Ovo piće topi masti na trbuhu dok spavate - ima 3 sastojka!

Godinama je vladalo mišljenje da bismo trebali izbjegavati jelo i piće netom prije odlaska na spavanje kako ne bismo dodavali suvišne kalorije. No, novija istraživanja pokazuju da određeni napici ne samo da ne štete, već mogu postati moćni saveznici u postizanju željene figure, potičući procese u tijelu koji se odvijaju dok mi mirujemo.

Nutricionisti sve više ističu kako pametno odabran večernji ritual može ubrzati metabolizam i pomoći tijelu u sagorijevanju masti tijekom noći. Tajna se krije u napitku koji se priprema od svega tri sastojka koja većina nas već ima u kuhinji, a koji u sinergiji stvaraju moćan alat za smanjenje opsega struka.

Tajna je u noćnom ubrzanju metabolizma

Ključna ideja iza ovog napitka jest poticanje termogeneze - procesa kojim tijelo proizvodi toplinu i troši energiju, čak i u stanju mirovanja. Konzumacijom pravih sastojaka prije spavanja, metabolizam ostaje aktivan, a tijelo umjesto skladištenja počinje trošiti pohranjene masnoće, osobito one visceralne koje se nakupljaju oko trbuha i predstavljaju rizik za zdravlje.

Ovaj jednostavan, a učinkovit napitak temelji se na kombinaciji zelenog čaja, cimeta i lovorovog lista. Svaki od ovih sastojaka ima specifična svojstva koja doprinose regulaciji tjelesne težine, a zajedno postaju još djelotvorniji. Topli napitak prije spavanja također može pomoći u snižavanju razine kortizola, hormona stresa, čija povišena razina često dovodi do nakupljanja masnoća upravo u području trbuha.

Glavni sastojci i njihova moć

Zeleni čaj je dobro poznat po svojim blagotvornim učincima na zdravlje, a za mršavljenje su najvažniji katehini, posebice epigalokatehin galat (EGCG). Ovi moćni antioksidansi potiču termogenezu i ubrzavaju bazalni metabolizam, što znači da tijelo sagorijeva više kalorija čak i dok spavate.

Cimet, posebice cejlonski, igra ključnu ulogu u regulaciji razine šećera u krvi. Istraživanja su pokazala da cimet može poboljšati osjetljivost na inzulin, hormon koji je odgovoran za skladištenje viška glukoze u obliku masti. Stabilizacijom šećera u krvi, cimet sprječava nagle napadaje gladi i smanjuje potrebu za slatkim, što je čest uzrok prejedanja.

Lovorov list se tradicionalno koristi kao pomoć kod probavnih smetnji. Njegova uloga u ovom napitku je smanjenje nadutosti i poticanje probavnog sustava na učinkovitiji rad. Pomaže tijelu da bolje preradi hranu i lakše izbaci toksine, što je važan korak u svakom procesu mršavljenja.

Recept za "noćni sagorjevač masti"

Priprema ovog napitka je iznimno jednostavna i ne zahtijeva nikakve posebne vještine. Za jednu dnevnu dozu, koja se pije u tri navrata, bit će vam potrebno nekoliko lako dostupnih sastojaka.

Sastojci:

800 ml vode

jedan štapić cimeta (ili jedna čajna žličica praha)

tri do četiri lista lovora

jedna jušna žlica zelenog čaja u listićima (ili jedna filter vrećica)

Postupak: Vodu zakuhajte do vrenja, a zatim je sklonite s vatre. U vruću vodu odmah dodajte štapić cimeta, lovorove listove i zeleni čaj. Posudu poklopite i ostavite da smjesa odstoji otprilike 15 minuta kako bi se svi aktivni sastojci oslobodili. Nakon toga, napitak procijedite kako biste uklonili listiće i komadiće začina.

Kako i kada piti napitak za najbolje rezultate?

Kako biste postigli maksimalan učinak, nutricionisti preporučuju da se napitak konzumira tri puta dnevno prema točno određenom rasporedu. Ključ je u održavanju metabolizma aktivnim tijekom cijelog dana i noći.

Prvu šalicu popijte ujutro, na prazan želudac, kako biste odmah "probudili" metabolizam i pripremili tijelo za dan. Drugu šalicu popijte neposredno nakon doručka ili ručka. To će pomoći u boljoj probavi obroka i spriječiti nagli skok šećera u krvi. Treću i najvažniju šalicu popijte navečer, otprilike 30 do 60 minuta prije odlaska na spavanje.

Što možete očekivati?

Budite dosljedni i rezultati neće izostati. Već tijekom prvog tjedna redovite konzumacije možete primijetiti smanjenje nadutosti i osjećaj "lakšeg" trbuha, što je posljedica izbacivanja viška tekućine iz organizma. Nakon mjesec dana, uz uravnoteženu prehranu i umjerenu fizičku aktivnost, trebali biste vidjeti i konkretno smanjenje opsega struka, jer tijelo počinje sagorijevati dublje masne naslage.

Iako je ovaj napitak prirodan i siguran za većinu ljudi, važno je napomenuti da nije čarobni štapić. Za najbolje rezultate potrebno ga je kombinirati sa zdravim životnim navikama. Također, osobe koje imaju problema sa žuči, uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi, trudnice i dojilje trebale bi se posavjetovati s liječnikom prije uvođenja ovog režima u svoju svakodnevicu.

*Uz korištenje AI-ja