Zašto se još uvijek seksam s bivšim? Mnogi otkrivaju svoje 'tajne' - od muža koji vara svoju trudnu suprugu s bivšom, do muškarca koji je imao trojac s bivšom ženom i njezinom kolegicom. Ljudi iz cijelog svijeta otkrili su zašto se i dalje seksaju s prošlim ljubavima. Objavom na aplikaciji za anonimne ispovijedi Whisper, mnogi su, između ostalog, priznali da im je bivši jednostavno bolji u krevetu od sadašnjeg partnera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Seks je važan dio veze i, kao što ove ispovijesti dokazuju, može biti teško od njega odustati, čak i nakon što se par raziđe. Ljudi iz cijelog svijeta koristili su anonimnu aplikaciju kako bi priznali razloge zbog kojih su nastavili imati seks s bivšim partnerom, a mnogi su priznali i da su uspoređivali vještine u spavaćoj sobi svog trenutnog partnera s onima bivšeg.

Jedna žena je rekla da se njezin bivši suprug ponovno oženio, ali sada rijetko ima spolne odnose te zato njih dvoje još uvijek imaju seks koji je, kako kaže, uvijek bio fantastičan. Naspram nje, jedan muškarac iz Floride priznaje da je nastavio biti intiman s bivšom suprugom, koja se ponovno udala i kojoj on služi samo za seks, dok on još uvijek gaji emocije prema njoj, donosi Whisper.

Druga žena iz sjeverne Karoline priznala je da se boji seksati s nekim novim i nepoznatim, što je još uvijek drži u krevetu bivšeg, s kojim je jedino bila intimna.

- Nakon razvoda, ja i bivša imamo najluđi seks ikada. Da su stvari bile ovako dobre prije dvije godine, nikada ne bi otišao - rekao je jedan.

Jedan Englez opisuje kako se jednostavno sastajao s bivšom ženom radi seksa, bez ikakvih obaveza, jer je ona bila jednostavno bolja u krevetu od njegove sadašnje supruge. Drugi muškarac, koji živi u Wisconsinu, priznao je da je pokušavao imati seks s bivšom suprugom iako mu je nova žena trudna.

- Moj suprug koristi posjete našoj kćeri kako bi imao seks sa mnom, i kako bi ponovo bili zajedno, a kada se to dogodi on me opet prevari i ostavi svaki put - napisala je u svojoj ispovijedi jedna Kanađanka.

Muškarac iz Oregona traži pomoć nakon što je priznao da se osjeća iskorišteno. 'Moja bivša me koristi za seks. Ja joj ne mogu odoljeti jer je nevjerojatno zgodna i privlačna. Ne mogu se zaustaviti, neka mi netko pomogne', očajan je muškarac.

S druge strane, osoba iz Teksasa tvrdi kako nikada nije imala bolji seks nego s bivšom ljubavi koju je vidjela nakon 15 godina razdvojenosti.

- Susreo sam se s bivšom 15 godina nakon što smo imali gadan razvod. Ironično, to je bio najbolji seks koji sam imao ikada u životu - rekao je.