Kako izbaciti nekog iz glave - tu je 11 koraka koji doista pomažu

Ako smo do jučer mislili o nekom stalno, čini se nemogućim danas ni ne pomisliti na njega. No to je proces na koji možemo svjesno utjecati kako bi nam samima bilo bolje i kako bi budućnost donijela pozitivnije opcije

<p>Bilo da se radi o neuzvraćenoj zaljubljenosti zbog koje ne možete prestati sanjariti ili bivšem partneru koji vas, čini se, neće prestati proganjati, može biti frustrirajuće kada nekoga ne možete skloniti s uma. Evo 11 načina za preusmjeravanje te energije, skidanje uma s tog određenog nekoga i povratka mira:</p><p>Pogledajte video:</p><h2>1. Shvatite da ste vrijedni ljubavi</h2><p>Prema psihoterapeutu Kenu Pageu, često sami sebi pričamo priče koje nas onemogućuju u primanju ljubavi te je taj mit mnogima drag začarani krug u koji uvijek upadaju, a pokreću ga ljudi koji ne znaju voljeti, prihvatiti ljubav ili voljeti nas onakvima kakvi jesmo. Kad osvijestimo da smo vrijedni ljubavi bez da se za to moramo boriti rukama i nogama, odustat ćemo o razmišljanju o pogrešnim ljudima za to.</p><h2>2. Fokusirajte se na prihvaćanje sebe i ljubav prema sebi</h2><p>U tu svrhu je ključno usredotočiti se na ljubav i prihvaćanje sebe - čak i posebno na one dijelove sebe kojih se sramimo. Stupanj u kojem prihvaćamo i njegujemo te dijelove sebe je ono što nas čini racionalnima te romantično i seksualno nas privlači drugim ljudima koji su nam dostupni, pristojni i dragi.</p><h2>3. Oslonite se na vaš sustav podrške.</h2><p>Provedite neko vrijeme s ljudima u vašem životu koji vas podižu. Ne samo da će vas to odvojiti od negativnih misli, već će vas podsjetiti koliko je dobar osjećaj biti s ljudima koji vas cijene, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/11-steps-to-stop-thinking-about-someone-fast">MBG</a>.</p><h2>4. Zapitajte se, što mi taj netko zapravo znači?</h2><p>Prema terapeutu za seks i odnose Stephenu Snyderu, ponekad može pomoći da se zapitate: Što mi on/ona znači? Uobičajeni odgovor su sigurnost, status, osjećaj prihvaćanja, ljubav ili pripadnost.</p><p>Zatim se zapitajte što ste od toga uistinu dobili te koliko je razmišljanje o nekom fokusirano zapravo na naše neispunjene potrebe, a ne na neku konkretnu osobu te je pokazatelj romantizirane prošlosti.</p><h2>5. Prekinite sve kontakte</h2><p>Od društvenih mreža, aplikacija, brisanja brojeva i poruka - to je najjednostavniji način za olakšavanje situacije sebi. Što se tiče prebolijevanja, pravilo rezanja kontakta je najvažnije.</p><h2>6. Pazite na 'ljude, mjesta i stvari'</h2><p>Zajedno s društvenim medijima, vjerojatno se želite riješiti svega što vas podsjeća na tog nekog tko vam je u mislima. Zbog toga treba ukloniti i suvenire te stalne podsjetnike na odnos, ali i paziti se 'ljudi, mjesta i stvari' koje nas na njih podsjećaju, a osobito alkohola.</p><h2>7. Oduprite se nagonu da se javite</h2><p>Kad zbog navike osjetite poriv da čujete tog nekog koga pokušavate zaboravite, naprosto se pljesnite po prstima i zabranite si. Osjećate li se usamljeno? Je li vam dosadno? Pokušajte preusmjeriti svoju energiju u nešto drugo - otiđite na šetnju, kavu, napravite kolač. Problematični odnosi su oni koji često trebaju nešto dulje vremena da se prebole jer smo navikli na njihove drame. Zbog toga treba reagirati mozgom, a ne srcem.</p><h2>8. Vodite dnevnik u koji ćete upisivati misli</h2><p>Dnevnik je nevjerojatno koristan, ne samo za usmjeravanje kreativne ili anksiozne energije, već i za promišljanje i učenje onoga što prolazite. Ispisivanje osjećaja i frustracija pomaže nam da jasnije vidimo i lakše prebolimo.</p><h2>9. Vratite se sebi</h2><p>Kad postanemo iznimno fokusirani na nekog drugog, često pritom izgubimo sebe, vlastite darove, talente i želje. Stoga je stjecanje i uživanje u vlastitoj individualnosti ključno da bi zaboravili drugog i prisjetili se sebe.</p><h2>10. Podsjetite se zašto nije uspjelo</h2><p>U zaista teškim trenucima, posebno u onima u kojima možemo romantizirati prošlost, kao što Snyder primjećuje, u vašem je interesu da se podsjetite zašto stvari nisu uspjele.</p><h2>11. Pokušajte nešto novo</h2><p>Ne morate se siliti na ulazak u nove odnose koji će zamijeniti stare, no ponekad je dobro samo osjetiti mogućnost i potencijale koje donosi budućnost. Prihvatite poziv na izlazak ili ga sami inicirajte, razgovarajte ljude, flertujte - sve to pomaže skrenuti misli i nastaviti sa životom.</p>