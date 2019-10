Kako se bojite? Kosa se doma ne posvjetljuje više od tri tona

Ako kosu učestalo bojite, ona mora biti zdrava, baš kao i tjeme.

- Kako kosu ne biste do kraja uništile, drugi puta kad ju bojite, nanesite boju samo na korijen. Nema potrebe prekrivati i ostatak već i tako "opterećene" kose. Ako su sijede prevladale i zbog njih se više ne osjećate ugodno te ih želite prekriti, nikako se nemojte bojati u tamne nijanse jer postoji mogućnost da se boja na te vlasi ne primi najbolje, pa ćete ispasti šareni. Birajte svjetlije nijanse - savjetuje nam Nikolina Kisić Mamić, vlasnica najpoznatijeg zagrebačkog frizerskog salona Ruža. Svoje ogromno znanje o bojama stekla je radeći za L'Oréal.

Bojenje sijedih

Kada je kosa porozna, isušena i slaba, boja će se lakše i brže primiti, odnosno brže mijenjati pigmente u samoj vlasi. S druge strane, ako imate sijede vlasi koje znaju biti poprilično tvrdoglave jer teško upijaju boju, upotrijebite drugu metodu. Kad odaberete boju, izračunajte koliko sijedih imate na kosi. Ako je to manje od 50 posto, možete se obojiti tom bojom. Ako imate više od 50 posto sijedih željenu boju "potamnite" za nijansu ili dvije. Tamniji ton ima više pigmenata, pa su i veće šanse za pokrivanje sijedih.

Uzmite manje pramenove

Kako biste boju dobro nanijeli, tijekom bojenja uvijek uzimajte što manje pramenove, te sami procijenite koliko kose može pokriti jedna mjerica boje koju ste zagrabili kistom. Kosu svakako dobro natopite, a to će osigurati bolju pokrivenost bojom. Kosu kod bojenja valja detaljno podijeliti, a pramenove što češće raščešljavati kako bi se boja ravnomjerno rasporedila, naravno, ako ju bojite cijelu. Slobodno stavljajte više boje na svaki pramen.

Ne više od dva do tri tona

Ako ste si zamislile određenu boju, možda ju neće biti tako lako postići.

- Kako ne biste morali u salon na popravke, kada kosu bojite kod kuće nemojte ju potamnjivati ili posvjetljivati više od dva ili tri tona. Ako ju posvjetljujete, to nećete moći postići bez blajha ili posvjetljivača - kaže Kisić Mamić koja je posljednjih dvadeset godina znatno unaprijedila posao koji je započela njena majka Ruža, pa danas broji tri Ruža salona različitih namjena u Zagrebu i jedan na Lošinju.

Kolor šampon i preljev

Mislite li da ćete nešto "zeznuti", odlučite se samo na bojenje korijena.

- Bojati bi se trebalo svakih šest do osam tjedana. No sijede se vlasi mogu pojaviti mnogo ranije jer kosa možda nije najbolje primila pigmente boje i brže se ispire. Zato se između bojenja preporučuje koristiti kolor šampon, koji osim što njeguju kosu, u sebi ima i nešto malo pigmenata, ali ne pretjerano jakih. Uz to daje pojačani sjaj obojenoj kosi - kaže Nikolina. Izrastu možete doskočiti i sprejevima u boji ili praškastim puderima u boji koji privremeno, na dan ili dva, u potpunosti pokrivaju sijede.

Profi vs. boja iz drogerija

- Boje koje kupujemo u dućanima i drogerijama razlikuju se od onih u frizerskom salonu prvenstveno u jačini. Profesionalne koriste frizeri koji kombiniraju nijanse i podtonove kako bi dobili pravu nijansu. Frizer je ipak dobar kolorist, matematičar i kemičar koji boju miješa individualno prema tipu kože i podtonu. Koncentracija amonijaka u njima je manja, pa dobivamo bolji rezultat i manje oštećenje kose. Boje iz drogerija s druge strane su slabe pigmentacije, jeftinijeg sastava, a nijanse često ne odgovaraju bojama na slici - kaže naša sugovornica.

Tri vrste boja:

nepermanentne koloracije - direktna boja koja obavija vlas poput maskare za oči

- direktna boja koja obavija vlas poput maskare za oči semi-permanentne boje - ne mogu posvijetliti kosu, mijenjaju je do ton i pol. Traju do šest pranja.

- ne mogu posvijetliti kosu, mijenjaju je do ton i pol. Traju do šest pranja. permanentne boje - prave boje koje imaju oksidant i čijim se nanošenjem mijenja pigment vlasi, traju do mjesec dana

Pramenovi traju do 3 mjeseca

- Pramenove predlažem da radite u salonu, jer danas više nisu u modi oni "na češalj", već "pretapajući" koje će vam frizeri mnogo lakše izvući. Pramenovi za razliku od boje, traju i 2-3 mjeseca, ovisno o tehnici - kaže Nikolina, te dodaje da trenutno u trendu nisu jednolične boje na kosi.

U organskim bojama postoje samo pigmenti, ali nema procesa oksidacije koji se događa jedino uz amonijak, koji je između ostalog prirodni elemenat, tako da njihova jačina nikad nije jednaka "običnim bojama".

Hidrogen isušuje

Sastavni dio miješanja boje je hidrogen za kosu - od 3%, 6%, 9% i 12%. Hidrogen ili razvijač s bojom se miješaju u odnosima 1:1 1:1,5 ili kod plavih nijansi čak 1:2. Uputstvo za miješanje prave boje naći ćete na pakiranju, no imajte na umu da što je hidrogen jači, to više isušuje kosu i može je pretvoriti u slamu.

Koliko se drži?

- Predugo držanje boje na glavi može izazvati štetu. Nikad ju ne držite više od pola sata, ma što god pisalo na pakiranju - objašnjava nam Nikolina Kisić Mamić.

Razlika: Što je blanš, a što posvjetljivač?

1) Blanš služi za posvjetljivanje kose. Najčešće ga nalazimo u prahu iako može biti i u kremi. Ovisno o tome koliko kosu želite posvijetliti, pomiješat ćete ga s određenim postotkom hidrogena. Vrlo je štetan za kosu, i nije za one koje imaju slabiju strukturu vlasi.

2) Posvjetljivači su nešto blaži, i iako su na bazi blanša, nisu toliko jaki i štetni.

3) Ova dva pojma nemojte zamijeniti za skidač boje koji se koristi jedino kad se ide iz crne u svijetlu. No taj proces traje nekoliko sati pa se tek onda stavlja boja koju želite. Preporučuje se da to napravi stručna osoba. Skidač ne oštećuje kosu, i ne miješa se s hidrogenom. Nemaju veze s blanšom. Opet, sve ovisi o kvaliteti kose jer nekome pomaže riješiti se neželjene boje s kose, ali nikad u potpunosti, dok nekome na kosi ne djeluje.

Koji hidrogen?

- 3% hidrogen odličan je za miješanje preljeva koji služe za osvježavanje boje pramenova, ili za tamne preljeve koji služe za obnavljanje boje.

- 6% hidrogen pogodan je za sve vrste farbanja i ne mijenja nijansu kose.

- 9% se koristi kod zahtjevnijih izvlačenja plave ili kad se ide iz tamne u svjetlu.

- 12% se uglavnom koristi kod bojanja u najsvjetlije plave nijanse. Hidrogen od 12% najviše oštećuje kosu, pa ga izbjegavajte što je više moguće.

Preljev se drži 10 minuta

Ako prvi puta bojite kosu, obojite ju cijelu, ali svaki naredni puta, najbolje bi bilo da bojite samo izrast. Ako procijenite da se boja u duljini isprala, a želite ju u potpunosti obnoviti, zadnjih 10 minuta nanesite preljev za kosu.

Napraviti kod kuće - 3 postotni preljev

Umjesto kolor šampona, ako se bojite da ćete kosu oštetiti ili je ona već prirodno slaba i tanka, priuštite svojoj kosi blagi preljev. Za to vam je potrebna boja (ili boja bez amonijaka) i 3% hidrogen. Razmutite u omjeru 1:1, pa držite na glavi desetak minuta i kosa će vam biti osvježena, a vratiti će joj se i sjaj. Od preljeva ne očekujte da će drastično promijeniti prirodnu nijansu kose, ali će je potamniti ili posvijetliti za najviše jedan ton i dati joj blagi odsjaj.

Crna i plava

Lakše se održavaju tamnije nijanse jer se manje ispiru, a ujedno se brzo hvataju na vlas (ali ne sijedu) tako da boju možete nanijeti po cijeloj kosi i ostaviti da djeluje svega desetak minuta uz 3 posto hidrogena. Plave nijanse isto su vrlo zahvalne za održavanje jer i nakon mnogih šamponiranja nijansa u dužini ostaje ista, pa nema potrebe da se obnavlja, osim povremenog nanošenja preljeva.

Crvena

Crvene nijanse su najzahtjevnije jer se ispiru svjetlosnom brzinom, a već nakon tri tjedna boja na kosi nije ona koju ste prvotno nanijeli. Iz tog razloga crvenokose moraju nekad bojati cijelu dužinu kose. Možete si pomoći regeneratorima za očuvanje boje, koji su vrlo djelotvorni.

Što vam je potrebno za bojenje:

Ako se ne možete obojiti odostraga, koristite zrcalo ili upitajte prijateljicu, mamu, tetu, kumu, ili susjedu da vas oboja.

- Češalj da podijelite kosu

- Posudica i kist + menzura

- starija roba

- najlon za zaštitu kupaonice

Mit - kosa se ne boji prije mora?

Nikolina savjetuje da se deset dana prije odlaska na more poboja kosa jer se tako najbolje štiti od negativnog utjecaja sunca i soli.

