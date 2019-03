Kako odlučiti? 'Moram izabrati hoću li ostaviti nogu ili bubreg'

Paraolimpijska snowboarderica Amy Purdy (39) mora odlučiti hoće li spasiti nogu ili bubreg nakon što joj se pojavio krvni ugrušak.

Imala je 19 godina kada su joj zbog meningitisa i sepse amputirane obje noge ispod koljena, uklonjena slezena i oba bubrega te joj je presađen jedan bubreg koji joj je dao otac kako bi joj spasio život.

Zahvaljujući protetici, Purdy se vratila snowboardanju i trijumfirala na globalnoj pozornici, osvajajući paraolimpijsku broncu 2014. i srebro 2018. godine.

No i to je sve došlo uz cijenu, oslanjanje na protetiku dovelo je do stvaranja krvnog ugruška u jednom od njezinih bedara. To može rezultirati amputacijom bedra, što je nešto na što će se morati privikavati godinama.

Doktori joj pokušavaju spasiti nogu, ali pritom dovode u opasnost transplantirani bubreg. Ako bubreg propadne morat će ponovo na transplantaciju ili će cijeli život biti na dijalizi, piše britanski Daily Mail.

- Život me već više puta neugodno iznenadio, ali ovaj put mi je najteže. Prije svega ovoga, snowboardala sam 6 sati dnevno, vježbala i putovala svijetom, a nešto što sam smatrala samo mehaničkim problemom s nogom ispostavilo se da je puno veći problem - napisala je Purdy na Facebooku u nedjelju.

Problem je u kontrastnom sredstvu, boji, koja se koristi za magnetsku rezonancu. Boja je ključna za liječnike koji rade magnetsku rezonancu i operiraju jer pronalazi ugrušak koji je potrebno onda liječiti, pratiti i ukloniti. No ta se boja može pokazati toksičnom za transplantirane ili bolesne bubrege, što povećava rizik od dva rijetka, ozbiljna poremećaja: CIN i NSF.

CIN (kontrastom inducirana nefropatija) zahvaća samo dva posto populacije, a može izazvati nagli pad funkcije bubrega u samo tri dana. U nekim slučajevima može uzrokovati nepopravljivo oštećenje krvnih žila i srca.

NSF (nefrogena sistemska fibroza) može biti fatalna. Može potaknuti osjećaj gorenja na koži, ukočenost zglobova i slabost mišića. Zabrinjavajuće je da se može pojaviti čak tri mjeseca nakon magnetske rezonance.

Purdy je rekla da doktori rade na njezinoj nozi u nadi da će ukloniti ugrušak, a da ne oštete bubreg, ali da je u pitanju jako osjetljiv postupak te se svašta može dogoditi.

- Morali su upotrijebiti kontrast (boju), ali su mi rekli da su koristili jako malu količinu i da se nadaju kako će moj bubreg to izdržati. Tata me je uvjerio da je prije nego što mi ga je dao, njegov bubreg prošao puno gore situacije - napisala je.

- Kao što možete zamisliti, sve je ovo ponovno promijenilo moju perspektivu - dodala je.

Napisala je da su naša tijela tako jaka, ali u isto vrijeme tako osjetljiva. Budući da je sportašica i da ima protetske noge, napravila je sve što može kako bi postigla sve što je postigla.

- To je ono što me dovelo do mjesta na kojem se nalazim u svom životu, ali to je paradoks, jer ista ta nastojanja su me dovela i u ovu situaciju s bubregom i krvnim ugruškom. Iako nisam imala nikakvih simptoma sve do prije nekoliko dana, shvatila sam da već duže vrijeme stvaram pritisak na ovu nogu. To svima treba biti podsjetnik da slušaju taj tihi mali šapat tijela koji nas upozorava da nešto nije u redu i da stavimo zdravlje na prvo mjesto - zaključila je.