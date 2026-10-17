Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
UVEDITE RED

Kako pametno organizirati hladnjak da hrana ne 'umire' zaboravljena u stražnjem dijelu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Kako pametno organizirati hladnjak da hrana ne 'umire' zaboravljena u stražnjem dijelu
Foto: Andrey Popov
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Većina situacija koje dovedu do bacanja hrane kod kuće nije posljedica nemara već geografije. Rasporedite hladnjak prema tome koliko je svaka polica zapravo hladna i što stvarno kuhate, i stvari će se početi jesti.

Admiral

Sigurno vam se dogodilo više od jedanput da iz stražnjeg dijela hladnjaka izvučete blitvu ili limune u stanju koje je prije  arheološko nego jestivo. Razlog tome je vjerojatno što ste ih stavili iza posude s nečim što ste također zaboravili da postoji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

00:52
Video: 24sata/pixsell

Hladnjak nije jedno okruženje, već njih nekoliko naslaganih jedan na drugi, s rasponom temperature od propisno hladne do jedva hladne. Kada to shvatite i tako organizirate stvari, hrana će dulje trajati i koristiti se na vrijeme.

AKO NISTE ZNALI... Evo koliko dugo različitu hranu možete držati u zamrzivaču, a da i dalje zadrži istu kvalitetu
Evo koliko dugo različitu hranu možete držati u zamrzivaču, a da i dalje zadrži istu kvalitetu

Naučite "hladnu kartu" 

Stražnji dio donje police hladnjaka je najhladnije mjesto, a vrata su najtoplija, jer se otvaraju i zatvaraju cijeli dan. Gornja polica je obično malo toplija od donjih, a ladice su dizajnirane da zadržavaju vlagu. 

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

To znači da sirovo meso i riba idu na donju policu, straga, na tanjur ili u kutiju kako ništa ne bi kapalo. Mliječni proizvodi i jaja idu na srednju policu, a ne u vrata (kraće će trajati zbog promjena temperature u vratima).

SUVIŠNA BRIGA Ove namirnice ne držite u hladnjaku - hlađenje im šteti
Ove namirnice ne držite u hladnjaku - hlađenje im šteti

Gornja polica je za ostatke, kuhanu hranu i sve što je najprije spremno za jelo. Ladicu zauzima voće i povrće, ako je moguće odvojeno, jer mnogo voća ispušta plinove zbog kojih lisnato povrće brže vene. Vrata su za stvari kojima stvarno ne smeta toplina: začini, staklenke, kiseli krastavci, sokovi...

Napravite kutiju "prvo me pojedi"

Ova navika značajno može smanjiti količinu otpada u kućanstvu, a treba vam samo prozirna plastična posuda. Sve što se približava granici izdržljivosti ide unutra: pola paprike, otvoreni jogurt, kraj šunke... Kutiju smjestite u razini očiju, sprijeda i u sredini, jer to je prvo mjesto gdje svatko pogleda kada traži ideje za sljedeći obrok.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Psihologija je važnija od posude. Hrana koja je vidljiva se jede, hrana u neprozirnoj vrećici straga ne postoji. Iz istog razloga, ostatke hrane prelijte u prozirne kutije umjesto u zdjelice prekrivene folijom i napišite datum na komadić ljepljive trake. Prestat ćete s rutinom njuškanja i pogađanja, koja je i neugodna i nepouzdana.

Desetminutno resetiranje prije trgovine

Večer prije odlaska u veliku nabavku izvadite sve sa vrata i s gornje police, obrišite vrućom vodom sa sapunom i sortirajte u tri hrpe: upotrijebite ovaj tjedan, zamrznite, bacite.

SUPER TRIKOVI Hrana vam se osušila ili izgubila svježinu? Evo kako je oživjeti
Hrana vam se osušila ili izgubila svježinu? Evo kako je oživjeti

Sve što ide u zamrzivač dobiva etiketu - neoznačena vrećica za zamrzavanje je budući misterij i obično mu je destinacija kanta za smeće.Zatim napišite svoj popis na temelju potrebe, a ne navike. Na većini popisa za kupovinu obično se nađu stvari koje već imate, ali ih niste mogli pronaći.  


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najbizarniji seksualni fetiši i fobije za koje sigurno niste čuli
MOŽE LI ČUDNIJE?

Najbizarniji seksualni fetiši i fobije za koje sigurno niste čuli

Dok su neki fetiši i seksualne sklonosti prilično uobičajeni, postoje i oni koji bi mnogima mogli biti potpuno šokantni. S druge strane, postoje i seksualne fobije koje ljudima onemogućuju uživanje u intimnosti
FOTO Ovakvo tijelo nema nitko: 'Pokrenula sam svoj brend kupaćih da ga više pokazujem'
SAMOUVJERENO I SEKSI

FOTO Ovakvo tijelo nema nitko: 'Pokrenula sam svoj brend kupaćih da ga više pokazujem'

Od influencerice do kreatorice, Jessica Bader svojom vizijom i stilom gradi Jasook Swim, brend modernih kupaćih kostima koji osvajaju društvene mreže i ljubiteljice mode
33 najčešća razloga zbog kojih žene napokon ostave muža
LOGIČNO JE

33 najčešća razloga zbog kojih žene napokon ostave muža

Odluka da se napusti muž rijetko se donosi olako. Nije to obično zbog jedne velike svađe ili dramatičnog trenutka – iako ponekad i to zna biti kap koja prelije čašu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026