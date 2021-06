Ovan - Sreća leži u slobodi

Njih pokreće golema energija, koja, ako je sputana, Ovna neće učiniti sretnim. Da bi bio zadovoljan, on mora svoju veliku energiju iskazati kroz posao, pa vrlo teško podnosi besposlenost koja ga i frustrira. Mora živjeti slobodan i nesputan jer ne podnosi nikakve okolnosti koje ga stavljaju u uske okvire i stege.

Na radnome mjestu Ovnovi vole da se čuje njihova riječ i kao takvi stvoreni su za nadređene položaje u kojem upravljaju cijelim radnim procesom. U ljubavi ne podnose posesivne partnere koji ih guše i pokušavaju promijeniti, zbog čega je bolje kad su u vezi s nekim tko je popustljiv, a oni jača strana u odnosu.

Bik - Sreća je vezana za sigurnost, pogotovo opipljivu

Da bi bio sretan i zadovoljan, Bik mora imati osjećaj sigurnosti u svemu što radi ili u čemu djeluje. On je praktičan i realan čovjek koji čvrsto stoji na zemlji i koji se ne zanosi nerealnim planovima. On točno zna što želi i kako to želi. Materijalna sigurnost mu je na vrhu liste životnih prioriteta.

Bik je po prirodi stvaratelj, pa je najsretniji kad može stvarati nešto konkretno i opipljivo. Krov nad glavom njegov je vječni san i napravit će sve što treba da ga ostvari. Sigurnost će jednako tako pružiti i svojoj obitelji - njihova sreća bit će i njegova sreća. Voli svoju udobnost, kućni komfor i dobru hranu i to je ono što zadovoljava apetite rođenih u ovom znaku.

Blizanci - Usrećuju ih stalne promjene

Ako netko ne podnosi rutinu i predvidljivost života, onda su to Blizanci. Njih usrećuje dinamičan i aktivan život, stalna događanja, putovanja i upoznavanje novih lica. Oni mogu raditi sasvim uspješno dvije stvari odjednom, stoga stavljati Blizanca u neke kalupe ili ga pokušati smiriti na jednome mjestu je ono što on prezire. Oni su moderni i mladenačkog duha, pa su sretni jedino ako se oko njih nešto događa, što god to bilo.

Rutina ih može potpuno izbaciti iz takta. Svestrani su, mogu se snaći u svakom poslu i na svakoj dužnosti, pa ih njihova nemirna energija tjera na stalni uspon u karijeri. I u ljubavi su skloni promjenama, pa mogu biti sretni samo s partnerom koji ih neće sputavati ili od njih očekivati da se pretvore u obične kućne tipove.

Rak - Sreću traži u obitelji

Osjećajni Rakovi cijeli život žude za obiteljskom sigurnošću, osobito ako su imali nesretno djetinjstvo. I žene i muškarci ovog znaka teže smirenju i, za razliku od razigranih Blizanca, njima je cilj što prije saviti sretno obiteljsko gnijezdo. Ushićuje ih pomisao da pored sebe imaju voljenu osobu i djecu, za koju će se nesebično žrtvovati. Živjet će zbog i radi njih.

Raka usrećuje svaka briga i pažnja koju daruje svojoj obitelji, a napredak djece posebno ga motivira. Bitno mu je imati nekog za koga se može brinuti jer ga taj osjećaj ispunjava. On voli miran, siguran i stabilan život i nije tip koji će švrljati izvan braka. Rakovi su vrlo osjetljiva bića, pa ih može rastužiti svaka ružna riječ upućena na njihov račun, kritika ili počinjena nepravda.

Lav - Sreća je u centru pozornosti

Pripadnik ovog vatrenog znaka jako voli biti u središtu pozornosti i tad je najsretniji. On voli da je uvijek u pravu (čak i kad nije), obožava primati komplimente na svoj račun, ali samo ako su iskreni. Ambiciozan je i nikad se neće zadovoljiti podređenim poslovnim položajem.

On se voli dokazivati i ne boji se izazova, a san mu je postati popularan i poznat. Njegovi su apetiti i ambicije jako veliki, pa će se, ako treba, godinama truditi i vrijedno raditi ne bi li došao na nadređeni položaj. I već pogađate – nitko sretniji od njega kad je glavni i kad u tome uspije. No mora im se priznati i da su vrlo sposobni. Lav ne podnosi da se ne uvažava njegova riječ ili mišljenje, a glavni mora biti i kad je riječ o ljubavnom životu.

Djevica - Najsretnija kad se osjeća korisnom

Analitične i mudre Djevice vole imati kontrolu nad svim situacijama u svom životu kako bi se osjećale sigurnima. To često zna biti prezahtjevan zadatak, pa lako zapadnu u stanje nesigurnosti ako neke situacije izmiču njihovoj kontroli. Jako vole ugađati drugim ljudima i najsretnije su kad netko od njihove pomoći ima i koristi.

Vole dijeliti savjete i vole kad su ti savjeti prihvaćeni. Ono čega se boje je da će biti ismijane ili nedovoljno ozbiljno shvaćene. Dosadu ne podnose, pa će uvijek naći neku zanimaciju u kojoj će korisno provoditi slobodno vrijeme. No najsretniji su kad su na poslu cijenjeni i priznati – to im još više pojačava motivaciju.

Vaga - Sreća su prijatelji

Ovo su vrlo društveni ljudi, koji život ne mogu zamisliti bez prijateljstva. Česti izlasci, zabave do kasnih sati te upoznavanje novih lica je nešto što ih usrećuje. Ne podnose jednoličan život i predvidljivu rutinu, a najgore od svega im pada samoća, zbog koje mogu biti duboko nesretne.

Vagama treba raznovrstan život, mnogo putovanja i kretanja da bi se osjećale ispunjeno. Ne osjećaju se ugodno same sa sobom i uvijek će rado pozvati prijatelje u svoj dom. Dobre prijateljske veze će stjecati i na radnome mjestu. Iako mnogi misle da su Vage nenametljive, one itekako mogu biti uporne u nastojanjima da dosegnu poslovni uspjeh. Na tom im putu pomaže njihova ljubazna priroda.

Škorpion - Usrećuje ih razumijevanje partnera

Samozatajni Škorpioni ne podnose prosječan život – uvijek teže višim ciljevima u kojima mogu iskazati veliku pronicljivost. Vrlo su ambiciozni i vole biti na vrhu poslovne ljestvice, pa ih usrećuje svaki uspjeh vezan uz njihovu karijeru.

Iskreni su i vole otvoreno kritizirati kad uvide da netko u nečemu griješi, no ako su krivo shvaćeni ili ismijani, bit će jako nesretni. Odlični su kao prijatelji, vrlo požrtvovni i sve će učiniti za one koje vole.

Najsretniji su kad pored sebe imaju ljubavnog partnera koji ih intuitivno razumije jer mu je potrebno razumijevanje i na višim razinama. Oni su u vječnoj potrazi za odnosima, hobijima i stvarima s kojima će realizirati svoju veliku unutarnju energiju.

Strijelac - Sretan je kad mu je život ispunjen uzbuđenjima

Kao i kod svih drugih vatrenih znakova, Strijelcima u životu uvijek nedostaje uzbuđenja da bi bili sretni i zadovoljni. Oni stalno moraju biti u pokretu, baviti se sportom, upoznavati druge ljude, osobito strance i strane kulture, a najveći im je izazov putovanje ili život u stranoj zemlji.

Sve to ih usrećuje, stoga se niti jedan pravi Strijelac ne može zadovoljiti običnim, rutinskim životom koji se odvija na relacija kuća - posao. Neće mirovati niti kad uđe u zrelije godine pa se mnogi među njima vraćaju u školske klupe, uče strane jezike ili daju ispite na nezavršenom fakultetu. Stalno su željni nečeg novog, a nemirni su i u ljubavi. Potreban im je jednako živahan partner.

Jarac - Usrećuju ih sigurne financije

Da bi Jarac bio sretan, on mora imati riješen financijski status. Užasava se siromaštva i neimaštine, ima strah od nesigurne budućnosti pa će sve učiniti da tako ne bude. Sve će u životu podrediti svojim često visokim poslovnim ambicijama, pa mnogi iz tog razloga završe fakultet.

Jarac će biti najsretniji ako uspije vinuti se na nadređeni položaj, koji će mu osigurati solidnu egzistenciju. Kako su i vrlo štedljivi, štedjet će novac za “crne dane“. To im daje osjećaj sigurnosti da u potpunosti vladaju svojim životom. Kritike na svoj račun ne podnose, a da bi bili sretni i zadovoljni u životu, vrlo im je važno da budu prihvaćeni u bližoj okolini, a osobito na poslu.

Vodenjak - Sreća leži u stvaranju

Društveni Vodenjak najsretniji je kad je okružen prijateljima. Samoća ga jako pogađa i ne podnosi je. Oni se u svakom trenutku vole osjećati korisnima, žele nešto raditi i stvarati, ponekad i u ime boljeg svijeta. Stoga ne čudi što baš među njima ima mnogo inovatora i stvaratelja, jer tako osjećaju da su učinili dobro širih razmjera, a to ih neizmjerno veseli. Najsretniji su kad nekome učine dobro djelo ili mu pomognu.

Vodenjak mora imati svrhu i bit svojeg postojanja da bi funkcionirao u društvu u kojem živi. Oni su osobenjaci koji idu svojim putem u životu i njima je jako važna njihova osobna sloboda. Da bi bili sretni, treba im partner koji im je istodobno ljubavnik, ali i dobar prijatelj.

Ribe - Ljubav im je najveća sreća

Osjećajne Ribe žude za sigurnošću, odobravanjem i ljubavlju. Ako to nije prisutno u njihovu životu, neće se osjećati sretnima. Njima ljubav treba kao duševna hrana i one su najsretnije kad su u kvalitetnoj vezi. Treba im čvrst partner koji će im biti utočište, ali i netko tko će ih blago voditi kroz život i na koga se uvijek mogu osloniti. Osjećaj da pored sebe imaju partnera u velikoj im mjeri olakšava život jer najbolje funkcioniraju u dvoje.

Obožavaju djecu, pa su im ona najveća pokretačka snaga u životu - zbog njih će se uspinjati na poslovnoj ljestvici ne bi li im svojim primjerom pokazali koliko je uspjeh važan u životu.