Kako pametno organizirati hladnjak da hrana ne 'umire' zaboravljena u stražnjem dijelu

Sigurno vam se dogodilo više od jedanput da iz stražnjeg dijela hladnjaka izvučete blitvu ili limune u stanju koje je prije arheološko nego jestivo. Razlog tome je vjerojatno što ste ih stavili iza posude s nečim što ste također zaboravili da postoji.

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Hladnjak nije jedno okruženje, već njih nekoliko naslaganih jedan na drugi, s rasponom temperature od propisno hladne do jedva hladne. Kada to shvatite i tako organizirate stvari, hrana će dulje trajati i koristiti se na vrijeme.

Naučite "hladnu kartu"

Stražnji dio donje police hladnjaka je najhladnije mjesto, a vrata su najtoplija, jer se otvaraju i zatvaraju cijeli dan. Gornja polica je obično malo toplija od donjih, a ladice su dizajnirane da zadržavaju vlagu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

To znači da sirovo meso i riba idu na donju policu, straga, na tanjur ili u kutiju kako ništa ne bi kapalo. Mliječni proizvodi i jaja idu na srednju policu, a ne u vrata (kraće će trajati zbog promjena temperature u vratima).

Gornja polica je za ostatke, kuhanu hranu i sve što je najprije spremno za jelo. Ladicu zauzima voće i povrće, ako je moguće odvojeno, jer mnogo voća ispušta plinove zbog kojih lisnato povrće brže vene. Vrata su za stvari kojima stvarno ne smeta toplina: začini, staklenke, kiseli krastavci, sokovi...

Napravite kutiju "prvo me pojedi"

Ova navika značajno može smanjiti količinu otpada u kućanstvu, a treba vam samo prozirna plastična posuda. Sve što se približava granici izdržljivosti ide unutra: pola paprike, otvoreni jogurt, kraj šunke... Kutiju smjestite u razini očiju, sprijeda i u sredini, jer to je prvo mjesto gdje svatko pogleda kada traži ideje za sljedeći obrok.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Psihologija je važnija od posude. Hrana koja je vidljiva se jede, hrana u neprozirnoj vrećici straga ne postoji. Iz istog razloga, ostatke hrane prelijte u prozirne kutije umjesto u zdjelice prekrivene folijom i napišite datum na komadić ljepljive trake. Prestat ćete s rutinom njuškanja i pogađanja, koja je i neugodna i nepouzdana.

Desetminutno resetiranje prije trgovine

Večer prije odlaska u veliku nabavku izvadite sve sa vrata i s gornje police, obrišite vrućom vodom sa sapunom i sortirajte u tri hrpe: upotrijebite ovaj tjedan, zamrznite, bacite.

Sve što ide u zamrzivač dobiva etiketu - neoznačena vrećica za zamrzavanje je budući misterij i obično mu je destinacija kanta za smeće.Zatim napišite svoj popis na temelju potrebe, a ne navike. Na većini popisa za kupovinu obično se nađu stvari koje već imate, ali ih niste mogli pronaći.



