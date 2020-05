Kakva transformacija: Otkrila trik da tenisice budu kao nove

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Organizacija doma moguća je za samo osam minuta na dan

Jedna se žena na Facebooku pohvalila kako je pronašla genijalan način za pranje bijelih tenisica. U Facebook grupi 'Mrs Hinch Made Me Do It' objavila je fotografiju svojih prljavih bijelih tenisica prije pranja i napisala da je iz njih prvo izvadila vezice, nasprejala ih sredstvom za skidanje mrlja i stavila ih u vruću vodu sa izbjeljivačem.

- Prvo sam ih nasprejala sa sredstvom za skidanje masnih mrlja kakvo se koristi u kuhinji, a onda ih stavila u umivaonik pun vruće vode u koju sam dodala izbjeljivač i očistila ih sa spužvom. Nakon toga sam ih oprala i u perilici rublja.

Foto: Facebook

- Stvarno izgledaju kao potpuno nove - dodala je, a to su komentirali i drugi u grupi.

- Nevjerojatno, odličan posao - napisala je jedna korisnica kraj njenog posta koji je u kratko vremena lajkan više od 1 300 puta, premda su neki sigurni da je bijele tenisice dovoljno samo oprati u veš mašini.

Foto: Facebook

- Uvjerena sam da postoji lakši način - napisala je jedna žena. "Perilica rublja i to je to, isto budu kao nove."

