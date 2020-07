Kamperi - novi hit europskog turizma u vrijeme koronavirusa

Zbog pandemije korona virusa ljudi sve manje žele putovati izvan svoje zemlje, sada više putuju u svom automobilu, a prava potražnja nastala je za kamperima

<p>Pandemija koronavirusa izmijenila je turističke navike, a čini se kako je jedan od pobjednika tih promjena putovanje kamperima. </p><p>Nakon mjeseci rada na prvoj liniji obrane protiv koronavirusa, španjolska medicinska sestra Yone Alberich spremna je za odmor, no pitanje je kakav. </p><p>Odlazak na odmor inače je uključivao let u inozemstvo, no sada kad se virus i dalje širi, Yone ne želi putovati avionom. </p><p>Medicinska sestra ne želi ni odsjedati u hotelu ili biti među gomilama ljudi, pa je sa suprugom unajmila kamper. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Branitelj živi u kamperu - idem gdje god poželim</p><p>"Ideja je da se držimo podalje od ljudi kako se ne bismo zarazili", ističe 32-godišnjakinja koja ima malo dijete i živi u španjolskom obalnom gradiću Castellonu. </p><p>„A u vrijeme covida-19 što je bolje nego putovanje s domom?“. </p><p>Socijalno distanciranje na snazi je diljem Europe, pa stanovnici mijenjaju i svoje navike po pitanju putovanja. Nedavna anketa pokazala je da 90 posto Španjolaca želi ostati u svojoj domovini umjesto da putuju u inozemstvo. </p><p>Čak 83 posto njih planira koristiti svoj automobil umjesto javnog prijevoza. </p><p>Fabrizio Muzzati, voditelj specijalizirane španjolske putničke agencije Aquiestoy Caravaning, tvrdi kako mnogi ljudi koji ranije nisu razmišljali o odmoru u domu na kotačima sada to čine.</p><p>„U vrijeme kad cijeli svijet traži sigurnost, velik broj ljudi će to pokušati zbog novih okolnosti“. </p><p>S ublažavanjem restrikcija putovanja iznajmljivanje kampera „intenzivno“ se nastavilo, objavio je prošli mjesec ASEICAR, udruga koja okuplja iznajmljivače takvih vozila, istaknuvši kako bi to moglo biti „ključno za oživljavanje turizma ovo ljeto“. </p><h2>Pravo ludilo</h2><p>Takva situacija nije samo u Španjolskoj. </p><p>"Od popuštanja mjera nastalo je pravo ludilo za kamperima, posvuda", rekao je Francois Feuillet, predsjednik Europske federacije kampera (ECF). </p><p>"Kamperi predstavljaju slobodu, uštedu i ekologiju. Sada tome dodajemo zdravlje i sigurnost, pa je za nas to prava blagodat". </p><p>Interes raste u cijeloj Europi, pa brojke pokazuju da je danas pet milijuna korisnika i dva milijuna vozila. </p><p>U Njemačkoj, glavnom europskom tržištu, u svibnju je registrirano više od 10 tisuća novih kampera, što je rast od 32 posto u odnosu na prošlu godinu, dok ih je u Francuskoj registrirano 3,5 tisuća, što je rast od gotovo dva posto. </p><p>U Španjolskoj, manjem, no brzorastućem tržištu, u lipnju je bilo 1,2 tisuće novih registracija, što je rast od 20 posto u odnosu na prošlu godinu, stoji u podacima ASEICAR-a. </p><p>Veća je potražnja i za unajmljivanjem kampera. </p><p>Platforma Yescapa je u lipnju imala više od 32,5 tisuća rezervacija, a potražnja u srpnju i kolovozu veća je za 60 posto u odnosu na prošlu godinu. </p><h2>Rast domaćeg turizma</h2><p>Iako su se europske granice otvorile 15. lipnja, većina ljudi ne želi putovati u druge države, naglašava suosnivač Yescape Benoit Panel. </p><p>"Otkad se pojavio covid, gotovo da nema prekograničnih rezervacija", što inače čini 20 posto prometa, otkrio je. </p><p>Jose Pascal Guiral, izvoznik keramike koji inače ljetuje u inozemstvu, prvi put u životu unajmio je kamper nakon ublažavanja mjera, a odmor je proveo putujući španjolskim Pirinejima. </p><p>„Ne samo da je puno ljepše nego putovanje avionom i spavanje u hotelu, nego vam daje pravi osjećaj slobode. Putujete tjedan dana, a čini se kao da je prošao mjesec“, rekao je Guiral. </p><p>Julio Barrenengoa Gomez, direktor tvrtke Caravanas Holidays, ističe kako je kriza povećala interes za nacionalnim turizmom. </p><p>"Ljudi inače žele kamper da bi putovali Europom, no ove godine žele ostati u Španjolskoj". </p><p>"Zbog želje da posjetimo Europu izgleda da smo zaboravili koliko je Španjolska lijepa. Ova će godina ojačati domaći turizam". </p><p>Drugi vjeruju kako će zdravstvena kriza ubrzati prijelaz s masovnog turizma. </p><p>"Ova pandemija će promijeniti navike ljudi jer će manje htjeti biti na mjestima s puno ljudi", smatra Fernando Ortiz, direktor proizvođača kampera Benimar. </p><p>"Ne nužno zbog rizika – pronaći će se cjepivo – nego jer ljudi žele moći promijeniti svoje planove tijekom putovanja. A to će potrajati", zaključio je. </p>