Kako kuhati zdravije i brže: 7 jednostavnih savjeta

Uz malo pripreme i pametan odabir namirnica, svakodnevno kuhanje može biti puno jednostavnije nego što se čini. Nekoliko praktičnih trikova dovoljno je da skratite vrijeme u kuhinji, a da obroci i dalje ostanu raznoliki i nutritivno vrijedni.

POGLEDAJTE VIDEO: Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće'

Pokretanje videa... 01:04 Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće' | Video: 24sata/pixsell/instagram

1. Planirajte unaprijed

Najviše vremena često se ne izgubi na samo kuhanje, nego na razmišljanje što pripremiti i traženje namirnica u posljednji trenutak. Zato vrijedi unaprijed osmisliti nekoliko jednostavnih obroka i nabaviti osnovne namirnice za nekoliko dana.

Kada su povrće, jaja, meso, riba ili drugi izvori proteina već pri ruci, puno je lakše složiti ručak ili večeru bez dugog razmišljanja.

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2. Birajte jednostavne izvore proteina

Jaja su među najpraktičnijim namirnicama kada nemate puno vremena. Mogu se skuhati, poširati ili dodati u salatu i varivo.

Brzo se mogu pripremiti i tanji komadi piletine, puretine ili druge vrste mesa, dok je riba također dobar izbor za jednostavan obrok iz pećnice.

3. Neka povrće zauzme velik dio tanjura

Sezonsko povrće može biti osnova gotovo svakog brzog obroka. Možete ga poslužiti sirovo kao salatu, kratko pirjati, kuhati ili ispeći.

Povrtne juhe od brokule, cvjetače, bundeve ili korjenastog povrća također mogu biti praktičan izbor, osobito ako im dodate izvor proteina poput mesa ili jaja.

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4. Salata može biti cijeli obrok

Salata ne mora biti samo prilog. Ako joj dodate tvrdo kuhana jaja, kuhanu kvinoju, piletinu, tunu, sir ili mahunarke, može postati zasitan glavni obrok.

Takav ručak posebno je praktičan tijekom toplijih dana jer ne zahtijeva dugo kuhanje, a većinu sastojaka moguće je pripremiti unaprijed.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

5. Koristite brze načine pripreme

Kuhanje, pirjanje, pečenje u pećnici i poširanje među jednostavnijim su načinima termičke obrade koji ne zahtijevaju komplicirane postupke.

Kod mesa dodatno možete uštedjeti vrijeme ako birate tanje komade, dok se riba može začiniti i ispeći zamotana u papir za pečenje. Pred sam kraj papir se može otvoriti kako bi se površina kratko zapekla.

Foto: 123RF

6. Iskoristite ono što već imate

Brz obrok ne mora svaki put značiti kuhanje od početka. Ostatak pečenog povrća može završiti u salati, kuhana jaja mogu se dodati uz povrće, a već pripremljena juha može postati konkretniji obrok uz komad mesa ili mahunarke.

Upravo takvo kombiniranje namirnica može znatno skratiti vrijeme provedeno u kuhinji.

7. Ne komplicirajte

Za kvalitetan obrok nije potrebno deset različitih sastojaka. Jedan izvor proteina, dosta povrća, neki izvor ugljikohidrata i malo kvalitetne masnoće često su sasvim dovoljni.

Primjerice, komad ribe s povrćem i krumpirom, velika salata s jajima ili jednostavno varivo mogu biti gotovi relativno brzo, a istodobno činiti uravnotežen obrok.

Najvažnije je pronaći nekoliko kombinacija koje vam odgovaraju i koje možete ponavljati tijekom tjedna. Uz malo planiranja, zdravo kuhanje ne mora značiti sate provedene u kuhinji.