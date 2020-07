Kako pravilno staviti masku i koje situacije treba izbjegavati

<p>- Maske jesu zaštita, ali ponajprije za ljude koji već imaju neki infekt kako ga ne bi širili na druge. One sadrže zaštitne premaze i materijale koji umanjuju rizik da udahnete patogen, a moraju biti sterilne i sterilizirane prije nego što ih stavite na lice - pojašnjava liječnik obiteljske medicine dr. <strong>Milan Mazalin</strong>.</p><p>Ističe kako pravilno korištenje podrazumijeva da masku promijenite kod svakog izlaska i ulaska u neki prostor, a prije nego što je uopće dotaknete trebali biste skinuti rukavice, baciti ih u smeće i oprati ruke pa tek potom pažljivo skinuti masku i odložiti je u smeće.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO <strong>Kako pravilno staviti različite vrste maski na lice:</strong></p><p>- Masku nikako ne bi trebalo koristiti više puta jer se eventualni patogeni zadržavaju u njoj, a ako je dirate rukavicama kojima dotičete različite površine, to je jednako kao da je dirate prljavim prstima. Stoga je u dnevnoj zaštiti, ako gledamo pravilno korištenje, maska samo psihološka zaštita. Trebali biste je baciti čim je došla u kontakt s infektom. Pamučne maskice se mogu iskuhavati i peglati, no one nisu naročita zaštita - upozorava dr. Mazalin.</p><p>Unazad nekoliko dana društvenim mrežama kružile su i poruke da su ljudi pred poštom navodno dijelili kiruršku masku. Naime, u banke i pošte se ne može ući bez zaštitne maske, pa su se pojedinci navodno dosjetili kako bi mogli pomoći onima koji je nemaju na način da im daruju svoju masku.</p><p>- Maska se koristi individualno. Ako uzmete tuđu masku i stavite je na lice, to je kao da ste stavili nečiji donji veš. Naime, ukoliko je taj čovjek zaražen ne samo koronom nego i gripom ili nekim drugim infektom, patogen će se zadržati na maski koju ćete vi potom staviti na lice. To je izravni put zaraze i time ugrožavamo svoje zdravlje. Nikako ne bi trebalo koristiti tuđe već rabljene maske - upozorio je dr. Mazalin.</p><h2>'Maske koje se šivaju kod kuće nisu odgovarajuća zaštita'</h2><p>- Maske iz kućne izrade nisu dovoljna zaštita, odnosno ne predstavljaju odgovarajuću zaštitu od virusa, jer materijali koji se najčešće koriste, kao što su platno ili pamuk, propuštaju viruse - upozorava epidemiolog dr. <strong>Bernard Kaić</strong>, voditelj Odjela za epidemiologiju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.</p><p>Ukratko, čak i ako ih nosite, postoji visoki rizik od zaraze ako se ne pridržavate uputa o držanju razmaka i pranju ruku.</p><p>Ako nosite masku iz kućne radinosti jer se tako osjećate sigurnije, vodite računa o tome kako ih skidate (pazite da ne dodirujete lice i odmah operite ruke), kako ih odlažete (one bi što prije trebale biti iskuhane na visokoj temperaturi) i nipošto ih nemojte nositi višekratno. </p><p>Medicinske maske</p><p>Medicinske maske kakve liječnici ili stomatolozi, na primjer, inače koriste radi zaštite također ne pružaju stopostotnu zaštitu, pogotovo ako nisu postavljene na pravi način, pa između maske i lica postoji dosta 'slobodnog prostora' no ipak donekle smanjuju rizik od zaraze.</p><p>Maske s filterom</p><p>Nešto višu sigurnost pružaju maske s filterom, koje obično koriste građevinski radnici, a u zadnje vrijeme koriste ih i liječnici koji brinu o pacijentima zaraženim korona virusom. Procjena je da te maske filtriraju oko 95 posto čestica koje se prenose u zraku, uključujući viruse i bakterije.</p><p>Štitnici za lice</p><p>Kao najbolja zaštita u zadnje vrijeme preporučuju se štitnici za lice, koji pokrivaju cijelo lice, od dna brade do čela, ističu u američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, no takva zaštita nije svima dostupna. Tek u zadnje vrijeme u nekoliko je zemalja pokrenuta volonterska inicijativa za njihovu izradu.</p><p>- Općenito, maske treba koristiti u zatvorenom prostoru, gdje može postojati neka bliža interakcija s ljudima, iako je i u tom slučaju važno održavati razmak. Na otvorenom prostoru maske i nisu toliko potrebne, naravno, uz držanje pravila o tome da se ne krećemo u grupi i držimo razmak od ljudi oko nas, te ako vodimo računa o tome da ne dodirujemo lice - posebno nos i usta - rukama prije nego što smo ih oprali - ističe epidemiolog.</p><p>Štoviše, stručnjaci upozoravaju da nošenje maski u nekim situacijama može biti i kontraproduktivno, ako ih niste dobro namjestili, pa ih svako malo popravljate rukama, odnosno ako vraćate na lice masku koju ste već koristili i slično. </p>