- Vjerojatno vam se mnogi javljaju s ovim pitanjem: Imamo dijete u osnovnoj i drugo u srednjoj školi i oboje u vrijeme online nastave puno vremena provode za svojim iPadima i drugim uređajima koji se sada koriste kao alat u obrazovanju. Pitamo se kako sada definirati i pridržavati se pravila o korištenju računala, kad vrijeme rada u aplikacijama koje koriste za školske zadatke vrlo lako preraste u vrijeme provedeno u igricama, komunikaciji s prijateljima na društvenim mrežama i slično - pita mama Jenny stručnjake na portalu The Atlantic.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova računala čitaju i brišu vaše pamćenje

Dodaje kako ona i suprug žele da djeca imaju i društveni život putem iPada, jer se ove godine malo druže s vršnjacima i nemaju puno prilike za druge aktivnosti osim onih vezanih uz školu, no Jenny se čini da sve to traje beskrajno i da pomalo utječe na njih.

- Da i sama nisam provodila milijune sati pred računalom, to ne bih mogla razumjeti - kaže.

Mnogi roditelji dijele tu zabrinutost - odgovaraju na portalu. Abby Freireich i Brian Platzer, stručnjaci za obrazovanje.

Prije početka pandemije, razgovori o vremenu koje djeca provode za računalom uglavnom su bili kritični prema djeci koja su provodila sate i sate ispred ekrana i roditeljima koji bi im to dopustili. Američka akademija za pedijatriju objavila je 2016. godine široko citirani članak koji je upotrebu zaslona kod dojenčadi, te djece predškolske dobi povezao s pretilošću, problemima sa spavanjem, kašnjenjem u socijalnom i emocionalnom razvoju i psihološkim poremećajima.

Šire se i upozorenja o sličnim opasnostima za tinejdžere i odrasle. No pravila kojih smo se držali 2019. ne vrijede više za 2021. godinu - kažu autori. Dodaju kako sada svi samo pokušavamo prebroditi dan. No, ako ste prestravljeni vremenom koje vaše dijete provede za računalom, nije kasno za to da to pokušate dovesti pod kontrolu.

Prvi korak može biti razgovor o tome u kojem ćete jasno definirati očekivanja. Dakle, ne prepuštajte odluke tome da vas djeca u trenutku kad kažete da je gotovo plačnim glasom mole: 'Samo još 5 minuta, tako sam blizu toga da pobijedim na ovom nivou'. Svi znamo da se tih 5 minuta može pretvoriti u 10, a onda i u 90.

Postavljanje ograničenja na sadržaj kojem djeca mogu pristupiti i vrijeme tijekom kojega mogu provesti na društvenim mrežama pomoći će u provođenju tih granica. To znači da nećete morati neprestano pratiti koliko su dugo vaši klinci na mreži, te brinuti oko toga što rade. Tako ćete biti dosljedni, što je još nešto što djecu u ovo vrijeme preokreta jako treba.

Imajte na umu da ograničenja koja ste postavili ne moraju biti određena brojem minuta. Pokušajte smisliti druge, prirodnije načine za prekid aktivnosti. Na primjer, možda djeci možete dopustiti da odigraju jednu igricu prije nego riješe domaću zadaću. Ili možete dogovoriti da jedan dan tijekom vikenda imaju nešto blaža ograničenja, što će im omogućiti da se se ipak zabave i zadrže osjećaj fleksibilnosti u druženju s prijateljima koji su imali prije pandemije korona virusa.

Ne zaboravite da djecu učite i vlastitim primjerom, što znači da bi i roditelji trebali biti dosljedniji oko odlaganja mobitela i gašenja računala. Ako vas djeca vide na Instagramu svake dvije minute, umjesto da čitate knjigu, idete u šetnju ili vodite stvarni razgovor, sve ono što im govorite u pokušaju da ograničite vrijeme koje provode za računalom zapravo nema smisla. Također, potrudite se oko organiziranja ugodnog obiteljskog druženja umjesto sjedenja za računalom.

Kad je za računalom, potičite dijete da koristi aplikacije koje imaju obrazovnu ulogu, ili one koje im pomažu da se povežu i druže s prijateljima. Da biste mlađoj djeci pružili priliku za kvalitetno međusobno druženje, možda možete izvaditi kockice i predložiti im da zajedno osmisle što će izgraditi i o tome se dogovaraju putem računala, dok se igraju.

Starija djeca mogu uživati u internetskim verzijama Scrabble GO i Monopoly, a srednjoškolci Robloxa i Minecrafta, gdje mogu komunicirati s virtualnim avatarima. Nemojte ih potpuno zabraniti, jer je velika šansa da ih igraju svi njihovi vršnjaci i bilo bi bezveze da jedini ne smiju. No, možda možete onemogućiti te aplikacije na računalu koje se koristi za školu, odnosno definirati u koje vrijeme se smiju igrati.

Na koncu, ne budite prestrogi. Svi u ovo vrijeme žudimo za nekim prividom rutine, osjećajem zajedništva, pa makar i u virtualnom obliku. Bitno je samo prisjetiti se koliko vam znači nekoliko minuta bez računala, tijekom kojih se imate priliku povezati kao obitelj, zagrliti i škakljati sa svojom djecom u druženju s 'trodimenzionalnim ljudima' koji žive u vašem domu, pa će svima biti lakše pokušati doći do balansa vezano uz vrijeme koje se provodi za računalom.