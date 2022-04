Kako flertati i koje su najčešće greške koje treba izbjegavati?

Daleke 2015. pokušala sam nekoga pozvati da izađemo u podzemnoj, ne shvaćajući da nosi slušalice, komentirala sam ono što je čitao, da bi muškarac koji je sjedio pored njega, a ne onaj kojeg sam se nadala privući, prepoznao moj neuspjeli pokušaj flertovanja i nasmiješio se. Izašla sam iz vlaka ubrzo nakon toga, priča autorica Clara Artschwager, stručnjakinja za veze i odnose.

Nekoliko mjeseci kasnije, sastajala se s prijateljem u West Villageu na večeri. Nakon što je on malo kasnio, odlučila je popiti piće u baru dok ga je čekala. Smatrajući barmena jako otmjenim, pokušala je započeti razgovor. 'Istina, ne mogu se sjetiti što sam točno govorila, vjerojatno mi je blokirano sjećanje zbog neugode koja je uslijedila. Ali znam da sam mu pokušala pokazati da mi je privlačan komentirajući kako mu se sigurno puno žena udvara. Brzo mi je rekao da ga žene ne zanimaju. Muškarci su bili više njegov izbor', odgovorio mi je.

- Prije nekoliko tjedana, dobila sam zadatak napisati nešto o novim načinima flertovanja dok polako izlazimo iz pandemije. Natjeralo me na razmišljanje o samom 'činu' općenito. Je li to naučeno ili inherentno? Može li netko postati bolji u flertovanju? - razmišlja autorica, jer, kako sama primjećuje, očigledno prema prethodnim anegdotama, bilo je perioda u njezinom životu kada su joj pokušaji flertovanja bili pogrešno usmjereni i neučinkoviti. Ali, pitala se, je li to imalo izričito veze s njezinom vještinom, ili nedostatkom iste?

- Sjećam se kada je moj prvi pokušaj flertovanja s nekim prošao dobro. Stvarno dobro. Nakon kupovine na tržnici, svratila sam u omiljeni kafić u susjedstvu da uzmem kavu i pročitam knjigu. Primijetila sam momka nasuprot mene također zadubljenog u knjigu. Mislila sam da je bezazleno pitati što čita. Ako je zauzet, mogao bi mi odgovoriti i nastaviti dalje, slično i ako je zainteresiran za muškarce ili nezainteresiran za mene iz nekog drugog razloga - priča Clara. Međutim, za nekoliko minuta su započeli mali razgovor i on je tražio njezin broj.

Komentar knjige je uspio, ali prema njezinu mišljenju, to nije bio element koji je doveo do takve situacije.

- Jutro kad sam upoznala Alana nije bilo tipično jutro za vikend. Bio je to prvi vikend u nekoliko mjeseci kada sam počela osjećati nekakav privid normalnosti - napominje ona.

Pet mjeseci prije dijagnosticiran joj je zdravstveni problem s crijevima, zbog čega je morala malo raditi, spavati, uzimati ​​više od 25 biljnih antibiotika i suplemenata dnevno, i uglavnom se hraniti peradi i rižom. Osim jednog vikend putovanja u posjet prijatelju, tijekom kojeg je drijemala po nekoliko sati dnevno, nije ništa drugo radila - nije mogla ništa, prenosi MBG.

- Moji problemi s crijevima bili su nusprodukt drugih, temeljnijih, problema poput loše upravljane tjeskobe, desetljeća dugih poremećaja prehrane, nepremostivog stresa na poslu, koje sam godinama ignorirala - priča Clara.

Kava, lijekovi, duži sati provedeni na poslu više nisu mogli podnijeti stvarnost.

- Dakle, kao što to naša tijela obično rade, moje je uzelo situaciju u svoje ruke. Kao da su rupe koje su probušile sluznicu mog tankog crijeva vrištale da se probudim, da ne slušam svoje tijelo - ističe ona.

Ne slušamo baš svoje inherentne potrebe i želje. Sada nije imala drugog izbora. Jutro kad je upoznala Alana spadalo je u novootkrivenu sezonu lakoće i fizičke preobrazbe.

- To je uobičajena priča. Temeljni se stresovi zanemaruju dulje vrijeme. Fizička bolest, slično kao val, počinje se graditi i graditi i graditi. A onda se samo sruši... Prisiljeni smo postati 'elementarni'. Vraćeni smo u tijelo, na ono što unosimo, doslovno i figurativno, prisiljeni smo odrediti prioritete kao nikad prije. Obnova mog zdravlja postala je čin otkrivanja što zapravo znači poštovati svoje tijelo - iznosi svoju priču Clara.

Jutro kad je upoznala Alana spadalo je u njezinu novootkrivenu sezonu lakoće i fizičkog utjelovljenja. Vrijeme je bilo toplo da izađe s majicom bez rukava u kratkim hlačicama, s neurednom frizurom bez imalo šminke na licu, bila je, kako sama kaže, 'potpuno u svom elementu'. Pred sobom je imala vrećicu s hrpom blitve i nije bila sigurna u to je li uopće želi upoznati Alana ili se samo htjela poigrati s ovom novom svježinom koju je osjećala.

Nova lakoća koju je osjećala davala joj je jednu sasvim novu sposobnost djelovanja s obzirom na ovu novootkrivenu sigurnost u tijelu. Sami bivamo privučeni ljudima koji su lagodni sami sa sobom.

- Svi smo iskusili prisilni flert. Pomalo pijani tip koji stoji pored nas za šankom, dajući komplimente, malo previše nasilno pokazujući sve svoje karte, kao da čita scenarij, koristeći sigurnu formulu koja mu služi kako bi prekrio svoju nesigurnost, ali pritom gubi svaki kredibilitet... - objašnjava Clara.

Na taj način, sam čin pokušaja 'boljeg flertovanja' ili 'boljeg koketiranja' ne samo da ne funkcionira nego nas potpuno izobličava. 'To nas čini krućima i neugodnijima dok pokušavamo izvesti nešto što nam nije urođeno', napominje.

Nas inherentno privlače ljudi koji su opušteni sami sa sobom, koji se osjećaju ugodno u svojoj koži, u svom tijelu.

- Ovo nadilazi granice romantičnih scenarija. Zamislite kolegu kojem se divite ili prijatelja s kojim je tako ugodno u društvu, ili učiteljicu joge čiji sat nikad ne propuštate ili konobara koji vas uvijek nasmije, što vas čini opuštenijim - kaže Clara.

Umjesto da razmišljate o tome kako postati bolji u flertovanju ili biti koketniji, razmislite kako se osjećate sami sa sobom - u sebi. Sramite li se nečega ili osjećate nelagodu oko svog tijela ili posla? Brine li vas financijski status ili visina? Stanje vašeg doma ili torbica koju nosite?

- Što je učestalost i veličina naše nesigurnosti veća, što su one više u našim umovima, to ćemo nespretnije se kretati kroz svaku društvenu situaciju. Posebno one romantične - ističe. Sposobnost flertovanja i 'dejta' s lakoćom počiva na vama. Na vašoj sposobnosti da se krećete neurednim oscilacijama i tokovima vlastite ljudskosti, sa sredstvima da u tom procesu imate, poštujete i pratite svoje želje. Pogotovo one koje su naizgled jednostavne kao: 'Sviđaš mi se'.

