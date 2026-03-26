Kako preživjeti postpartum: 'Jedan dan traje kao sedam, a nitko vas na to ne pripremi'

Buduće majke počnu nam se javljati obično između 20 i 25 tjedna trudnoće, negdje na sredini tog razdoblja, kad trbuh postaje vidljiviji i počnu osjećati bebu, pa postaju svjesnije toga da ih očekuje porod. Obično je glavni fokus većine trudnica na samom porođaju i brojnim pitanjima koja imaju oko njega. Iako porod, realno, traje jedan dan, rijetko koja žena razmišlja o tome što će biti kasnije, nakon što rodi i dođe s djetetom kući, a to je iznimno izazovno razdoblje, priča Anita Budak, predsjednica Hrvatske udruge doula, koja se bavi osnaživanjem žena u razdoblju priprema za porod, kao i na samom porodu, a u nedavnoj edukacijskoj kampanji koncentrirala se upravo na podjednako važno razdoblje: osnaživanje žena u postpartumu.

Riječ je o razdoblju poznatom i kao babinje, koje obično traje 6 tjedana (40 ili 42 dana) nakon poroda i predstavlja razdoblje tijekom kojega se ženin organizam fizički oporavlja i vraća na staro. To je i vrijeme kad žena prolazi kroz snažne hormonalne promjene i emocionalno se prilagođava na novu ulogu, i sve to može potrajati i puno dulje od spomenutih 6 tjedana, pogotovo ako je bila riječ o težem porodu ili carskom rezu.

- Kako su sva razmišljanja koncentrirana na porođaj, većina žena zapravo i ne razmišlja o tome da će razdoblje poslije porođaja trajati dugo te da će im tijekom tog razdoblja trebati puno znanja, pa i puno podrške partnera i obitelji da bi se lakše prilagodile na promjene. No, u zadnjih godinu dana koliko provodimo kampanju vezano uz postpartum, vidimo povećan interes da se više priča upravo o tome što ih čeka u babinjama, što je važno - kaže sugovornica.

U trudnoći i postpartumu, kaže, ženin mozak se reorganizira tako da postaje pomalo 'plastičan', fokusiran na to da njen um počne detektirati mikro izraze i zvukove djeteta da bi prepoznala njegove potrebe i odgovorila na njih, i sve drugo zapravo postaje nebitno.

- Sva naša pažnja, mentalna energija i cijeli mentalni proces usmjereni su na bebu koja se ne može sama pobrinuti za svoje potrebe. Time i sve potrebe majke, od jela, sna, do svega drugoga, padaju u drugi plan. Jako je važno razumjeti da je to normalan proces i da će on proći, jer to može biti izuzetno zahtjevno razdoblje za ženu. Zbog toga prije rođenja djeteta i okolinu treba pripremiti na to da se pobrine za potrebe majke dok se ona brine za potrebe bebe, kako bi taj postpartum prošao što jednostavnije, ističe sugovornica.

Mnoge majke, dodaje, zapravo se jako iznenade jer u prvom razdoblju uopće nemaju vremena za sebe, što može biti jako iscrpljujuće, pogotovo što se čini kao da nikad neće proći.

- Majke često znaju reći da u takvom stanju super fokusa na bebu imaju osjećaj da vrijeme jako čudno teče, znaju reći da im se čini da jedan dan traje kao sedam dana, bez prilike za odmor, za to da se istuširaju, presvuku, nešto pojedu u miru... I otud ta ideja da takvo stanje nikad neće završiti. Zato je jako važno da okolina pruži ženi podršku i kaže joj kako to stanje ipak ne traje dugo i kako će stvari s vremenom doći na svoje - ističe sugovornica.

Mnogo je stvari koje nisu jednostavne za mlade majke u prvim danima s djetetom, počev od mogućih problema s dojenjem, stalnog plača djeteta zbog večernje nervoze, neprospavanih noći, osjećaja da dijete ne jede i ne napreduje koliko bi trebalo, nesigurnosti kod prvog kupanja i slično, zbog čega je iznimno važna podrška stručne patronažne sestre koja će majku i dijete obilaziti prvih dana. Ali i podrška partnera koji u tim situacijama treba preuzeti dio obaveza.

- Uloga partnera izuzetno je važna, no pritom treba imati na umu da je i partnerima često potrebna podrška za prilagodbu. Naime, dok su promjene koje se događaju kod žene hormonalne i fiziološke, i događaju se same po sebi, muškarcima se često nije lako snaći u svemu tome. Zato je dobro da i muškarac bude dobro educiran oko toga što ga u razdoblju postpartuma čeka i koja je njegova uloga u svemu, jer i o tome će ovisiti to koliko brzo će njihova obitelj biti spremna za neki redoviti, normalan život - kaže sugovornica. Dodaje kako bi se moglo reći da bi se partner u postpartumu trebao pobrinuti za majku, ali se netko mora pobrinuti i za njega, odnosno za cijelu mladu obitelj, tako da im se olakšaju neke svakodnevne stvari.

- Stari ljudi znali su reći da je za odgoj djeteta potrebno cijelo selo, što u početku zaista nije daleko od istine, jer obitelji treba podrška. Zato smo evolucijski i predodređeni na život u zajednici. Na primjer, prvih dana kod kuće s bebom potrebno je da netko pripremi hranu, da se pobrine o redu u kući, o starijoj djeci koju treba odvesti ili dovesti iz vrtića, pa i o tome da se prošetaju kućni ljubimci, ako ih obitelj ima - ističe sugovornica. Pritom će često najviše tereta preuzeti djedovi i bake, ili stričevi i tete, no kad članovi obitelji nisu u blizini, to mogu biti i doule.

- Osim što postoji mogućnost da se ugovori podrška doula, mi već godinama provodimo i volonterski program u sklopu kojega pružamo podršku ženama koje si takvu pomoć ne mogu priuštiti - ističe sugovornica. Žene koje su ugovorile podršku doule, ili ih ona preuzima kao volonter, mogu računati na to da će ih one tijekom trudnoće pomalo pripremati na ono što ih čeka tijekom poroda te posjetiti nekoliko puta u prvim danima s bebom kod kuće. Tijekom tih posjeta mogu im pružiti podršku u uspostavi dojenja i njege djeteta, pričuvati dijete dok se mama otušira, pomoći oko organizacije obitelji i slično. Osim toga, doule su mladoj majci tijekom babinja dostupne online za pitanja oko brige o djetetu i vlastitom zdravlju, rado će ih saslušati i umiriti ako im se čini da se ne snalaze najbolje, što često puno znači dok se žena ne osnaži i ne stabilizira ulozi majke.

Teško je reći koliko vremena može biti potrebno za to, jer to, među ostalim, ovisi upravo o kvaliteti podrške koju majka dobiva da bi se mogla posvetiti brizi o djetetu.

- Ako takve podrške nema, ili ona nije adekvatna, majke će često iznijeti sve na svojim leđima, jer one to moraju i sve mogu izgurati. No, pitanje je tada pod koju cijenu! Danas su već dobro istražena poslijeporođajna stanja i situacije u kojima majka nije u dobrom mentalnom stanju, što može zahtijevati i ozbiljnu psihološku pomoć. Ako majka ima dobru podršku i zadovoljene su sve njene potrebe, ta su stanja i rizici puno rjeđi i bebe će biti sretnije i zadovoljnije jer će biti zadovoljene i sve njihove potrebe, kaže sugovornica. Dodaje da je za fizički oporavak najčešće dovoljno oko 6 tjedana, osim ako je žena imala teži porođaj, ili je rodila carskim rezom, dok je za uspostavu emocionalne stabilnosti često potrebno puno duže.

- Iz nekog našeg iskustva, mogli bismo reći treba par mjeseci za to da se žena integrira u tu novu ulogu, odnosno za to da se cijela obitelj prilagodi na nove uvjete, pogotovo s prvom bebom. Mijenja vam se cijeli život i treba pronaći vremena, mjesta i energije za to malo bespomoćno biće, pa je vrlo izazovno vratiti se u rutinu. Zato često i znamo reći da su prva tri mjeseca nakon poroda zapravo četvrti trimestar trudnoće - kaže Anita Budak.

Jedan od čestih izazova u tom razdoblju je i nastavak partnerskog života, što ne bi trebala postati stvar prijepora između partnera, ali se događa. Naime, osim samog fizičkog oporavka, važno je znati da i uspostava dojenja snažno utječe na ženin seksualni nagon, zbog bure hormonalnih promjena. U tom se razdoblju luči hormon prolaktin koji potiče proizvodnju mlijeka, a istodobno može negativno utjecati na ženin libido.

- S obzirom na to da se, dok žena intenzivno doji, menstruacija obično ne vraća, važno je voditi računa i o zaštiti od trudnoće kad se partneri vrate seksualnom životu, jer izostanak menstruacije u toj fazi ne znači da žena istodobno ne može ostati trudna. Ne zna se kada će doći prva ovulacija, pa ako ne želite odmah proći kroz još jednu trudnoću, o tome svakako treba voditi računa - ističe sugovornica.