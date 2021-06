Ovan

Nakon seksa Ovnovi nemaju mira pa će pokušati ponovno, čak i ako partneru nije do toga. Toliko će navaljivati da će se druga strana na kraju smilovati i pristati. Kad su njihove potrebe zadovoljene, zapalit će cigaretu i zadovoljno otpuhivati dim. Budući da nisu ljubitelji predigre nego vole odmah i na brzaka, po mogućnosti što više i što češće, potreban im je isto potentan partner.

Bik

Nije im do ničega nakon vođenja ljubavi, osim do spavanja pa neki put i zahrču, na zaprepaštenje svojeg partnera. No neki pripadnici ovog znaka nakon seksa osjete neopisivu glad te se redovito izvuku iz postelje i krenu prekapati po hladnjaku. U spavaću sobu vratit će se s tacnom sendviča.

Blizanci

Živahni su i željni daljnjih uzbuđenja, pa ako to ne obave još koji put, neće biti zadovoljni. Otvoreni su prema svemu novome, pa će rado posegnuti u zbirku svih mogućih sredstava za uzbuđivanje. Uzbuđuju ih sve vrste senzacija, ničega se neće libiti i sve će rado probati, pa i partnera iznenaditi raznim pomagalima.

Rak

Kada završe sa seksom, jako se vole dugo maziti i sigurno nisu od onih koji će uključiti TV i gledati omiljenu seriju ili utakmicu. U potpunosti će se posvetiti partneru, a nakon dugog maženja i poljubaca osjetiti val novog uzbuđenja i seksualne želje.

Lav

Poput pravog lava, nakon seksa doslovno predu kao mačke. Svoga će partnera po sto put pitati ‘kako je bilo’ ‘je li zadovoljan’ i ‘može li opet’. Iako istinski uživaju u vođenju ljubavi, seks im je potreban i kao dokaz vlastite vrijednosti. Nakon seksa znaju otvoriti bocu skupocjenog vina.

Djevica

Nakon seksa vole se maziti i razgovarati. Toga im nikad dosta, a kako se nakon odnosa vole otuširati, pozvat će i partnera da im pravi društvo. To može biti za oboje vrlo uzbuđujuće, pa kupaonica postaje često mjesto gdje vode ljubav.

Vaga

Želi udovoljiti partneru na sve moguće načine. Ovisnici su o komplimentima, pa im treba partner koji će ih maziti i hvaliti nakon seksa. To im pali maštu, pa sve sigurno neće završiti uobičajenim maženjem, nego novom navalom strasti.

Škorpion

Nakon seksa, oni bi još seksa. Njihov je libido doista jako velik, pa znalački u partneru nanovo uspijevaju probuditi strast i želju. Vrlo su samopouzdani, pa neće ni najmanje sumnjati u svoja seksualna umijeća. Vatrenih osjećaja i dominantne prirode lako će partnera uplesti u mrežu sirovih strasti.

Strijelac

Vrlo su erotični i nakon seksa dugo će se maziti s partnerom, ispitujući ga je li zadovoljan njegovim umijećima. Vole voditi duge razgovore na temu seksa i nisu uopće sramežljivi. Zanimljivo je da im seks nije najbitnija stavka u ljubavnom životu, koliko komunikacija i razgovor. Vole voditi duge i umne razgovore.

Jarac

Nakon seksa vrlo brzo uspostavljaju svoju čudesnu samokontrolu, no uz dovoljno romantičnog i seksi partnera i oni mogu ‘izgubiti glavu’. No to se Jarcima malo kad događa, oni su gospodari svoga tijela i duha. U seksu vole voditi igru.

Vodenjak

Uvijek im je do razgovora, pa tako i nakon vođenja ljubavi. Stoga će se s partnerom zabavljati i nasmijavati ga. Vole se i maziti, no još više vole razgovor ili čašu dobrog vina. Vodenjaci imaju velike seksualne apetite, stoga su uvijek spremni za nove izljeve strasti. No kako su nepredvidljivi, mogu partnera iznenaditi čudnim seksualnim prohtjevima.

Ribe

Vole se valjuškati po krevetu i maziti do besvijesti. Partneru će podići ego, mazno mu šapućući na uho razne perverzije, ne bi li ga privolio na još koju partiju seksa. U tome naravno i uspijevaju.