Kako osušiti voće i povrće ? Ovo su savjeti i upute, a evo i kako ga blanširati prije sušenja

Sušene namirnice obično su skupe, no i sami možete konzervirati zimnicu najstarijom i najjednostavnijom metodom. Za to treba osigurati dovoljno topline da se izvuče vlaga, ali opet ne smije biti prevruće da se ne bi kuhala - između 30 i 70°C. Važno je i da nema vlage u zraku. To pospješuje povjetarac, odnosno ventilacija. Kad god je moguće, prednost dajte sušenju na suncu jer će hrana tako zadržati sve hranjive vrijednosti.