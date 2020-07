Manja djeca puno teže prenose zarazu koronom od tinejdžera

Znanstvenici kažu da tinejdžeri korona virus prenose jednako kao i odrasli - fizički su jednaki, ali manje drže distancu i imaju lošije higijenske navike. U nižim razredima škole od 25. svibnja do 17. lipnja nije bilo novih zaraza

<p>Djeca mlađa od deset godina upola manje prenose korona virus od starijih, a mladi od 11-19 godina ga prenose jednako kao i odrasli, pokazalo je veliko južnokorejsko istraživanje provedeno na gotovo šest tisuća oboljelih, i na još deset puta više njihovih kontakata, objavio je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti.</p><p>Djeca do deset godina starosti, zaključuju znanstvenici, izdišu manje količine zraka pa onda i manje virusnih čestica, dok su i nižega rasta, pa virus u kapljicama manje dospijeva do odraslih. No to ne znači da djeca virus ne mogu prenijeti, zbog čega se znanstvenici pribojavaju jeseni, i otvaranja škola.</p><h2>U školama se zaraza nije širila, broj zaražene djece bio isti dok je škola trajala</h2><p>Tinejdžeri su veći prijenosnici, jer su fizički kao odrasli ljudi, a manje paze na distancu te higijenske navike. U Hrvatskoj je od početka epidemije registrirano 142 zaražene djece u dobi do deset godina, i 227 mladih od 11 do 20. Od početka djeca i mladi čine između tri i pet posto zaraženih, to je konstanta. Proučili smo službene epidemiološke podatke i došli do zaključka da se od 25. svibnja, kad su škole bile otvorene za najmlađe učenike pa sve do 17. lipnja, kad je općenito broj zaraženih počeo značajno rasti, broj oboljele djece starosti do deset godina nije micao sa 63.</p><p>Kako pokazuju službeni podaci, također je zanimljivo, u cijelom tom periodu od 25. svibnja do 17. lipnja je i broj zaraženih tinejdžera porastao samo za jednoga, sa 89 na 90, makar su se tinejdžeri družili cijelo vrijeme, pa i u najvećem lockdownu. Kako broj novozaraženih sad značajno raste, veći je i broj zaražene djece i mladih, i do deset dnevno. </p><h2>Djeca uglavnom imaju lakšu kliničku sliku, slabije simptome bolesti</h2><p>Niti jedno dijete odnosno tinejdžer, doznajemo, trenutačno nije u teškom stanju. Teže je simptome nedavno imala samo jedna 16-godišnja djevojka, ali zbog drugih kroničnih problema, dok je otpušteno i zaraženo novorođenče.</p><p><strong>Dr. Goran Tešović</strong>, pedijatar-infektolog iz klinike Fran Mihaljević kaže da djeca i mladi uglavnom imaju lakšu kliničku sliku. Kako je cirkulacija virusa veća, raste i broj oboljelih među mladima i djecom.</p><p>U protekla 24 sata zabilježena su 104 nova slučaja pa ih sad ima 1.112 aktivnih, troje je ljudi preminulo. Na bolničkom liječenju su 132 osobe, sedam je pacijenata na respiratoru. Najviše novooboljelih je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, njih 27, dok ih je jedanaest u Istri, deset u Zagrebu, a osam u Splitsko-dalmatinskoj županiji.</p>