Kako smanjiti rizik - opasnosti za djecu vrebaju sa svih strana

Stručnjaci za sigurnost otkrili su na koje bi sve rizike i opasnosti roditelji trebali pripaziti u svakodnevnim situacijama jer ozbiljno ugrožavaju njihovu djecu

<p>Stručnjakinja za dječju skrb <strong>Karen Clinc,e </strong>u Irskoj je osnovala tvrtku Tigers Childcare. Roditeljima je objasnila kako izbjeći rizike u dječjem parku i na igralištu, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8588613/Child-expert-reveals-hidden-hazards-home-outside-summer.html">Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Je li Zagreb siguran grad?</p><p>Među predmetima koji mogu ugroziti dijete su magneti za hladnjak, kovanice, pa čak i dječje trake za kosu koje nose rizik od gušenja.</p><p>- Nezgode su sastavni dio odrastanja, no istovremeno one su vodeći uzrok smrti za jedno od 12 preminulih u dobi od godinu dana do četiri godine - istaknula je Karen i nabrojala skrivene opasnosti u našoj okolini.</p><p><strong>Vanjske opasnosti</strong></p><h2>1. Ventilatori</h2><p>Kad je vani vruće, mnogi roditelji će nabaviti ventilator kako bi rashladili dijete. No ukoliko ne postoji adekvatna zaštitna mreža, u ventilatoru mogu zapeti dječji prstići ili kosa, a to vodi i do ozbiljnih i teških ozljeda.</p><h2>2. Pješčanici</h2><p>U pješčanicima vreba niz opasnosti od odbačenih narkomanskih igala, psećeg li mačjeg izmeta, slomljenog stakla i drugih oštrih objekata koji mogu ozlijediti mališane.</p><h2>3. Vaše jakne</h2><p>Ako imate jaknu dok nosite bebu u marami, to može prouzročiti da se vaša beba pregrije, što vodi do sindroma iznenadne dojenačke smrti. Male bebe ne mogu same regulirati tjelesnu temperaturu i novorođenčad se ne znoji. Zato je važno čitavo vrijeme održavati njihovu temperaturu optimalnom.</p><h2>4. Prozori s električnim podizačima</h2><p>Nikad ne ostavljajte djecu bez nadzora u automobilu. Težina od svega 10 kilograma može ugušiti dijete i ubiti ga, a prozori s električnim podizačima mogu postići snagu koja je jednaka težini od od 15 do 40 kilograma. To je uzrok smrti za tisuće djece diljem svijeta.</p><h2>5. Bosonogi u parku</h2><p>Iako je sjajno osjetiti travu pod stopalima, javni parkovi su mjesta gdje se ipak ne treba previše zbližiti s prirodom. Slomljeno staklo i druge opasnosti mogu vas voditi ravno u Hitnu gdje ćete dobiti injekciju protiv tetanusa, dok bakterije i gljivice mogu prouzročiti infekcije stopala i nokta.</p><h2>6. Trampolin</h2><p>Trampolin je sjajna zabava za djecu, no samo jedan pogrešan korak može rezultirati uganućem, slomljenim kostima, trajnim ozljedama, pa čak i smrću. The Royal College of Emergency Medicine i Oxford University Hospitals Trust procjenjuju da svake godine u hitnim službama diljem Britanije liječe 13.000 djece koja su se ozlijedila na trampolinu, a godišnji trošak tog liječenja je veći od 12,5 milijuna kuna.</p><h2>7. Napuhanci</h2><p>Iako su napuhanci jako zabavni, istovremeno mogu biti i jako opasni. Preuzbuđeno dijete lako će pasti ili se zabiti u drugu djecu. Važno je da ih u svakom trenutku nadgleda odgovorna odrasla osoba. Manju djecu veći mališani mogu nehotice ozlijediti, pa je mudro organizirati grupe s obzirom na dob. Također, valja pripaziti da je napuhanac dobro pričvršćen jer ga jači vjetar može prevrnuti.</p><p><strong>Opasnosti u zatvorenom</strong></p><h2>1. Gumice za kosu</h2><p>Gumice za kosu su slatke na svakoj bebi, no bebe se njima mogu ugušiti. Kako biste umanjili rizik, potražite trake koje se brzo raspetljaju.</p><h2>2. Magneti za hladnjak</h2><p>Ako ih djeca progutaju, magnetima se mogu ugušiti. Dodatno, ukoliko se više magneta spoji u želucu ili crijevima, mogu prouzročiti blokade i izvrtanja crijeva koje mogu biti fatalne.</p><h2>3. Vješalice</h2><p>Mala djeca se žičanim vješalicama lako mogu udaviti ili njima iskopati oko te ogrepsti kožu. Plastične vješalice mogu se slomiti, a na odlomljenim komadićima djeca se lako ozlijede. Stoga je mudrije birati drvene vješalice ili one presvučene tekstilom.</p><h2>4. Sitniš</h2><p>Djeca vole svjetlucave objekte, pa tako i kovanice. No njime se lako mogu ugušiti ako ih progutaju ili im mogu zapeti u jednjaku te blokirati dišne puteve.</p><h2>5. Baloni</h2><p>Većina djece voli balone, no ukoliko ih progutaju, njima se mogu ugušiti. Nikad ne ostavljajte djecu s balonima, a ukoliko balon pukne, obavezno pronađite sve njegove dijelove kako neki komadić ne bi završio u dječjim ustima.</p><h2>6. Baterije</h2><p>Male okrugle baterije opasne su jer se djeca njima mogu ugušiti ako ih progutaju. Dodano one mogu oštetiti tkivo jednjaka i crijeva. Ukoliko ih ne progutaju, mogu ih gurnuti u nos gdje će se zaglaviti. Zato bi baterije uvijek trebalo spremati daleko od dohvata djece.</p><h2>7. Hrana</h2><p>Gušenje je kod djece vrlo tiho i može se dogoditi u svakom trenutku prilikom jedenja. Zato je važno nikad ne ostavljati djecu da jedu bez nadzora. U dobi do četiri godine, gušenje je vodeći uzrok smrti. Stoga im uvijek ponudite hranu koju ste razrezali na sitne zalogaje i male komadiće. Hrana kojom se djeca najčešće guše su bomboni, orasi, grožđe, kokice, žvakaće gume, cherry rajčice, komadići mesa i sira te sirovo povrće i višnje.</p><h2>8. Ugljični monoksid</h2><p>Ugljični monoksid je tihi ubojica koji se oslobađa iz neispravnih bojlera ili peći. To je otrovni plin bez mirisa i okusa. Kako biste vi i djeca bili sigurni, nabavite alarm koji će detektirati plin. Ako boravite u vikendicama, ponesite mobilni alarm. Simptomi trovanja ugljičnim monoksidom su kratak dah i teškoće s disanjem, glavobolja, vrtoglavica, osjećaj mučnine, bolovi u trbuhu, zbunjenost i umor.</p><h2>9. Kapsule deterdženta</h2><p>Zbog jarkih boja, u mnogim kućanstvima djeca kapsule za strojno pranje posuđa ili rublja lako zamijene za slatkiše. No riječ je o vrlo otrovnim spojevima koje bi trebalo držati pod ključem i daleko od dohvata djece.</p><h2>10. Namještaj</h2><p>Djeca se vole penjati na visoki namještaj, a to može biti smrtonosno ako ormar ili polica nisu dobro pričvršćeni u zid. Opasni su i teški televizori koji se lako prevrnu na dijete, pa stoga dobro pričvrstite i fiksirajte TV aparat.</p>