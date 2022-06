Savjeti kako promijeniti položaj spavanja: Iz stare u novu pozu

Ako ste godinama navikli spavati na boku, ili leđima, sad vam se vjerojatno čini da je nemoguće promijeniti položaj spavanja, no bilo bi dobro razmisliti o tome. Naime, naša tijela se mijenjaju kako starimo, pa se tako mijenja i optimalan položaj za san, kaže dr. Chris Winter, neurolog i stručnjak za zdravlje spavanja iz tvrtke Mattress Firm, a prenosi Huffington Post.

POGLEDAJTE VIDEO: Umorni tata uspavao bebu za tren

Na primjer, ako se oporavljate od ozljede, ili operacije, možda ćete morati promijeniti zadani položaj spavanja. Hrkanje, novodijagnosticirana apneja u snu ili problemi zbog začepljenog nosa također mogu biti neki od razloga da se upustite u taj eksperiment.

- Ako ste trudni, ili je vaša partnerica u drugom stanju, zbog toga ćete također vjerojatno promijeniti položaj spavanja. Buduća majka više ne može ni pokušati spavati na trbuhu, ali jednako tako mora izbjegavati ležanje na leđima u drugom tromjesečju trudnoće i dalje. Na koncu, ako ste tek ušli u novu vezu, i to će zahtijevati prilagodbu na nove položaje spavanja, jer u prvo vrijeme veze partneri obično vole spavati licem u lice i slično – kaže dr. Winter.

Ma koliko vam se činilo da u nekom drugom položaju nećete moći zaspati, položaj spavanja je moguće promijeniti, no trebat će malo truda. Evo nekih prednosti koje možete imati od tih promjena:

Spavanje na boku

- To je idealno za one s problemima u leđima ili vratu, za ljude s GERB-om ili one kod kojih se u snu javlja apneja, kaže dr. David Greenwald, neurokirurg i suosnivač tvrtke Comprehensive. U hrkači mogu imati koristi od okretanja na bok. Naime, dišni putovi odrasle osobe su stabilniji kad spavate bočno nego kada ste na leđima, a jezik može lakše skliznuti u položaj u kojem ne ometa dišne putove, pojašnjava Winter.

Strana na kojoj obično spavate može biti povezana s vrstom boli koja vas muči.

- Na primjer, ako vas boli desno rame, radije ćete spavati na lijevom boku, kaže dr. Winter. Lijevi bok bolji je izbor ako morate misliti na cirkulaciju, odnosno visoki tlak, a onda i za trudnice, budući da se krv vraća u srce preko desne strane i sustava šuplje vene, dodaje.

Spavanje na leđima

- Često spavanje na leđima ublažava točke pritiska i ortopedski je malo ugodnije, objasnio je dr. Winter. To će biti ugodniji položaj i za one koji se bore s bolovima u ramenu, kuku ili koljenu, dodao je.

Spavanje na trbuhu

Spavanje na trbuhu funkcionira ako patite od apneje u snu, jer je vjerojatnije da će vam dišni putovi ostati otvoreni i moći ćete lakše disati, kaže dr. Breus. Taj položaj je koristan i ako inače imate probavne smetnje i žgaravice. No, ovaj položaj može otežati poravnavanje kralježnice, dok dr. Breus upozorava da potencijalno može rezultirati bolovima u mišićima i vratu.

Kako promijeniti položaj spavanja?

Ključno je i izabrati pravi madrac. Ako spavate na boku, na primjer, trebat će vam manje čvrsti madrac nego za nekoga tko planira uvijek spavati na leđima. Proizvođači posteljine izrađuju jastuke dizajnirane za specifične položaje, a postoje i oni koji će vam olakšati pritisak koje se isplati kupiti.

Osim toga, postoje određeni trikovi koje možete primijeniti da si olakšate poziciju:

Za spavanje na boku: Pokušajte koristiti teniske loptice, tako da ih pričvrstite na stražnji dio gornjeg dijela pidžame, objašnjava dr. Georges Ghacibeh, neurolog s Instituta za poremećaje budnosti na Sveučilištu Hackensack. Kad se pokušate okrenuti na leđa, osjetit ćete loptice i bit će vam neugodno, pa ćete se vratiti na bok, kaže. S vremenom, spavanje na boku prijeći će vam u naviku, no računajte da će vam za promjenu navike vjerojatno trebati nekoliko mjeseci.

Polos preporučuje da spavate na boku s koljenima malo privučenima prema prsima, ili da pokušate staviti jastuk između koljena, kako biste pomogli da se vaša kralježnica poravna i tako smanjili stres na kukovima te na donji dio leđa.

Za spavanje na leđima: Pokušajte zaspati na leđima, a ako se probudite na boku, vratite se natrag, pojašnjava dr. Ghacibeh. Duboko udahnite ili meditirajte prije spavanja i pokušajte se osjećati opušteno u ovom položaju, s nadom da ćete ovako zaspati.

Također, neki kreveti omogućuju vam da svoje tijelo stavite u određeni položaj i da se zadržite tako, pa možda možete razmisliti o krevetu na kojem se mogu podići uzglavlje i noge, jer će vas to držati u istom položaju, kao da ste zaspali u naslonjaču. Osim toga, to omogućava opuštanje kralježnice.

Za spavanje na trbuhu: Kako bi spavanje na trbuhu bilo ugodnije, pokušajte staviti mekani jastuk ispod trbuha. Većini ljudi nije previše teško spavati u novom položaju jednu do dvije noći, pogotovo ako postoji jak poticaj. Teži dio je naučiti svoje tijelo da zadrži taj položaj dugoročno.



Najčitaniji članci