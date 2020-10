Otkrili što sve muškarci trebaju raditi u krevetu da bi se nazvali - savršenim ljubavnicima

Važno je zapamtiti da vođenje ljubavi ne prestaje nakon orgazma. Nježno maženje pomaže u održavanju prisnosti i naklonosti, a to su dvije vrlo važne stvari kojima treba dati prioritet u bilo kojoj vezi

<p>Zašto bi vođenje ljubavi bilo samo dobro kad može biti - odlično! Kvaliteta seksa ovisi o brojnim čimbenicima, od raspoloženja i razine energije do tehnike i umijeća pružanja zadovoljstva drugoj strani. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U ovom tekstu ćemo se pozabaviti momcima i što bi sve trebali raditi ženi da bi se mogli nazvati savršenim ljubavnicima. I ne radi se tu samo o čistoj tehnici, već i o ponašanju prema partnerici prije i nakon seksa.</p><h2>Dobar ljubavnik zna za čime žena žudi</h2><p>Kao prvo, dobra komunikacija je važan preduvjet za vođenje ljubavi. Razgovarajte otvoreno sa njom o njezinim i svojim željama, slušajte je pažljivo i na kraju primijenite to u praksi. </p><h2>Usnama polako istražite njezino tijelo</h2><p>Želite li partnerici, a time i sebi, pružiti dobar seks, morate jednom zauvijek zapamtiti da je samo penetriranje tek kap u moru mogućih užitaka.</p><p>Ženama treba više stimulacije kako bi se uzbudile i u konačnici došle do jakog orgazma pa krenite usnama polako istraživati njezino tijelo. Pratite njezine reakcije i znat ćete što joj najviše odgovara. Istražite gdje su joj erogene zone i tamo se zadržite nešto duže.</p><h2>Suzdržite se od rutine, to ubija strast</h2><p>Nešto novo ili nešto iskušano, ali na, recimo, novoj lokaciji, je nešto što potpiruje strast. Nepredvidivost je ono što će ženu 'izbaciti iz cipela' pa budite maštoviti. Nikako nemojte dopustiti da seks postane monoton i predvidljiv - želite li dobiti titulu najboljeg ljubavnika.</p><p>Zapamtite, ne moraju spavaća soba i krevet biti jedina mjesta za vođenje ljubavi. Također, razgovarajte s njom o igračkama, koja bi nju razveselila, a koja vas.</p><h2>Neka seks bude na listi prioriteta</h2><p>Ovo je posebno važno za parove u dužim vezama koji često znaju zanemariti taj aspekt života pod pritiskom svakodnevnih obveza. Na primjer, isplanirajte romantičnu večeru ili izlazak, kao na početku veze pa je polako zavodite, i potpirujte uzbuđenje u njoj.</p><p>Ne oslanjajte se baš uvijek na spontanost.</p><h2>Zavodite je pomalo tijekom cijelog dana</h2><p>Ako ste na poslu, pošaljite joj seksi poruku jer ćete joj tako dati do znanja da razmišljate o njoj, da vam je stalo i jedva čekate ponovno je vidjeti. Zavođenje ne bi smjelo prestati ulaskom u vezu, već lagano potrajati cijeli život.</p><h2>Potaknite je da zajedno radite 'zločeste stvari'</h2><p>Predložite joj da zajedno čitate neki erotski roman naglas, malo jedan malo drugi - to će sigurno probuditi strast i dovesti do odličnog seksa. Ili, pogledajte erotski film zajedno pa razgovarajte što biste željeli iskušati, za čime žudite, što vam već neko vrijeme golica maštu... </p><h2>I na brzaka je ponekad odličan izbor</h2><p>Brzinski seks je normalan i poželjan dio svake veze, a to itekako dobro znaju momci koji se dobro snalaze u krevetu. Imate li malo vremena, poigrajte se njezinim 'točkama uzbuđenja' što će ju vrlo brzo uvesti u raspoloženje za intimu na brzaka.</p><p>U ovom slučaju pseća poza je odličan izbor.</p><h2>Odugovlačite sa njezinim vrhuncem</h2><p>To je nešto što će ženu izludjeti do kraja i odvesti je do izuzetno snažnog orgazma. Kada vidite da se bliži vrhuncu, usporite tempo ili čak stanite i mirujte neko vrijeme pa nastavite - i tako nekoliko puta. Vjerujte ta seansa će joj dugo ostati u pamćenju.</p><h2>Mazite se nježno nakon seksa</h2><p>I, važno je zapamtiti da vođenje ljubavi ne prestaje nakon orgazma. Nježno maženje pomaže u održavanju prisnosti i naklonosti, a to su dvije vrlo važne stvari kojima treba dati prioritet u bilo kojoj vezi, prenosi <a href="https://www.fatherly.com/love-money/best-sex-tips-for-men/" target="_blank">fatherly.com/love-money</a>.</p>