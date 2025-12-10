Kada govorimo o tradicionalnom sušenom bakalaru za Badnjak, mislimo isključivo na atlantski bakalar, čiji je latinski naziv 'Gadus morhua'. Poznat je i kao norveški ili arktički bakalar
BLAGDANSKA DELICIJA PLUS+
Kako prepoznati pravi bakalar? Kad su na bakalaru 'uške' gore, kupujte ga odmah!
4 min
Bakalar je neizostavan dio blagdanske tradicije u Hrvatskoj, riba čiji se specifičan miris širi domovima i najavljuje svečane trenutke. No, na tržištu prepunom različitih vrsta ribe koje se prodaju pod sličnim nazivima, kako biti siguran da ste kupili onaj pravi, atlantski bakalar koji jamči vrhunski gastronomski užitak? Razlike nisu samo u cijeni, već i u okusu, teksturi i kvaliteti, a poznavanje nekoliko ključnih detalja može vas spasiti od razočaranja za obiteljskim stolom.
