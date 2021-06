Kako biste zainteresirali partnera ili simpatiju, trebate znati u kojem se smjeru kreću njegovi interesi, želje i ambicije. Pripadnici vatrenih znakova su vrlo strastveni i brzo reagiraju na zavođenje. Obožavaju hrabre i izazovne žene, odnosne one koje se ne ustručavaju pokazati što žele. Pripadnike zemljanih znakova najteže je osvojiti. Njihova je priroda spora i oprezna, i ako se netko boji ljubavnog odbijanja, onda su to oni. Stoga ih se mora osvajati i zavoditi jako strpljivo.

Pripadnici zračnih znakova su zaljubljivi. Društveni su, zabavni te obožavaju flert i zavođenje. Može ih se zavesti ako ste dovoljno razigrani, zanimljivi, komunikativni, opušteni i neopterećeni. Pripadnici vodenih znakova su romantičari i vrlo osjetljive duše. Često su samozatajni i ne otkrivaju osjećaje, pa se do posljednjeg trenutka ne zna hoće li uzvratiti osjećaje.

OVAN - Traži uzbuđenje

Pokažite mu da volite izazov i uzbuđenja. Kad počne zaneseno pričati o idealima, ne rušite mu ih hladnom logikom i sarkazmom. Prilagodite se njegovim egocentričnim stavovima i zahtjevima, i uspijete li naći zlatnu sredinu, imat ćete ključ za njegovu dušu.

Što ih privlači: Muškarac Ovan naprosto obožava hrabre žene, gledajte ga u oči, približite mu se. Ovnici postavljajte pitanja o tome što želi, budite znatiželjni i ostavite joj svoj broj mobitela.

BIK - Voli senzualnosti

On je hedonist koji ne može živjeti bez komfora, topline doma i sigurnosti. Primijeti li da ste obiteljski tip, neće ostati ravnodušan, a kako je veliki gurman, češće mu spominjite svoje kulinarske sposobnosti. Najslađe su mu teme o novcu i materijalnim stvarima pa će se u razgovoru ubrzo pohvaliti planovima vezanim uz posjed, kuću, zemljište ili vikendicu. Bik prezire predatore. Morate biti strpljivi, pokazati mu da vam se sviđa i pustiti ga da on učini prvi korak.

Što ih privlači: Muškarac Bik voli senzualne žene, zavedite ga suptilno, ne odajući prave namjere. Ženu Bika pozovite na večeru ili joj pošaljite buket cvijeća.

BLIZANCI - Vicevi i tračevi

Ne dozvolite da se dosađuje u vašem društvu. Smijeh i zabavan razgovor za svakog su Blizanca veliki afrodizijak. Ako ga znate uzbuditi i zaintrigirati riječima, obavili ste već pola posla. Prepričavajte mu tračeve koje ste tek čuli, pričajte mu viceve, šalite se na svoj račun. Najsretniji je kad zabavlja druge te kad je tamo gdje se nešto događa.

Što ih privlači: Muškarac voli duhovite, provokativne i vitke žene koje imaju stila. Blizanku pali elokvencija i inteligencija, ali i njegovan izgled.

RAK - Nježan i osjetljiv

Prema Raku morate biti pažljivi, nježni i skrbni. Upustite se u intiman razgovor, podijelite s njim neka iskustva iz djetinjstva. Kad mu se otvorite, Rak će vam početi vjerovati, a to znači da će i on polako izlaziti iz svog sigurnosnog oklopa. Ovaj emotivac sanja o dugotrajnom udvaranju koje budi zaljubljenost kod obje strane.

Što ih privlači: Muškarac ima strah od odbijanja stoga vam vjerojatno neće prvi prići. Morate uzeti stvar u svoje ruke. Ženi Raku podilazite u razgovoru, pokažite joj da se na vas može osloniti.

LAV - Komplimenti čine čuda

Laskanje i komplimenti omogućit će vam ostvarenje čudesnih rezultata. Neće nimalo posumnjati u istinitost i iskrenost vaših komplimenata. Potrebna mu je pažnja, pohvale i darovi. Uživat će dok se smijete njegovim šalama. Neizmjerno likuje u pobjedi, a poraz i odbijanje snažno će ga udariti na ego. Uspijete li se probiti do njegove ranjive strane koju ne otkriva nikome, vjerojatno ste našli put do njegovog srca.

Što ih privlači: Pokušajte se identificirati s njegovom potrebom da stalno bude u centru pažnje jer tako možda dođete do njegove osjetljivije strane. Lavici pokažite da ste zainteresirani, ali ne činite korak dalje. Udijelite joj kompliment i udaljite se. I čekajte...

DJEVICA - Prihvatite je

Slušajte ju pažljivo i zabrinuto kada vam govori o svojim problemima. Kad shvati da ju prihvaćate takvu kakva jest, sa svim njenim nedostacima, zavođenje ste priveli kraju. No dotad morate biti tu, prisutni, slati joj poruke i više brinuti o njoj nego o sebi. I razgovor o njezinu omiljenom piscu, zadnjem filmu koji je gledala postići će željeni učinak.

Što ih privlači: Muškarca će osvojiti detalji, uredno manikirani nokti, vaš miris, spremnost na razgovor... Ženi Djevici pružite neku uslugu i ne tražite ništa zauzvrat. Pokažite joj koliko cijenite njezino mišljenje.

VAGA - Pada na šarm

Koliko je zainteresirana za vas shvatit ćete po komplimentima koje će upućivati na vaš račun. Potom će vas nazvati i spomenuti vam usput kako misli na vas, mogla bi vas i pitati za savjet kako riješiti jednu dilemu koja ju muči. Pričajte joj o tome kako imate uzbudljiv društveni život, mnogo prijatelja i kako bi bilo lijepo da se češće vidite. Na prvi spoj dođite dotjerani i namirisani. Ona voli fine manire, ljubaznost, a najslabija je na šarm.

Što ih privlači: Muška Vaga je slaba na ljepotu, no to neće biti dovoljno, trebat ćete ga i intelektualno zainteresirati. Žena Vaga voli flert, izazivajte ju, šaljite intrigantne SMS-ove.

ŠKORPION - Budite seksi

Voli uzbuđenje i izazov. Što vas dulje osvaja to će se jače zagrijati za vas. Ako mu se svidite, opsesivno će se vezati uz vas. Želite li postati njegova opsesija, budite seksi! Pokažite da ste jaki, da ne može s vama manipulirati. Provocirajte ga zdravim humorom. Moguća su samo dva ishoda vašeg upoznavanja. Prvi je, da ćete postati nerazdvojni, a drugi je da će se nenajavljeno udaljiti ostavljajući u vašem životu totalni kaos.

Što ih privlači: Škorpiona ćete privući seksepilom. Zaigrajte i na kartu ljubomore. Ne dajte da vas osvoji na prvu. Škorpionka pada na uspješne muškarce. Imat ćete prolaz ako pokažete koliko joj možete biti odani i predani.

STRIJELAC - Voli pustolovinu

Ako vam srce ubrzano kuca u blizini Strijelca, mora vam biti jasno da njegovu ‘svetu’ slobodu ne smijete ugroziti. Njegova slaba točka je ljubav prema pustolovini. Nemirnog je duha i teško se smiruje u ozbiljnoj vezi, osobito dok je mlad. Ne pričajte mu o vezi, već o uživanju udvoje. Pustite ga da on vodi igru, a potom ga iznenadite pokojim slobodoumnim komentarom.

Što ih privlači: Muškarac Strijelac ne voli utvrđene i fiksne planove, a žena pasivne i dosadne muškarce. Morate ju animirati sobom, svojom osobnošću i nekom seksi upadicom.

JARAC - Suzdržan i oprezan

Zanimajte se za njegov posao i ostavite dojam štedljive osobe koja zna ulagati u budućnost. Ako je netko oprezan i suzdržan kad je posrijedi ljubav, onda je to Jarac. On će vas dugo i strpljivo promatrati, a potom polagano osvajati, naravno pod uvjetom da s vama ne želi samo flert, već ozbiljnu vezu. U osvajanju budite prizemljeni i razumni. Grozi se ideala, iluzija, emocija i nerealnih stavova o životu.

Što ih privlači: Jarac je oprezan, ne upušta se u rizik i igra na sigurno. Pokažete li mu da može računati na vas, da ste ozbiljni, ambiciozni i samostalni, već ste prešli pola puta. Žena Jarac ne pada na poklone niti komplimente. Njezino zanimanje potaknut ćete rečenicom – volio bih te bolje upoznati. Ako niste sigurni u sebe, bolje je da odmah odustanete.

VODENJAK - Voli ludosti

Odlučite li mu prići i započeti razgovor s njim na prijateljskoj osnovi, povećat ćete šanse. Budite iskreni, jednostavni i ne pretvarajte se. Kada se Vodenjak zaljubi, izjavit će vam ljubav na javnom mjestu ili učiniti neku originalnu ludost. Voli slobodu i traži originalnu i neovisnu partnericu koja ga neće ‘daviti’ trivijalnostima i ljubomorom. Zaljubljenik je u sve vrste tehnologije i gadgete.

Što ih privlači: Muškarca Vodenjaka privući ćete tako da na sva važnija politička, društvena ili ljubavna pitanja zauzmete svoj stav. Držite ga u neizvjesnosti. Žena Vodenjak je neformalna, stoga ju tako i zavodite. Zaboravite na pravila i ograničenja. Iznenadite ju neuobičajenim prijedlogom i ne zaboravite – vaš mozak je njezin najveći afrodizijak.

RIBE - Zaronite zajedno

Razgalit ćete ga ako pokažete da se razumijete u klasičnu glazbu i njegujete ljubav prema umjetnosti. Ribe obožavaju glazbu pa će mu svaka tema o njegovu omiljenom pjevaču biti nadahnuće da vam o tome priča danima. Pokažite ljubav prema napuštenim životinjama jer ih on kod kuće sigurno ima nekoliko. Briga o zdravlju jedna mu je od omiljenih tema, no voli i more, ali i mistiku, religiju te svijet paranormalnog. Riba traži požrtvovnog i romantičnog partnera, nekog s kim će se maziti i dugo u noć razgovarati. Preosjetljiva je, prevrtljiva, ali zato vi morate biti odmjereni, stabilni i praktični.

Što ih privlači: Muškarac Riba je nesiguran i povodljiv. Zavest će ga vaša toplina, nježnost, romantičan pogled na ljubav, osjećaj da ste tu za njega. Ohrabrite ga da vam se približi. Žena Riba past će na umjetnike, kreativce, zaludit će ju vaša lakoća življenja.