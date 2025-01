Kako redovito trenirati: Lakše je vježbati u društvu prijatelja...

Tek je sredina siječnja, a već se neke novogodišnje odluke čine nedostižnima, pogotovo one vezane za vježbanje. Nasreću, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste povećali svoje šanse da počnete prije proljeća i, što je najvažnije, nastavite dugoročno vježbati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Kineziolog Joško Bašić govori o povećanom broju mladih koji pretjerano vježbaju | Video: Miroslav Lelas/Sanjin Strukic/Pixsell

- Najprije pronađite vrstu aerobne vježbe u kojoj uživate. Ako u nečemu ne uživate, zašto biste to nastavili raditi? Vježbanje ne mora značiti trčanje ili dizanje utega u teretani. Vježba može biti ples, preskakanje užeta, plivanje, grupni tečajevi poput pilatesa, bavljenje sportom, hodanje, planinarenje ili čak rad u dvorištu. Drugo, pronađite prijatelja za vježbanje. Istraživanje je pokazalo da vježbanje s drugom osobom može pomoći da ostanemo pri tome jer vježbanje čini ugodnijim i čini nas odgovornima. Vaš prijatelj za vježbanje može biti član obitelji, prijatelj, suradnik, društvena grupa ili lokalni sportski tim, no svakako je važno da odabrano bude kompatibilno, a to znači da svi sudionici u vježbanju budu na sličnoj ili istoj razini kondicije. I treće, držite se plana. Plan koji uzima u obzir kad, gdje i kako ćete vježbati pomaže u stvaranju navika vježbanja. Rasporedite vježbe u svoj tjedan kao što biste planirali obveze, sastanke ili susrete s obitelji i prijateljima - savjetuje Dejan Patrčević, Ironman trener.

Možda si postavljate neka pitanja, to su više tehnička.

- Možda vas muči koje vrijeme za vježbanje odabrati? Volite li rano započeti dan, rasporedite vježbe za jutro - ako imate više energije kasnije tijekom dana, zakažite vježbanje poslijepodne/navečer. Je li bolje vježbati kod kuće, u lokalnoj teretani ili na otvorenom? Zimi je moja preporuka da početnici počnu s vježbanjem kod kuće ili teretani, a tek na proljeće da kombiniraju s vježbanjem na otvorenom - kaže Dejan i dodaje kako vam ni za jedan od sportova ne trebaju neki posebni planovi.

- Ne trebate nužno dodatne planove, nego samo budite spremni na kompromis i prilagodbe. Primjerice, ako planirate hodati vani i previše je hladno/mokro, što ćete učiniti umjesto toga, a da ne odustanete od aktivnosti tog dana. Želite li povećati svoje šanse da dugoročnije vježbate, angažirajte trenera i odaberite dovoljno izazovni sportski cilj - zaključuje Dejan, certificirani Ironman trener u Hrvatskoj.