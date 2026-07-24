Kamo za vikend: Lošinj servira jazz uz zalazak sunca, RockLive Festival osvaja Koprivnicu

Petak stiže s punim gasom. Šibenik otvara vrata tvrđave, na Tvrđavi Barone svira Darko Jurković Charlie Trio, fini jazz pod zvijezdama. Na Kvarneru Malinska pleše u trap ritmu uz Grše, domaću rap zvijezdu koja ljeti puni plesne podije. Cres se seli u bajkovite Lubenice, Duo Eolian nosi klasičarsku eleganciju kamene pozornice iznad mora. U Trilju počinje Thrill Blues Festival, gitare bruje uz Cetinu. Bol diže hip-hop val na festivalu Graffiti na Gradele, a Grožnjan opet svira, Jazz is Back živi svoje najbolje noći. Fužine zovu na Cinehill, Lošinj otvara Jazz Festival, miris borova i saksofon uz večernji povjetarac. Koprivnica diže prašinu na RockLive Festivalu. Šibenik pak ima i Martinsku, punk fešta uz more traje do jutra. Split u ovom trenutku živi svoje 72. Splitsko ljeto, mjesec dana opere, drame i baleta na Peristilu, Marjanu i Sustipanu, a Dubrovnik u Lazaretima donosi večer Dubrovačkih ljetnih igara, festivala koji do 25. kolovoza puni grad s više od sedamdeset izvedbi.

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Subota ide još jače. Zadarske Glazbene večeri u sv. Donatu i Zadarski komorni orkestar u crkvi sv. Krševana nude elegantan odmak od žurbe. Trilj nastavlja bluesom, novi gitaristički okršaji i ritam sekcije koje ne popuštaju. Grožnjan diše u sinkopi, svaki trg postaje pozornica. Fužine drže kamperski tempo, dan za planinsku šetnju, večer za live set uz jezero. Bol nastavlja street art i beat na Zlatnom ratu. Lošinj servira jazz za zalazak, sjedi se na rivi i vraća na bis. Koprivnica nastavlja moshpitom na RockLiveu, a Martinska ostaje glasna i iskrena, punk i tvrdi rock vraćaju sirovu snagu. Split nastavlja festivalski ritam ambijentalnim izvedbama diljem stare gradske jezgre, dok Dubrovnik na Taraci tvrđave Revelin i u Atriju Kneževa dvora nudi jednu od najjačih večeri Igara.

Foto: PROMO

Nedjelja donosi fini završni krug i nekoliko pravih poslastica. Zagreb nudi svjetske zvukove u Centru kulture Ribnjak, gitara i kora Stranded Horsea i Boubacara Cissokhoa spajaju kontinente. Vela Luka otvara Trag u beskraju, cijelo mjesto živi s glazbom i morem. Grožnjan svira možda najnježniju festivalsku noć, baš za kraj vikenda. Fužine daju posljednji kadar prije povratka kući. Bol zatvara vikend u boji i ritmu, Lošinj završava jazz poglavlje uz mirno more. Dubrovnik zatvara vikend novom izvedbom na Taraci Revelina, a Split polako uvodi tjedan koji donosi i reprizu Nabucca na Peristilu.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Gdje god da krenete, birajte po raspoloženju. Za adrenalin idite na RockLive ili Martinsku, za eleganciju i tišinu Zadar je prava adresa, za zalaske uz kontrabas i trombon Grožnjan i Lošinj su siguran pogodak, za mješavinu filma, prirode i glazbe tu su Fužine, a ako vas vuče urbana priča, Ribnjak u Zagrebu donosi toplu svjetsku fuziju. Za pravi kulturni maraton, Split i Dubrovnik ovih dana nude ono najbolje što ljetni festivalski program u Hrvatskoj može ponuditi. Vikend je kratak, ali dovoljno dug da stanete na nekoliko postaja, da se isplešete, umirite i opet zapjevate. Vidimo se u prvim redovima.

Petak:

Barone Jazz Festival: Darko Jurković Charlie Trio – Tvrđava Barone, Šibenik 37. Lubeničke večeri: Duo Eolian – Lubenice, Cres Thrill Blues Festival 2026. – Gradski park Trilj, Trilj Grše - Diamond – Diamond, Malinska 22. Jazz Festival Lošinj – Mali Lošinj, Mali Lošinj Jazz is Back! BP festival 2026. – Grožnjan, Grožnjan Cinehill 2026. – Fužine, Fužine Graffiti na Gradele 2026. – Bol, Bol RockLive Festival #15 – Kampus Koprivnica, Koprivnica Martinska Punk meets Žestoka fešta – Martinska, Šibenik

Subota:

Thrill Blues Festival 2026. – Gradski park Trilj, Trilj 66. Glazbene večeri u sv. Donatu: Zadarski komorni orkestar – Crkva sv. Krševana, Zadar 22. Jazz Festival Lošinj – Mali Lošinj, Mali Lošinj Jazz is Back! BP festival 2026. – Grožnjan, Grožnjan Cinehill 2026. – Fužine, Fužine Graffiti na Gradele 2026. – Bol, Bol RockLive Festival #15 – Kampus Koprivnica, Koprivnica Martinska Punk meets Žestoka fešta – Martinska, Šibenik

Nedjelja:

Trag u beskraju 2026. – Vela Luka, Vela Luka Iza ugla, uho svijeta: Stranded Horse & Boubacar Cissokho – Centar kulture Ribnjak, Zagreb 22. Jazz Festival Lošinj – Mali Lošinj, Mali Lošinj Jazz is Back! BP festival 2026. – Grožnjan, Grožnjan Cinehill 2026. – Fužine, Fužine Graffiti na Gradele 2026. – Bol, Bol

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Petak:

Barone Jazz Festival: Darko Jurković Charlie Trio – Tvrđava Barone, Šibenik 37. Lubeničke večeri: Duo Eolian – Lubenice, Cres Thrill Blues Festival 2026. – Gradski park Trilj, Trilj Grše - Diamond – Diamond, Malinska 22. Jazz Festival Lošinj – Mali Lošinj, Mali Lošinj Jazz is Back! BP festival 2026. – Grožnjan, Grožnjan Cinehill 2026. – Fužine, Fužine Graffiti na Gradele 2026. – Bol, Bol RockLive Festival #15 – Kampus Koprivnica, Koprivnica Martinska Punk meets Žestoka fešta – Martinska, Šibenik

Subota:

Thrill Blues Festival 2026. – Gradski park Trilj, Trilj 66. Glazbene večeri u sv. Donatu: Zadarski komorni orkestar – Crkva sv. Krševana, Zadar 22. Jazz Festival Lošinj – Mali Lošinj, Mali Lošinj Jazz is Back! BP festival 2026. – Grožnjan, Grožnjan Cinehill 2026. – Fužine, Fužine Graffiti na Gradele 2026. – Bol, Bol RockLive Festival #15 – Kampus Koprivnica, Koprivnica Martinska Punk meets Žestoka fešta – Martinska, Šibenik

Nedjelja:

Trag u beskraju 2026. – Vela Luka, Vela Luka Iza ugla, uho svijeta: Stranded Horse & Boubacar Cissokho – Centar kulture Ribnjak, Zagreb 22. Jazz Festival Lošinj – Mali Lošinj, Mali Lošinj Jazz is Back! BP festival 2026. – Grožnjan, Grožnjan Cinehill 2026. – Fužine, Fužine Graffiti na Gradele 2026. – Bol, Bol