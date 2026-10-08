Evo koliko dugo različitu hranu možete držati u zamrzivaču, a da i dalje zadrži istu kvalitetu

Prema smjernicama američkog Ministarstva zdravstva, mnoge namirnice u zamrzivaču zadržavaju najbolju kvalitetu barem mjesec ili dva, no pojedine vrste mesa, povrća ili peradi mogu trajati znatno dulje.

Profesor prehrambenih znanosti Keith Warriner sa Sveučilišta Guelph u Kanadi objašnjava da zamrzavanje utječe na samu strukturu hrane. Kristali leda mogu oštetiti stanice namirnice, pa nakon odmrzavanja tekstura više nije jednaka onoj prije zamrzavanja.

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Kuhana jela

Juhe i variva najbolje je potrošiti unutar dva do tri mjeseca od zamrzavanja.

Kuhano meso i perad mogu zadržati dobru kvalitetu otprilike dva do šest mjeseci, ovisno o vrsti hrane i načinu na koji je zapakirana.

Ostaci hrane poput pizze ili pilećih medaljona najbolje je pojesti unutar jednog do tri mjeseca.

Jedan od problema dugotrajnog zamrzavanja jest tzv. freezer burn, odnosno isušivanje površine hrane. Iako takva hrana ne mora automatski biti opasna, često postaje suha, žilava i manje ukusna.

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Mljeveno meso

Mljeveno meso ima nešto kraći preporučeni rok čuvanja.

Mljevena junetina, puretina ili piletina najbolje zadržavaju kvalitetu otprilike tri do četiri mjeseca.

Razlog je veća površina mesa izložena zraku, zbog čega može brže doći do promjena u teksturi i okusu.

Odresci i veći komadi mesa

Veći komadi govedine, svinjetine, janjetine ili teletine, poput odrezaka, kotleta i pečenja, mogu zadržati dobru kvalitetu približno četiri mjeseca do godinu dana.

Odresci i pečenja, ako su dobro zapakirani i cijelo vrijeme pravilno zamrznuti, mogu ostati kvalitetni i do 12 mjeseci.

Piletina i druga perad

Cijela sirova piletina ili purica mogu se u zamrzivaču čuvati čak do godinu dana.

Pojedinačni komadi peradi, poput prsa, krila ili bataka, najbolje zadržavaju kvalitetu oko devet mjeseci.

Kuhana perad ima znatno kraći rok te se preporučuje potrošiti je unutar otprilike četiri mjeseca.

Riba ne traje jednako dugo

Kod ribe puno ovisi o količini masnoće.

Nemasna riba može zadržati dobru kvalitetu otprilike šest do osam mjeseci, dok se masnija riba preporučuje potrošiti znatno ranije.

Masne vrste poput lososa ili skuše najbolje je pojesti unutar otprilike dva do tri mjeseca.

Masnoće i tijekom zamrzavanja mogu postupno oksidirati, zbog čega riba s vremenom može dobiti neugodan okus ili miris.

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Povrće može trajati i godinu dana

Većina povrća može se čuvati u zamrzivaču približno osam do 12 mjeseci, osobito ako je prije zamrzavanja pravilno pripremljeno.

Za mnoge vrste povrća preporučuje se kratko blanširanje prije zamrzavanja jer se na taj način usporavaju procesi koji mijenjaju boju, okus i teksturu.

Ipak, nije svako povrće pogodno za zamrzavanje.

Namirnice s visokim udjelom vode, poput zelene salate, rajčice, krastavaca i sirovog krumpira, nakon odmrzavanja mogu postati mekane, kašaste ili vodenaste.

Voće

Većina voća najbolje zadržava kvalitetu oko šest mjeseci, iako neke vrste mogu trajati i dulje.

Zamrzavanje je posebno praktično za bobičasto voće koje se poslije može koristiti za smoothieje, kolače ili umake čak i ako nakon odmrzavanja više nema potpuno istu teksturu kao svježe voće.

Kruh

Kruh u zamrzivaču može zadržati dobru kvalitetu otprilike tri mjeseca.

Dobro ga je prije zamrzavanja narezati na kriške kako bi se mogla odmrznuti samo ona količina koja je potrebna.

Važno je i dobro ga zamotati kako bi se smanjio kontakt sa zrakom i spriječilo isušivanje.

Orašasti plodovi i sjemenke

Orašasti plodovi i sjemenke među namirnicama su koje mogu vrlo dugo izdržati u zamrzivaču.

Ako su pravilno zapakirani, mogu zadržati kvalitetu čak do dvije godine.

Zamrzavanje je posebno korisno jer njihove prirodne masnoće na sobnoj temperaturi s vremenom mogu užegnuti.

Neke namirnice ipak nije dobro zamrzavati

Iako se velik broj namirnica može bez problema zamrznuti, neke se nakon odmrzavanja značajno promijene.

Među njima su svježa i tvrdo kuhana jaja, zelena salata, rajčice, krastavci i sirovi krumpir.

Problemi mogu nastati i kod salata na bazi majoneze, poput salate od tune, jaja ili tjestenine, jer se emulzija nakon odmrzavanja može razdvojiti.

Foto: 123RF

Jogurt, kiselo vrhnje i neke vrste sira također mogu nakon zamrzavanja postati zrnati ili se razdvojiti, pa njihova tekstura više nije ista.

Ne preporučuje se ni zamrzavanje cijelih jaja u ljusci niti zatvorenih konzervi jer se voda tijekom zamrzavanja širi, zbog čega može doći do pucanja ambalaže ili ljuske.

Hranu dobro zapakirajte

Na kvalitetu zamrznute hrane snažno utječe i način skladištenja.

Preporučuje se koristiti vrećice ili posude namijenjene zamrzavanju te iz njih ukloniti što više zraka.

Dobro je na svako pakiranje napisati naziv namirnice i datum kada je zamrznuta. Tako je puno lakše znati koliko dugo nešto već stoji u zamrzivaču.

Kuhanu hranu prije zamrzavanja trebalo bi prvo ohladiti u hladnjaku, a zatim spremiti u zamrzivač.

Foto: 123RF

Kako pravilno odmrznuti hranu?

Ni način odmrzavanja nije nevažan.

Najsigurnije je hranu odmrzavati u hladnjaku, mikrovalnoj pećnici ili potopljenu u hladnu vodu.

Odmrzavanje na kuhinjskom pultu ne preporučuje se jer površinski dijelovi hrane mogu dovoljno dugo biti na temperaturi pogodnoj za razmnožavanje bakterija, iako je unutrašnjost još uvijek smrznuta.

Važno je pritom razlikovati sigurnost od kvalitete. Ako je hrana cijelo vrijeme pravilno zamrznuta na oko -18 °C, prekoračenje preporučenog roka ne znači automatski da je pokvarena.

Ti rokovi prije svega pokazuju koliko dugo će namirnica vjerojatno zadržati najbolji okus, miris i teksturu. Nakon toga postupno se povećava mogućnost isušivanja, užeglosti, promjene boje i drugih promjena koje hranu mogu učiniti manje ukusnom.