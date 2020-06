Karantena je iza nas, a sad se zaredala kiša: Evo zabave za cijelu obitelj dok vani pljušti

Ako ste tijekom izolacije ispucali sve ideje i više ne znate kako biste zabavili djecu kod kuće, baš kao ovih dana kada vani stalno pada kiša, možda da ih zainteresirate 'potragom za blagom' dok vi uživate u toploj kupki

<p>U slučaju da se djeca već nisu zasitila ove igre, potraga za blagom uvijek je sjajan odabir, bez obzira igra li se unutra ili vani. Svakom igraču napišite zagonetke tako da ga svaka vodi korak po korak bliže cilju. Zalijepite ih u kuverte i označite brojevima, na primjer 2/7, druga od sedam, tako neće skrenuti s puta. Tko prvi riješi zagonetku i pronađe blage - igračku ili slatkiš - taj je pobjednik. Imate li veću obitelj ili su u vam u posjeti prijatelji s djecom, podijelite ih u timove - tako će se svi zabaviti, a vi uživati u svijetu odraslih. </p><h2>Uživajte u kupki</h2><p>Ako pak vi ne znate što biste sa sobom, možda je vrijeme da si priuštite opuštajuću kupku. U čistoj posudi pomiješajte pola šalice blagog sapuna za tuširanje, jednu žlicu meda i jedan bjelanjak. Odvrnite toplu vodu i dodajte smjesu direktno ispod mlaza. Med će nahraniti vašu kožu, a bjelanjak stvoriti velike mjehuriće. Imate li suhu kožu, dodatno je možete nahraniti ako u kupku dodate malo bademova ulja. </p><h2>Wellness tretman kod kuće</h2><p>Ima li bolje prilike od kišnog dana da si napokon priuštite pedikuru. Uzmite lavor, ulijte toplu vodu, dodajte šaku krupne morske soli i žlicu maslinova ulja. Uronite stopala i opustite se. Nakon 15-ak minuta istrljajte višak kože s peta pomoću kamena ili turpije. Osušite ih pa namažite hranjivom kremom. I na kraju, navucite pamučne čarape. Možete ih ostaviti i preko noći, ujutro će stopala biti mekana poput djetetovih. </p><h2>Izradite obiteljsku kuharicu</h2><p>Sortirajte omiljene recepte i napokon napravite obiteljsku kuharicu. Imate li u kući malog kreativca i djeca vam mogu pomoći. Trebat će vam notes, bilježnica ili dnevnik, recepti, etikete s vinskih boca, fotografije vaših omiljenih jela, ravnalo, ljepilo, ukrasna slova abecede i vrpca. Isprintajte u boji ili skenirajte recepte, fotografije i ukrase kao što su etikete. Sve sortirajte po kategorijama - godišnjim dobima, prema djetetovoj dobi, vrsti hrane... što god vas inspirira. I krenite lijepiti recept po recept. Uz svaki dodajte fotografiju na kojoj kuhate ili pak cijela obitelj uživa u tom jelu. Ukrasite svaku stranicu nečim što će vas podsjećati na lijepe obiteljske trenutke. Možda imate i fotografiju prvog neuspjelog pokušaja da skuhate neko sada vaše omiljeno jelo? Korice kuharice ukrasite šarenim slovima i ukrasnom vrpcom. </p><h2>Indoor kampiranje</h2><p>Niste baš zaljubljenik u prirodu i nikada vam ne bi palo napamet da kampirate i noć provedete u šatoru vani, ništa vas ne sprečava da kampirate unutra. Imate li šator, posao je lakši, no sagraditi ga možete od posteljine ili deka koje ćete samo prebaciti preko stolaca ili kauča. Na mjesto za spavanje stavite madrac iz kreveta ili na napuhavanje, nabacajte što više jastuka da vam bude udobno, a ujutro kad se probudite možete uživati u pikniku ispred šatora. </p><h2>Igre 'bez struje'</h2><p>Odmaknite se od računala, laptopa, mobitela i ekrana bilo koje vrste. Naučite djecu igre kao što 'Država, grad, planina..' u kojima ste uživali kao djeca. Možete isprobati i igru 'Pričam ti priču jednom riječju'. Primjerice, započnite klasičnim početkom 'bilo jednom...', a onda u prostoriji izaberite člana obitelji koji dodati samo jednu riječ i nastaviti graditi radnju priče. </p><h2>Vrijeme je za filmski festival </h2><p>Sigurno na popisu imate barem tri filma koja niste stigli pogledati. A možda već dugo želite ponovno pogledati uradak koji je na vas, u nekom trenutku života, ostavio poseban trag. No ne mora biti film na repertoaru, u ponudi su gomile serija i dokumentaraca na Netflixu. Birajte što vam se sviđa. Ispecite kokice i uživajte. </p><h2>Isplanirajte godišnji</h2><p>Iako vani pljušti, to nije razlog da barem u mislima otputujete na godišnji. Iako svake godine idete uvijek na isto mjesto, iskoristite ružan dan za planiranje malih izleta u okolici mjesta u kojem ljetujete. Uzmite kartu, provjerite što se sve nudi u krugu od nekoliko desetaka kilometara, pa i više. Primjerice, pronađete li dobar muzej, dvorac, glazbeni festival ili nešto treće, provjerite cijene ulaznica pa isplanirajte koliki ćete budžet iskoristiti za dodatne aktivnosti. Tako ćete svoje stalno utočište doživjeti novim osjetilima, a možda i nešto naučiti nešto novo. </p>