.

Ako vam se ne sviđa ova metoda, a ona omogućuje sjajniji završetak, umjesto toga možete prskati sprej za učvršćivanje na svoju kozmetičku spužvicu i tapkati ga po koži između proizvoda.

3. Odlučite se za 'prah' umjesto tekuće formule za oči

Nema ništa gore od toga kada se savršen potez olovke za oči razmaže u podne.

- Najbolji način da izbjegnete otopljenu, zamrljanu olovku za oči po vrućem vremenu je nanošenje slojeva olovaka i praha - kaže Patinkin.

Objašnjava da će ti proizvodi bolje prianjati na kožu nego gel ili tekuća formula, pogotovo kada se koža zagrije.

Možete započeti s olovkom za stvaranje oštrog, čistog izgleda i potom utisnuti odgovarajuće sjenilo pomoću četkice za olovku za oči. Ako primijetite da olovka blijedi tijekom dana, ponovno je nanesite s četkom i sjenilom kako biste je učvrstili i spriječili daljnje blijeđenje.

Kako bi šminka bila ljeti postojana potrebni su strateški koraci. Ova tri načina mogu osigurati da glamurozni izgled traje od jutra do večeri, čak i u vrućim ljetnim danima. Stoga, ako prilagođavate svoju kolekciju šminke za ljeto, razmislite o ponovnoj provjeri rutine njege kože, jer bi se to trebalo promijeniti s toplijim vremenom, donosi MBG.

