Ovan

Pripadnica ovog znaka uvijek će podupirati svog partnera u njegovim ambicijama, jer kraj sebe želi uspješnog muškarca. Ona je puna energije i organizirana, a kao takva daje sve od sebe u braku i odlična je supruga.

Temperamentna je, pa ako joj nešto nije po volji to će jasno i glasno dati do znanja. Sklona je ispadima ljubomore i dramatičnosti, a njezina nepredvidivost zadržava interes partnera.

Problem se javlja ako nije zadovoljena - emotivno i fizički. Tada žena Ovan postaje frustrirana i inatljiva.

Bik

Pripadnica ovog znaka vrlo ozbiljno doživljava sve svoje uloge, pa tako i onu domaćice, supruge i majke. Njezin se muž može ponositi takvom ženom.

Žene Bikovi će raditi probleme svojim muževima ako se ne ponaša racionalno - po njezinim mjerilima. Ona teži financijskoj sigurnosti i važno joj je da se njezine pametne savjete sluša.

Redovit seksualan život važan je, a ako ne dobiva dovoljnu količinu fizičke pažnje, tada postaje sklona nevjeri. Voli zajedničke projekte i timski rad.

Blizanci

Pripadnice ovog znaka prije braka su buntovne i svojeglave, a s pravim partnerom sklone su se prilagoditi i to ublažiti. Ipak, i tada one zadržavaju svoju jedinstvenost - nije im dovoljna samo uloga supruge, one žele i bogat društven život, veze sa širom obitelji...

Potreban joj je muškarac s puno energije, ali i na istom intelektualnom nivou kao što je ona, želi i ljubavnika i prijatelja, a ne odnos koji joj samo sliči na obavezu. Žene Blizanci su zahtjevne, no sve što traže spremne se i same uzvratiti.

Rak

Pripadnica ovog znaka pravo je oličenje ženstvenosti - puna ljubavi, nježnosti i odanosti. Ona želi toplu obitelj, međusobno poštovanje i puno iskaza ljubavi svog supruga.

Ako to dobiva, žena Rak je najbolja i najvjernija žena na svijetu. No, ako njezin partner ne brine o financijskoj sigurnosti obitelji ili je emotivno zanemaruje, prestaje ga poštovati i postaje osvetoljubiva.

Ako on ni na to ne reagira, može mu zagorčati život i posve zadominirati odnosom.

Lav

Lavica uvijek ima plan i želi da se sve odvija po njemu, a trudit će se da nitko ne bude zanemaren. Brak joj je važan i teži tome da ima iskren i strastven odnos, a spremna se je i žrtvovati za to.

Seks joj nije visoko na ljestvici prioriteta, dovoljno je da zna da je poželjna. Žene Lavovi poštuju svog supruga, odane su i vjerne te ih potiču da zajedno postanu još bolji.

Ako se njezina ljubav izgubi, često je nevjerna i iskorištava brak samo kao formu koja joj olakšava život, a posvećuje se djeci.

Djevica

Pripadnica ovog znaka vrlo je analitična i praktična, ali u braku vrlo osjećajna supruga i majka. Prema partneru se postavlja kao najbolji prijatelj, netko tko ga razumije i s kime se može zabavljati.

Važno joj da sve ima 'pod kontrolom', pa stoga želi i odgovornog muža koji će se konzultirati s njom. Ako se Djevici suprug zamjeri, sklona je hladnoći i pasivnog agresiji.

Od svih znakova, ova žena ima najveću sklonost 'ucijene seksom' - čak i ako ga ona želi, odbijat će ga kako bi kaznila supruga.

Vaga

Vaga je privlačna i ženstvena, a njezin je suprug nerijetko vrlo slab na njezin šarm. Mogli bismo reći da manipulira njime, no ona to ne radi u zloj namjeri. U braku teži harmoniji. Uživat će u kućanskim zadacima poput kuhanja i pospremanja, no postat će mrzovoljna čim primijeti da se to ne cijeni dovoljno.

Od supruga očekuje da ju mazi i pazi, a spremna mu je isto uzvratiti. Želi redovit seks, no često joj je libido manji nego onaj od supruga - ona svoju energiju potroši na razna druženja i obaveze.

Škorpion

Pripadnica ovog znaka ozbiljno doživljava brak - u njega neće ući ako nije posve sigurna da je partner baš onaj pravi za nju. Napravit će sve da bi usrećila obitelj, a s druge strane imate će i puno zahtjeva od muža - očekuje njegovo obožavanje.

Žena Škorpion je ljubomorna i posesivna, no samo dok joj je stalo, ako posumnja da je izgubila mužev interes proradit će ponos, pa može zanemariti svoju ljubav i otići.

Želi odnos pun strasti i mrzi rutinu, pa joj pasivni partner ne odgovara, ona želi nekog za pustolovine, putovanja, izlaske, vatrene noći...

Strijelac

Pripadnica ovog znaka u ljubavi je strastvena, spontana, pa čak i zahtijeva previše - no to se smiruje čim uđe u brak. Žena Strijelac je mudra i racionalna životna partnerica koja ne puca pod pritiskom i netko je koga biste uvijek željeli kraj sebe za potporu i rješavanje problema.

Ne očekuje bajke u braku, najvažnija joj je suradnja i prijateljstvo. Ipak, neće podnijeti monotoniju u krevetu i s te strane želi supruga koji će se truditi u seksu i održavanju strasti. Djeca su joj vrlo važna i ponekad im se zna previše posvetiti, pa zanemariti supružnika.

Jarac

Žena Jarac ima tradicionalne stavove, a čega se god primi željet će biti najbolja, pa život s njom može ponekad izgledati kao natjecanje u kojem treba zadovoljiti stroge kriterije.

Ne voli nepredvidive situacije i želi kontrolirati sve što može ugroziti financijsku sigurnost. Seks joj je iznimno važan, libido joj je velik i odbijanje loše djeluje na njezin ego. U ljutnji je rezervirana, hladna i proračunata.

Treba joj puno pažnje i ljubavi da bi se osjećala sigurno. U odgoju djece je pravi učitelj za život.

Vodenjak

Pripadnica ovog znaka zapravo je jednostavna i prijateljski raspoložena, u toj mjeri da je nepoznanica za muškarce navikle na skrivene igre. Teško ulazi u brak jer cijeni slobodu, no ako u njega uđe znači da zaista želi to za cijeli život.

Otvorena je s osjećajima i potreban joj je partner koji ima vlastite interese kako bi zadržao njezin, a najveći joj je strah pasivan suprug koji će ju ljubavlju i pažnjom zatvoriti u zlatan kavez.

Kao roditelji žene Vodenjaci su nekonvencionalne i pune ljubavi, pravi prijatelj djetetu.

Ribe

Ribe su idealan 'materijal' za brak - u ljubavi su spremne ispuniti svaku želju svog partnera, a posvetit će se stvaranju toplog doma i obitelji. Potreban im je jak partner koji će im biti oslonac kroz život, a iako može izgledati kao da ih on vodi, energija i ideja Ribe su to što sve pokreće.

Cijene romantiku al ne na tipičan način, a ako ih njihov partner zanemari - povlačit će se u sebe i njihova će ljubav postupno umirati, a one misliti kako su pogriješile. Za djecu će učiniti sve, pa i izaći iz lošeg braka da ne gledaju lažnu sliku ljubavi.